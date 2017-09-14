Додано: Суб 06 гру, 2025 13:56

The_Rebel написав: "Краще жити під владою Путіна, ніж воювати" - у Берліні проходять акції протесту проти призову на службу. Схоже Європа приречена, та і весь Захід. "Краще жити під владою Путіна, ніж воювати" - у Берліні проходять акції протесту проти призову на службу. Схоже Європа приречена, та і весь Захід.

Військова служба є формою рабства. Люди не хочуть бути рабами. Нехай кожен сам вирішує як, де, "під ким" йому жити. Якщо для когось є щось важливіше, ніж він чи вона самі та їхні родини, нехай він чи вона йдуть і виборюють те найважливіше, а не розповідають іншим що для них має бути важливим.Жінки у Західних країнах вибороли своє право, щоб їх не розглядали як "жінок", а вважали повноцінними громадянами, які мають право самостійно вирішувати що їм робити у житті; наразі час чоловіків теж вимагати, щоб їх не розглядали через призму якихось "ролей", вигаданих у минулому, тому люди і протестують.Будь-який призов завжди буде несправедливим. Я вже вкотре питаю - які є обов'язки перед суспільством/державою у решти громадян, заради яких інші мають ризикувати собою? Ми - не мурав'ї, у колоніях яких кожен виконує свою функцію. Атомізація суспільств є причиною протестів у Німеччині і того, що відбувається в Україні. Не може бути так, що одні усе винні державі, а інші просто вільні жити своє життя.