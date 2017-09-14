RSS
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 13:56

  The_Rebel написав:"Краще жити під владою Путіна, ніж воювати" - у Берліні проходять акції протесту проти призову на службу. Схоже Європа приречена, та і весь Захід.

Військова служба є формою рабства. Люди не хочуть бути рабами. Нехай кожен сам вирішує як, де, "під ким" йому жити. Якщо для когось є щось важливіше, ніж він чи вона самі та їхні родини, нехай він чи вона йдуть і виборюють те найважливіше, а не розповідають іншим що для них має бути важливим.

Жінки у Західних країнах вибороли своє право, щоб їх не розглядали як "жінок", а вважали повноцінними громадянами, які мають право самостійно вирішувати що їм робити у житті; наразі час чоловіків теж вимагати, щоб їх не розглядали через призму якихось "ролей", вигаданих у минулому, тому люди і протестують.

Будь-який призов завжди буде несправедливим. Я вже вкотре питаю - які є обов'язки перед суспільством/державою у решти громадян, заради яких інші мають ризикувати собою? Ми - не мурав'ї, у колоніях яких кожен виконує свою функцію. Атомізація суспільств є причиною протестів у Німеччині і того, що відбувається в Україні. Не може бути так, що одні усе винні державі, а інші просто вільні жити своє життя.
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 14:07

  АндрейМ написав:........
  ЛАД написав:батьки зі сходу теж в більшості хотіли в Європу бо там добре живуть. І пенсії/зарплати там вище, ніж у РФ. Таких, що хотіли в РФ, було дуже небагато.
І війну більше отримали саме батьки, якщо врахувати, що середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років.

В 1991 году эти людям было 12-13 лет. Именно Ваше поколение про**ло страну, разоружило её, выбирало популизм, а не будущее. Ваше поколение оставило нам войну, а теперь рассказывает о том, какие мы неправильные граждане.

Андрюша, им (и вам) так и осталось 12-13 лет?
И в 2000-м, и в 2010-м?
Не эти люди мне здесь уже много лет доказывают, что промышленность Украине не нужна, советские -заводы-монстры должны быть уничтожены, потому что никуда не годятся, а будущее Украины это "великая с/х держава"?
И "разоружение страны" никак не связано с "желанием в Європу" или в РФ.
Просто вам, как обычно, хочется свалить вину на кого-то. То было на "невоюющих женщин", теперь на старое поколение. Это поколение оставило многое. Например, энергосистему, которая уже почти 4 года выдерживает регулярные обстрелы и разрушения.
Так что неча на зеркало пенять...

Військова служба є формою рабства.
Вы успешно сбежали "от рабства".
Так что вы переживаете?
Нехай кожен сам вирішує як, де, "під ким" йому жити
Вы могли выбрать - то ли Запад, то ли "під владою Путіна". Что-то выбрали. Так сидите и не чирикайте. Как тот воробей из анекдота, пока кот не съел.
Столько "красивых" слов для обоснования элементарной трусости.
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

семантический разбор пресловутой статьи горе-генерала
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вот оно как. Жил себе человек 30, 40, 50 лет, не умирал. Попал в тцк и какая неожиданность, внезапно умер.
Совпадение
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:04

  trololo написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Пословицы, поговорки, фольклор, литература в конце концов... Всё это тоже обогощает язык.

Велике питання - чи існує російський фольклор взагалі. Що в казок, що в пісень, якщо копнути - є конкретні автори і всі не старші Пушкіна. Або вкрадені-присвоєні в "народів росії"


недавно дізнався, що "ізбушка на курьїх ножках" нагло вкрадена в скандинавів

«Щедрик» — оригинальная украинская народная мелодия, обработанная композитором Николаем Леонтовичем в 1916 году.
Он сделал хоровую аранжировку, которая стала мировой легендой.

Американская версия называется “Carol of the Bells”.
Это не самостоятельная мелодия, а переложение украинского «Щедрика» с новыми английскими словами, написанными Питером Вильховским (американцем украинского происхождения) в 1936 году.

В «Один Дома» используется именно аранжировка “Carol of the Bells”, но музыка — сто процентов украинская.

Американцы эту мелодию не придумали, а взяли украинскую, потому что она офигенная, цепляющая и сразу создаёт атмосферу праздника.


У кацапов ворованное всё. И рок и поп и остальное
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По-третє, суть поста была не в этом. Или вы, как обычно, не поняли?
Суть поста в тому , що де-факто -російської не існує.
Російська це суржик зібраний з
58% європейських мов, 26% словянської(українська) 10% невідомо чий і 1,1% чисто російська...

