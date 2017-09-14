|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 05 гру, 2025 20:31
Xenon написав:
Польша и старны Балтии понимают что следующие будут они; поэтому им менее всего хочется остановки бд в Украине
Європа починає думати, що Києву доведеться піти на територіальні поступки для завершення війни, - El País
У статті стверджується, що ідея про те, що Україна погодиться втратити свої території, особливо викликає опір у країнах Балтії та Польщі.
Повідомлень: 41704
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2870 раз.
Профіль
1
3
