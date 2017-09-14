RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:45

Трамп: "Настав час провести вибори в Україні. Вони говорят про демократію, але це перестає бути демократією"
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:50

  Shaman написав:
про християнські цінності - є загальнолюдські цінності, які звідти вийшли. й то там католики з протестантами, яких ти не любиш ;)

Боюсь, що те що ти маєш на увазі під загальнолюдськими не подіділяється всім людством)
Еліта європи безбожна, як і наша. Якщоти вважаєш що єс переможе то щоїй мішає зараз вписатись за нас? Поводу нема? :lol:
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:51

  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:
  alex_dvornichenko написав:Террористами принято вслух называть тех, кого можно уничтожить, а тех кого не можна "уважаемыми партнёрами".

Ні, в нашому випадку все набагато банальніше. Ворогів прийнято принижувати і обзивати. Ось це єдина причина чому москалі раптом стали звірами, терористами і т.д.

В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.

Мы называем россиян террористами не с целью обидеть, а потому что они терроризирует Украину обстрелами и рядом других телодвижений. Для цели обидеть есть более подходящее слова.
Вопрос не в обиде
Такие действия характерны для любой войны.
В этом смысле любая война - террор.
Но террористами принято называть в несколько других случаях.
В данном случае, это делается именно в тех целях, о которых написал andrijk777.
Бомбардировки советских, немецких, английских городов тоже были террором. Но при этом за жестокие бомбардировки Лондона никто не называл нацистов террористами. Так же, как американцев за бомбардировки Дрездена. И позже за Хиросиму и Нагасаки.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:00

внєзапно

  Letusrock написав:
Трамп: "Настав час провести вибори в Україні. Вони говорят про демократію, але це перестає бути демократією"

внєзапно, Соколине Око замітив
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:03

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
про християнські цінності - є загальнолюдські цінності, які звідти вийшли. й то там католики з протестантами, яких ти не любиш ;)

Боюсь, що те що ти маєш на увазі під загальнолюдськими не подіділяється всім людством)
Еліта європи безбожна, як і наша. Якщоти вважаєш що єс переможе то щоїй мішає зараз вписатись за нас? Поводу нема? :lol:

ти якось вибірково читаєш. я ж кажу - ядерний шантаж. але якщо руські спробують залупитися - то отримають по сопатці - й вони це чудово розуміють...
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:06

  Shaman написав:
Європа вже є силою. а коли бундесвер відновлять. руські хочуть повторити - повторять одночасно проти Німеччини, Франції та Англії - ню-ню :lol: це жарт. реальної військової загрози руські не несуть - лише гібридні плюс ядерний шантаж.
.............
але це швидко виправляється. ти ж сам жартуєш - 4 рейх, погортають щоденники дідусів, що й як робиться - технології відпрацьовані :mrgreen: а якщо серйозно - перекриють імміграцію, дадуть комусь копняка - й швидко почнуть інтегруватися...
........

Вы хоть иногда задумываетесь, когда пишете?
"бундесвер відновлять" - 260 тыс. через 14 лет" Не смешно? А мы торгуемся за 600 тыс. :)
"4 рейх, погортають щоденники дідусів" - а вам х... (хорошо) после этого не станет? В Германии вас бы уже привлекли. Как минимум, вами заинтересовалось бы Федеральное ведомство по защите Конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV).

В последнее время ваши опусы перебор даже для ИРПпИ.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:09

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:Ні, в нашому випадку все набагато банальніше. Ворогів прийнято принижувати і обзивати. Ось це єдина причина чому москалі раптом стали звірами, терористами і т.д.

В 1962 СРСР займався відвертим шантажем, але СРСР терористом не називали.

Мы называем россиян террористами не с целью обидеть, а потому что они терроризирует Украину обстрелами и рядом других телодвижений. Для цели обидеть есть более подходящее слова.
Вопрос не в обиде
Такие действия характерны для любой войны.
В этом смысле любая война - террор.
Но террористами принято называть в несколько других случаях.
В данном случае, это делается именно в тех целях, о которых написал andrijk777.
Бомбардировки советских, немецких, английских городов тоже были террором. Но при этом за жестокие бомбардировки Лондона никто не называл нацистов террористами. Так же, как американцев за бомбардировки Дрездена. И позже за Хиросиму и Нагасаки.

треба кожен раз ЛАДі на це вказувати - а то він постійно - "все так воюют". ні, не всі. німці під час 2СВ поювали по-іншому, наслідком чого був Нюрнберзький трибунал. й руські зараз воюють так, як й німці під час 2СВ. так, звісно жертв менше, але підхід саме такий. в США є Гуантанамо - й то не на території США. смішно навіть порівнювати його з сучасним ГУЛАГом Раші для українців

й якщо руські уникнуть за це відповідальності... але карма вона така. всі ці СВОлоді рано чи пізно повернуться додому (окрім тих, що пішли на добрива) - ось тоді будемо співчувати руським - як же так...

Женевські конвенції були підписані саме після 2СВ - тому не треба намагатися обілити Рашу подіями 2СВ.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:12

  ЛАД написав:
"4 рейх, погортають щоденники дідусів" - а вам х... (хорошо) после этого не станет? В Германии вас бы уже привлекли. Как минимум, вами заинтересовалось бы Федеральное ведомство по защите Конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV).
...

до чого б ще причепилися. чорний гумор як є. та й 4 рейх з християнськими цінностями - це ж не я написав, що ж ви Бандерлогу зауваження не робите? ;)

а коли бундесверу дозволять ядерну зброю? цікаве питання?.. 8)
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:14

Рашу називають терористом, бо вона робить відверті терористичні дії - всі ці напади на цивільну інфраструктуру - це чистої води тероризм.


Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки
А нет, "это другое" (с)
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:20

  Shaman написав:
Женевські конвенції були підписані саме після 2СВ - тому не треба намагатися обілити Рашу подіями 2СВ.

Я понимаю, что с историей у вас слабовато.
Но, вообще-то:
Под Женевской конвенцией как термином в единственном числе обычно понимают соглашения 1949 года, заключённые после Второй мировой войны (1939—1945), которые уточнили условия двух договоров 1929 года и добавили две новые конвенции.


"все так воюют". ні, не всі. німці під час 2СВ поювали по-іншому, наслідком чого був Нюрнберзький трибунал
Немцы как раз воевали не "по-іншому".
А Нюрнберзький трибунал був наслідком полного разгрома Германии и её полной и безоговорочной капитуляции. Надеюсь, хотя бы это вы понимаете - не было бы разгрома, не было бы и Нюрнбергского трибунала.

Поэтому для вас и вьетнамская война не пример, и все остальные войны тоже. И расстрел корабля наркоторговцев. И многое другое.
Ума хватает только на: "А у вас негров линчуют!".
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 09 гру, 2025 14:28, всього редагувалось 1 раз.
