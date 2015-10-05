Додано: П'ят 05 гру, 2025 21:34

Давайте попытаюсь объяснить все сначала. Может кто не читал или не вникал. Коротко.



1. Чату нужны развлечения. Контент которого нет больше нигде.



2. Подросткам нужен контент для поднятия своего статуса, кто то хочет стать знаменитым, другому нужно миллион подписчиков, третий хочет сделать карьеру в

медийке.



3. В этом их интересы (чата и подростков) сходятся. Никто никого не принуждает и не скамит.



4. Когда появляется интересная идея под нее ищут подростка и формируют финансовый фонд. Кто сколько донатит никому неизвестно. Есть и крупные донатеры по 100-500уе например.

Обычно 20-50 уе.



5. Правила устанавливает чат. Для выживания они стандартные. Искать деньги, жильё и питание любым законным способом. Либо если нарушать то по минимуму (на админку).



6. По сути это сделка. Чат покупает дане билет в дубай, даня дает контент как он выживает. Чат даней не управляет. Даня сам решает с кем знакомиться, где ночевать, просить донаты или работать.



7. Если стример не выполняет обязательства по выживанию, не выкладывает видео где и сколько он заработал потратил, считается что челендж провален. Здесь теряют обе стороны потому что не достигают своих целей.



8. В этом случае чат снимает с себя всякие обязательства.

(Впрочем он их снимает сразу после покупки авиабилетов)



9. донаты чата на выживание не предусмотрены. Деньги даня должен найти сам именно в дубае. Ни друзья, ни мама, родственники соседи, помогать ему не должны. Разве что дубайские друзья.



Напоминаю все это делается не для издевательств над "бедным подростком" а ради контента, который одинаково нужнен чату и стримеру.



То что вам кажется это опасным или авантюрным как раз и есть основная задумка. Контент "даня в дубае гуляет по отелю по турпутевке" никому не нужен и 1 доллар на такое никто бы не дал.



Соответственно если даня в одностороннем порядке передумал делать такой контент это считается скамом и неуважением к чату. Жестких правил нет, но многие думаю отпишутся от него. По крайней мере следующий картацион с этим чатом ему не грозит. Внешне все остается как и было, но донатов на новый билет больше не будет. Люди не лохи донатить, чтобы их скамили.



Курьера взяли на работу а он заболел, попал в дтп или умер. Какая ответственность работодателя? То же и здесь. Дане чат поручил работу - выживание. Какая на ком ответственность если с даней что то случится?



Вы это не воспринимаете как работу, потому что она слишком необычная, скорее видите как какое то издевательство.



Но в медийке и не такая работа есть. Суть медийки - вызывать у зрителя эмоции, в т.ч. абсурдом или шок контентом.