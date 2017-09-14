RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16057160581605916060>
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:35

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Какие провалы внешней политики они решили заткнуть войной?

Потеря политического контроля над Украиной.
Какая разница что они планировали, это непрвоерить, это место для теорей и догадок, мы видим что они сделали и не видим что они хотят остановиться.
Не надо преувеличивать.
Политического контроля над Украиной у РФ не было. Иначе не возможна была бы даже "оранжевая революция".
Их планы очень хорошо видны по началу войны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37826
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:35

  Shaman написав:як місцеві зрадофіли намагаються уникнути теми
«Ховатися нема за ким». Чому вбивство ветерана у Львові - крок до поразки України, де перестали розрізняти ворогів і своїх — реакція на злочин

маю надію, що більше не буду читати тут про чергового бевзя, який вистрибнув з машини на ходу...

Понятно, що будеш і про випавших з буса і про напади зі зброєю на тцк. Проблема бусифікації тільки загострюється, влада не хоче брати на себе відповідальність за силову мобілізацію. А ухилянти все більше нагліють.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4135
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:35

Треба незалежне розлідування для точних висновків, хоча б відео з камер ТЦКашників і поліцейських.

Хоча дуже дивно, що поранення в ногу - походу "вбивця" вбив нападника вже коли "вбивцю" повалили на асфальт...
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 05 гру, 2025 16:36, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10353
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:38

  fox767676 написав:нові покоління українців просто не зрозуміють що за євродурню наробили їх батьки

батьки з заходу хотіли в Європу бо там добре живуть
батьки зі сходу хотіли в РФ бо там високі пенсії/зарплати
діти отримали війну
якось так
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7072
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:38

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Какие провалы внешней политики они решили заткнуть войной?

Потеря политического контроля над Украиной.
Какая разница что они планировали, это непрвоерить, это место для теорей и догадок, мы видим что они сделали и не видим что они хотят остановиться.
Не надо преувеличивать.
Политического контроля над Украиной у РФ не было. Иначе не возможна была бы даже "оранжевая революция".

Оранжевая революция и была ответом на политический контроль над Украиной

Или это не Путин в 2004 году 3 раза поздравлял Януковича с победой ? )
Тем самым намекая украинцам - вот же ваш президент, я его вам назначил
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12816
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:41

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:нові покоління українців просто не зрозуміють що за євродурню наробили їх батьки

батьки з заходу хотіли в Європу бо там добре живуть
батьки зі сходу хотіли в РФ бо там високі пенсії/зарплати
діти отримали війну
якось так


Ні ... Путін захотів війни і отримали її всі ми
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12816
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:44

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:маю надію, що більше не буду читати тут про чергового бевзя, який вистрибнув з машини на ходу...

Трохи дивно таке читати від людини яка за жодних умов не піде на фронт. Ви навіть на посаду бухгалтера ВЧ засцяли піти.

це мені розповідає людина, яка гублячи мешти, втекла за кордон? :lol:

Уперше почув це слово за майже 55 років проживання в Україні :) ні у селі ні у городі ні у Кам'янець-Подільську ні в Данецке с Масквой , навіть у театрі з кінотеатром і даже по телевизору с радиоприёмником "Беларусь" :)
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 05 гру, 2025 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4082
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:51

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:це мені розповідає людина, яка гублячи мешти, втекла за кордон? :lol:

Уперше почув це слово за майже 55 років проживання в Україні :)

Та ладно. Зараз це слово вже рідко вживається(хіба стариками), але років 20 тому воно вживалось постійно.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7072
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:04

  Banderlog написав:
  Shaman написав:як місцеві зрадофіли намагаються уникнути теми
«Ховатися нема за ким». Чому вбивство ветерана у Львові - крок до поразки України, де перестали розрізняти ворогів і своїх — реакція на злочин

маю надію, що більше не буду читати тут про чергового бевзя, який вистрибнув з машини на ходу...

Понятно, що будеш і про випавших з буса і про напади зі зброєю на тцк. Проблема бусифікації тільки загострюється, влада не хоче брати на себе відповідальність за силову мобілізацію. А ухилянти все більше нагліють.

нахабний ухилянт - відмінний штурмовик
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41702
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:05

розлідування

  BIGor написав:Треба незалежне розлідування


— Обвиняемый, расскажите, как погибла ваша теща.
— Ну, сидим мы на кухне, я курю, а она чистит ножом апельсин. Вдруг нож вырывается у нее из рук и падает на пол. Она наклонилась, чтобы поднять его, внезапно поскользнулась, упала и напоролась на нож… И так восемь раз подряд!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41702
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 16057160581605916060>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 165080
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 361524
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1054433
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10222)
05.12.2025 17:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.