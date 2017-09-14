pesikot написав:Як ти сумуєшь за своїм ментовським минулим ...
Hotab написав:Саме так. І опоненти наче зрозуміли, що лаки-черга потім навалюються з ще більшою силою (бо навьорствують), але чомусь в цій схемі аккуми які так само «наверствують», але віддадуть не зараз, а коли зручніше споживачу, для них зло))
На проблему КПД аккумуляторов уже указали, работа от аккумуляторов - это перерасход. Кроме того, аккумуляторы нацелены именно на ту часть потребления, на которой удается сэкономить. Запускать стиралку на аккумуляторах в здравом уме никто не станет, а вот возможность снизить потребление за счёт освещения, холодильников и такого прочего уже не получится. Если у всех будут аккумуляторы, нынешние графики отключения приведут только к росту потребления. Для возможности разгрузить сеть придется подавать электричество пару раз в день по полчаса, чтобы аккумуляторы не успевали заряжаться. Будет не 3 очереди, а 10. Если есть дефицит чего-то, кто должен остаться без этого или в ем должно достаться меньше. Уменьшить потребление так, чтобы у всех все осталось не получится - это противоречит закону сохранения энергии.
Добре, а що буде з населенням без Марафона? Через пару тижнів Соросят в расход? Моя пропозиція з обмеженням споживання 50 кВт на місяць більш раціональна. Цього повинно вистачити на телевізор 24 на 7. Контроль за виконанням покласти на ТЦК та НПУ.
Бетон написав:США — это одновременно и сверхдержава, и производитель топового оружия .... США с террористами разговаривают на языке силы и выгоды. У них принцип простой: для своих — эвакуация, защита, обмен, для террористов — дрон на голову, спецоперация, санкции и удар по кошельку.
Угумц. Ми віддали ЯЗ в обмін на ЩО? Корисні копалини віддали в обмін на ЩО? Що далі, Бетон? Нам гарантували безпеку і захист у випадку нападу. Тепер від нас вимагають віддати території, які ворог навіть не захопив. Це нас так захищають?
Можна питання на засипку? Є лед лампочка яка споживає 10ватт, така сама лампочка розжарювання споживає 100ватт В квартирі таких лампочок -5 , з яких 3 ввімкнені по 5 годин в день
Якщо людина купила акамулятор, щоб мати можливість ввімкнути всі 5 ЛЕД лампочок в будь-який час ( тобто хай горять 5 лампочок*5 годин в день * 10ват =250ватт*годин*1,2(коефіцієнт ккд акамулятора)=300Ватт*годин А хтось просто бере 3 лампочки розжарювання і тримає їх ввімкнутими тільки 2,5 години коли є світло 3 * 100 * 2,5 = 750 ватт*годин
То хто з цих людей молодець А хто засранець?
ПС як правило акамулятор в багатших , холодильник/телевізор більш енергоефективний
Ви просрали тил. Тепер з вами роблять все що хочуть. Більш тупої поразки світова історія напевно ще не знала.
На цю проблему я вже 3-чі відповів. Що саме вам незрозуміло? Ці 1 кВтгод перевитрати йде на обігрів. У деяких домогосподарств лише електричне опалення, там тисячі кВтгод йдуть на обігрів, у інших догрів теплими підлогами чи кондиціонерами. Там сотні кВтгод на обігрів на місяць. . Тут 30 за місяць. Якщо важко з трьох разів, вчетверте - це витрата на обігрів. Не втрати.
Кроме того, аккумуляторы нацелены именно на ту часть потребления, на которой удается сэкономить.
Ті, на яких «зекономити не удастся» - це освітлення яке споживає мінімум. А решта (плита) це потужний, але це просто відкладене споживання, воно все одно буде. При цьому я згоден з ЛАД , що можливо щось (у холостяка наприклад) відкладене не буде вже зварене , поїсть снеки чи на вулиці шавуху, а от в сімʼях з дітьми може бути парадокс. Не маючи можливості готувати їжу під час блекауту, запросто можуть готувати «впрок». А от впрок це цікава річ. Воно часто приводить до зросту використання продуктів і енергії. Щось буде викинуто, щось зʼїдено більше звичної норми. З водою (коли її виключають) ситуація часто аналогічна. Наповнюють зарані всі ємності, а потім надлишок виливають вон.
як вороженьки кажуть - " СНЯВШИ ГОЛОВУ, ПО ВОЛОСАМ НЕ ПЛАЧУТ " забагато помилок вже зроблено з 1990 щоб зараз трепихатись