Пояснення цьому кампоту-просте як двері...
Словарний запас залежить від кількості населення носія цього запасу...
а скільки населення було в московії на момент формування Держави?
Потім захоплення московії Золотою Ордою(насичення педераційною тюркськими) , потім захоплення башкартостану, сибірських ханст, чукчів,евенків і так далі =насичення запозичені з захоплених нарподів, потім прорубування в Європу-насичення європейськими словами (вся еліта взагалі використовувала спочатку діалект німецької - пруську, потім французську років з 100 )
тому якщо прихильник совка думає що він захищає унікальну цінність РоССІйську - то він в цей момент просто захищає 99% неросійського кореня....
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:12

  Дюрі-бачі написав:На жаль Україна програла війну.
На 2026 замість того щоб подвоїти нам допомогу Данія урізає вдвічі, Італія взагалі відміняє допомогу.
Це брехня
На 2026 рік , 40 млрд допомоги з Європи закладено в Європейські Бюджети....
Правда педерація також заклала в свій бюджет військові витрати на 2026 і 2027 роки...
Сьогодні йде перетягування канату по питанню заблокованих 200 млрд....
Якщо Європі вдасться ці гроші привязати в подальшу допомогу Україні-для пуйла це буде чітким сигналом що він ПРОГРАВ у війні на виснаження , бо з 200 млрд заарештованих російських грошей ми зможемо опиратись ще 3-5 років (навіть з проблемами у живій силі на фронті)
а в педерації терміну в 3-5 років для війни -вже немає...
от тому така активізація драки за ці заарештовані активи.

Може почекаємо і подивимось на чию користь це вирішиться

ПС
пуйло Трампу вже погодився віддати 100 млрд з 200, тільки щоб ми здались..
А раз погодився-то розуміє що йому цих коштів не бачити як власних вух...
Є тільки один нюанс
Якщо ці гроші отримає Трамп - то нас будуть примушувати до капітуляції
А от якщо вдасться зарезервувати за нами - то вже пуйло буде шукати шляхи як зіскочити....
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:25

АндрейМ

Військова служба є формою рабства


якщо трошки узагальнити, то праця по найму -теж залежність від роботодавця

29 років провів на флоті і інколи вважав свою роботу в рейсі несвободою,
коли став капітаном "свободи стало трохи більше"
(на судні вже нікому не підкорявся)
відчував нарешті, що працюю не за ради грошей , а ця робота приносить мені задоволення(в певній мірі),
почуття задоволення у мене було майже всю кар'єру, окрім двох рейсів з одним капітаном(росіянином з Винниці) -от тоді всі ходили майже голодні, бо це падло крало ще і й провізії


задоволення бути капітаном тривало десь років 12, доки я не розчарувався в людях (яким якість роботи неважлива, відповідальність низька, мораль відсутня, а працювати з підпалки-це не мій стиль керівництва

тому після флоту ніде не працюю останні 10 років і не маю бажання працювати ні дистанційно, не навіть 3-4 години на день.

я вільна людина-я це дуже сильно ціную,
і ще більше ціную тих, хто дарує мені це почуття і дійсно дарує мені бути вільною людиною
якби скинути 10 років , то однозначно приєднався до ВМФ-мені це ближче і мій досвід якось був затребуваний
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Якщо ці гроші отримає Трамп - то нас будуть примушувати до капітуляції
А от якщо вдасться зарезервувати за нами - то вже пуйло буде шукати шляхи як зіскочити....


за нами, але трошки попизже
Трамп може не чекати , коли путін погодиться віддати гроші, трамп може їх банально конфіскувати своїм наказом, бо на закони йому начхати,
його часи вже минають (може ще 2 роки), але шкоди він наробить багато, а саме для США



послухайте спич сенатора (і астронавта) Марка Келлі
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:45

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:По-третє, суть поста была не в этом. Или вы, как обычно, не поняли?
Суть поста в тому , що де-факто -російської не існує.
Російська це суржик зібраний з
58% європейських мов, 26% словянської(українська) 10% невідомо чий і 1,1% чисто російська...

Пояснення цьому кампоту-просте як двері...
Словарний запас залежить від кількості населення носія цього запасу...
а скільки населення було в московії на момент формування Держави?
Потім захоплення московії Золотою Ордою(насичення педераційною тюркськими) , потім захоплення башкартостану, сибірських ханст, чукчів,евенків і так далі =насичення запозичені з захоплених нарподів, потім прорубування в Європу-насичення європейськими словами (вся еліта взагалі використовувала спочатку діалект німецької - пруську, потім французську років з 100 )
тому якщо прихильник совка думає що він захищає унікальну цінність РоССІйську - то він в цей момент просто захищає 99% неросійського кореня....

Товарищ Сталин, вы большой учёный.
В языкознанье вы познали толк.
