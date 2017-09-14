RSS
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 15:54

  ЛАД написав:И "разоружение страны" никак не связано с "желанием в Європу" или в РФ.

Связано. "Желание в РФ" было связано с разоружением, поскольку не видели угрозы со стороны рф.

  ЛАД написав:Просто вам, как обычно, хочется свалить вину на кого-то. То было на "невоюющих женщин", теперь на старое поколение.

Это - не желание "свалить вину", а констатация факта - Ваше поколение разоружило страну.

  ЛАД написав:
Так что вы переживаете?

Я ответил человеку, который "переживает" за немцев, которые абсолютно правильно протестуют против военной службы. Вы-то чего переживаете? Я переживаю за мужчин в мире, которым придумали роли. Горячо любимые Вами женщины никому ничего не должны, но и им никто ничего не должен. Так же будет справедливо?

  ЛАД написав:Столько "красивых" слов для обоснования элементарной трусости.

Видите - опять в Ваших словах уже есть ожидание того, каким я должен быть. "Трусость". Нет у меня трусости. Когда мне надо было спасать семью, её не было, а до Вас мне дела нет. Я не хочу рисковать собой ради паразитов. Вы - трус. Ваши дочери - трусихи. Вы, просто, придумали себе, что именно я должен вас всех защищать, а вы просто будете себе жить и сами себе решать как именно жить. Я на это не согласен. Я себя и свою семью могу защитить. Когда я буду иметь право рассказывать Вам и Вашим дочерям как Вам и им жить, сколько детей рожать, тогда и Вы и Ваши дочери будете иметь право говорить мне как мне воевать и воевать ли. У Вас какое-то странное общество, в котором есть "солдаты", а есть свободные, никому-ничего-не-должные граждане, вольные выбирать как им жить. Нет, спасибо. Так не будет.

Вы путаете "трусость" с отсутствием видения того, ради чего воевать. Сейчас каждый живёт для себя. Плохо это или нет - неважно. Так есть. Если Вы хотите жить для других, начните с себя. Повторюсь - расскажите своим дочерям, что нужно ещё пятерых родить для страны. Ведь, это так легко распоряжаться чужим телом и чужой жизнью, правда? Достаточно просто сказать человеку, что он - трус. :roll:

  prodigy написав:якщо трошки узагальнити, то праця по найму -теж залежність від роботодавця

Так, залежність, але за згодою. Згода і право вибору - те, що відрізняє наш вид тварин від інших видів тварин. ЛАД та інші вважають, що я маю на інстинктах воювати попри незгоди і небажання. Я можу не працювати і не залежати від роботодавця, але то вже буть мої проблеми як харчуватись і забезпечувати сім'ю.
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 16:15

  prodigy написав:АндрейМ

Військова служба є формою рабства


якщо трошки узагальнити, то праця по найму -теж залежність від роботодавця

29 років провів на флоті і інколи вважав свою роботу в рейсі несвободою,
коли став капітаном "свободи стало трохи більше"
(на судні вже нікому не підкорявся)
відчував нарешті, що працюю не за ради грошей , а ця робота приносить мені задоволення(в певній мірі),
почуття задоволення у мене було майже всю кар'єру, окрім двох рейсів з одним капітаном(росіянином з Винниці) -от тоді всі ходили майже голодні, бо це падло крало ще і й провізії


задоволення бути капітаном тривало десь років 12, доки я не розчарувався в людях (яким якість роботи неважлива, відповідальність низька, мораль відсутня, а працювати з підпалки-це не мій стиль керівництва

тому після флоту ніде не працюю останні 10 років і не маю бажання працювати ні дистанційно, не навіть 3-4 години на день.

я вільна людина-я це дуже сильно ціную,
і ще більше ціную тих, хто дарує мені це почуття і дійсно дарує мені бути вільною людиною
якби скинути 10 років , то однозначно приєднався до ВМФ-мені це ближче і мій досвід якось був затребуваний

тобто продіджі піймали матроси на березі і викрали на корабль, по дорозі провівши ЛК і видавши паспорт юнги, а потім згодом отримав капітана піратьського судна і стало легше?
