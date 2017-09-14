RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1609816099161001610116102>
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:27

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
про християнські цінності - є загальнолюдські цінності, які звідти вийшли. й то там католики з протестантами, яких ти не любиш ;)

Боюсь, що те що ти маєш на увазі під загальнолюдськими не подіділяється всім людством)
Еліта європи безбожна, як і наша. Якщоти вважаєш що єс переможе то щоїй мішає зараз вписатись за нас? Поводу нема? :lol:

Страшно ставити питання , не до вас, якщо е Бо. то чому ?..
Vadim_
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4097
З нами з: 23.05.14
Подякував: 627 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:32

  Shaman написав:. та й 4 рейх з християнськими цінностями - це ж не я написав, що ж ви Бандерлогу зауваження не робите? ;)

напевно тому , що Лад здогадується що окрім 3 рейху був іще 1й та 2й :lol:
Чи ти не проти рейху а проти християнства в європі?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4158
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:36

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:
про християнські цінності - є загальнолюдські цінності, які звідти вийшли. й то там католики з протестантами, яких ти не любиш ;)

Боюсь, що те що ти маєш на увазі під загальнолюдськими не подіділяється всім людством)
Еліта європи безбожна, як і наша. Якщоти вважаєш що єс переможе то щоїй мішає зараз вписатись за нас? Поводу нема? :lol:

ти якось вибірково читаєш. я ж кажу - ядерний шантаж. але якщо руські спробують залупитися - то отримають по сопатці - й вони це чудово розуміють...
Вони вже "залупилися".
Так, в Україні.
Але ж Україна це Європа. І Європа визнає, що вони "залупилися".
Чому ж не дають по сопатці вже зараз, а кажуть, що вони не справляться самі без США?
І навіть гарантії безпеки після війни без США бояться давати.
І в НАТО бояться приймати.
Ви можете писати хоч щось окрім дешевих лозунгів?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 09 гру, 2025 14:43, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37897
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 14:42

  Banderlog написав:
  Shaman написав:. та й 4 рейх з християнськими цінностями - це ж не я написав, що ж ви Бандерлогу зауваження не робите? ;)

напевно тому , що Лад здогадується що окрім 3 рейху був іще 1й та 2й :lol:
Чи ти не проти рейху а проти християнства в європі?

Окрім того, у вас це припущення, а у Shaman'а майже радісна перспектива.
Він, мабуть, вважає, що "Дранг нах Остен" значно краще, ніж "руські ідуть".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37897
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 15:03

  Shaman написав:Женевські конвенції були підписані саме після 2СВ - тому не треба намагатися обілити Рашу подіями 2СВ.


А напомните напалмом джунгли во Вьетнаме выжигали до Женевских конвенций или после?
Тут не обиляют рашку - тут призывают трезво смотреть на вещи.
А так да, дерьмо конечно. Это ж надо хватило мозгов в 21 веке войну развязать.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1477
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 15:14

  katso написав:
  Shaman написав:Женевські конвенції були підписані саме після 2СВ - тому не треба намагатися обілити Рашу подіями 2СВ.


А напомните напалмом джунгли во Вьетнаме выжигали до Женевских конвенций или после?
Тут не обиляют рашку - тут призывают трезво смотреть на вещи.
А так да, дерьмо конечно. Это ж надо хватило мозгов в 21 веке войну развязать.

А куда трезвее ? кремль - террорист для нас, для вьетнамцев терористами был США. Если террорист занимается терорром потому что другие так тоже делали, то онх не перестаёт быть террористом. Почему нельзя называть вещи своими именами ?
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1230
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 15:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:для вьетнамцев терористами был США

Не тільки для в'єтнамців.
Українка, яка поїхала на відпочинок у Камбоджу розповіла про ціни в країні, які її приємно здивували. "Це сама бідна і дешева країна, в якій я була. Тут можна поїсти за один долар і жити за 10 на день", — вказує мандрівниця. Однак Ірина зауважує, що за цією "дешевизною" ховається страшна історія Камбоджі, яку мало хто знає. "Всього 50 років тому США скинули на цю країну понад пів мільйона бомб. Більшість з них досі не розірвалися. Ця країна залишається однією з найбільш замінованих у світі. Біди здалось замало, тож влада цієї країни просто знищила четверту частину свого ж населення. А це біля 2 млн людей", — розповіла українка.
https://life.comments.ua/ua/news/travel ... 87750.html

І "цивілізованому" світу це було якось малоцікаво.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7199
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1143 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 16:01

  Banderlog написав:Хто їм мішає воювати тут добровольцями? Як роіяни з рдк? Де такіж формування з поляків, німців, італійців, бельгійців? Їх нема.

Зовсім нема? :lol:
За даними на серпень 2025 року, до Збройних Сил України долучаються близько 600 іноземних добровольців щомісяця, загальна кількість яких у Сухопутних військах вже перевищує 8 тисяч осіб із 72 країн.
Water
 
Повідомлень: 3646
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 16:10

  Water написав:
  Banderlog написав:Хто їм мішає воювати тут добровольцями? Як роіяни з рдк? Де такіж формування з поляків, німців, італійців, бельгійців? Їх нема.

Зовсім нема? :lol:
За даними на серпень 2025 року, до Збройних Сил України долучаються близько 600 іноземних добровольців щомісяця, загальна кількість яких у Сухопутних військах вже перевищує 8 тисяч осіб із 72 країн.
я про окремі нац батальйони з європейських держав а не про колумбійців. 8 тисяч це всього півтори бригади і в це число, я підозрюю, входять і росіяни з білорусами.)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4158
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 16:13

  Banderlog написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Хто їм мішає воювати тут добровольцями? Як роіяни з рдк? Де такіж формування з поляків, німців, італійців, бельгійців? Їх нема.

Зовсім нема? :lol:
За даними на серпень 2025 року, до Збройних Сил України долучаються близько 600 іноземних добровольців щомісяця, загальна кількість яких у Сухопутних військах вже перевищує 8 тисяч осіб із 72 країн.
я про окремі нац батальйони з європейських держав а не про колумбійців. 8 тисяч це всього півтори бригади і в це число, я підозрюю, входять і росіяни з білорусами.)

5-6 бригад.
Реальна та штатна кількість це дві великі різниці.
UA
 
Повідомлень: 9926
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
  #<1 ... 1609816099161001610116102>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 166676
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 363081
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1056328
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10250)
09.12.2025 16:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.