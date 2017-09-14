Если ты чего-то не понял, это не повод переходить на личности.
Тебе указали, что сравнивать метро и высоковольтную подстанцию некорректно.
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо заряжати і розряжати через акум, то потрібно більше е/е на 1,2*1,2=1,44, враховуючи середній ККД. Відповідно, якщо б-ть забезпечиться всілякими акум., то назагал споживання під час включень сягне шалених показників, а лікують це дуже радикально.
Ще одне геніальне рішення зе-влади безмитний ввіз електроавтомобілів. Звичайно, це робилося під себе і істеблішмент козиряє електричнийми ройсами і т.д., але і пересічні накупили у стратегічного партнера раші Китаю всіляких електровиробів, ще і додатково споживають дотовану і дефіцитну електрику.
Панельки сонячні зараз не видають і 10% номіналу і майже нічого не впливають, тим більше б-ть залежить від електрики в мережі, якщо нема її, то генерації нема.
А Україна далі потужно бореться з трьома ядерними державами і ще з якоюсь к-тю неядерних.
Два знайомих інженери з лютого цього року працюють у львівській конторі, яка виграла (?) тендер на будівництво і обладнання захищених саркофагів для ТП.
Риється котлован приблизно 2 метри глибиною, по периметру забиваються сваї, не пам'ятаю точно, перерізом 500*500 чи 700*00, між сваями опалубка і заливається бетоном. Зверху все це має накриватися бетонною кришкою, а ще вище антидронова сітка-захист. Мабуть якось передбачено охолодження. Будуються в львівсьвкій, одеській, чернівецькій здається областях і ще десь.
Людей заманили на з/п 35000грн брутто + бронювання. По факту обіцяну суму виплачували по травень, потім на карту стало приходити лише по 16 тис. Останнє що чув, серпень-вересень взагалі не оплатили нічого. Не зрозуміло, як тоді працює бронювання, якщо заброньований має отримувати не менше 20 тис за вимогами статусу підприємства критич інфраструктури. Люде по суті весь час у відрядження, без виплати добових. Змушені додатково таксувати чи збирати меблі у вихідні. Стали заручниками: з одного боку бронювання тримає, з іншого - не виплачують зарплатню. При звільненні втратиш бронювання і будеш оформлений ще по дорозі додому.
Схоже, черговий розпил бюджетів кращими людьми
Не маю інформації про готовність об'єктів.
Стосовно з/п, відповідають "арматура подорожчала", на з/п не вистачає. Вважаю, бюджети там були заплановані серйозні - від держави, чи, швидше, західні кошти. Але, схоже, стався класичний кидок замовника, працівників і розпил. Як з захисними спорудами на сході.
