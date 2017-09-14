|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:35
alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
Какие провалы внешней политики они решили заткнуть войной?
Потеря политического контроля над Украиной.
Какая разница что они планировали, это непрвоерить, это место для теорей и догадок, мы видим что они сделали и не видим что они хотят остановиться.
Не надо преувеличивать.
Политического контроля над Украиной у РФ не было. Иначе не возможна была бы даже "оранжевая революция".
Их планы очень хорошо видны по началу войны.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37826
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5379 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:35
Понятно, що будеш і про випавших з буса і про напади зі зброєю на тцк. Проблема бусифікації тільки загострюється, влада не хоче брати на себе відповідальність за силову мобілізацію. А ухилянти все більше нагліють.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4135
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:35
Треба незалежне розлідування для точних висновків, хоча б відео з камер ТЦКашників і поліцейських.
Хоча дуже дивно, що поранення в ногу - походу "вбивця" вбив нападника вже коли "вбивцю" повалили на асфальт...
Востаннє редагувалось BIGor
в П'ят 05 гру, 2025 16:36, всього редагувалось 1 раз.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10353
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1491 раз.
- Подякували: 1896 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:38
fox767676 написав:
нові покоління українців просто не зрозуміють що за євродурню наробили їх батьки
батьки з заходу хотіли в Європу бо там добре живуть
батьки зі сходу хотіли в РФ бо там високі пенсії/зарплати
діти отримали війну
якось так
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7072
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:38
ЛАД написав: alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
Какие провалы внешней политики они решили заткнуть войной?
Потеря политического контроля над Украиной.
Какая разница что они планировали, это непрвоерить, это место для теорей и догадок, мы видим что они сделали и не видим что они хотят остановиться.
Не надо преувеличивать.
Политического контроля над Украиной у РФ не было. Иначе не возможна была бы даже "оранжевая революция".
Оранжевая революция и была ответом на политический контроль над Украиной
Или это не Путин в 2004 году 3 раза поздравлял Януковича с победой ? )
Тем самым намекая украинцам - вот же ваш президент, я его вам назначил
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12816
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:41
andrijk777 написав: fox767676 написав:
нові покоління українців просто не зрозуміють що за євродурню наробили їх батьки
батьки з заходу хотіли в Європу бо там добре живуть
батьки зі сходу хотіли в РФ бо там високі пенсії/зарплати
діти отримали війну
якось так
Ні ... Путін захотів війни і отримали її всі ми
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12816
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:44
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
маю надію, що більше не буду читати тут про чергового бевзя, який вистрибнув з машини на ходу...
Трохи дивно таке читати від людини яка за жодних умов не піде на фронт. Ви навіть на посаду бухгалтера ВЧ засцяли піти.
це мені розповідає людина, яка гублячи мешти
, втекла за кордон?
Уперше почув це слово за майже 55 років проживання в Україні
ні у селі ні у городі ні у Кам'янець-Подільську ні в Данецке с Масквой , навіть у театрі з кінотеатром і даже по телевизору с радиоприёмником "Беларусь"
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 05 гру, 2025 16:54, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4082
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:51
Vadim_ написав: Shaman написав:
це мені розповідає людина, яка гублячи мешти
, втекла за кордон?
Уперше почув це слово за майже 55 років проживання в Україні
Та ладно. Зараз це слово вже рідко вживається(хіба стариками), але років 20 тому воно вживалось постійно.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7072
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:04
Banderlog написав:
Понятно, що будеш і про випавших з буса і про напади зі зброєю на тцк. Проблема бусифікації тільки загострюється, влада не хоче брати на себе відповідальність за силову мобілізацію. А ухилянти все більше нагліють.
нахабний ухилянт - відмінний штурмовик
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41702
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:05
BIGor написав:
Треба незалежне розлідування
— Обвиняемый, расскажите, как погибла ваша теща.
— Ну, сидим мы на кухне, я курю, а она чистит ножом апельсин. Вдруг нож вырывается у нее из рук и падает на пол. Она наклонилась, чтобы поднять его, внезапно поскользнулась, упала и напоролась на нож… И так восемь раз подряд!
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41702
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2870 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|165080
|
|
|1493
|361524
|
|
|6076
|1054433
|
|