Європейські спецслужби встановили, що російська диверсійна мережа готувала підриви пасажирських літаків, які летіли до Сполучених Штатів. Спецслужбами було вилучено велику кількість вибухівки. Низка диверсій росії у Європі може бути частиною масштабної підготовки до війни.
flyman написав:всі потоки я в ординьский сарай. ДТЕК наше все.
ДТЕК то ще квіточки, там москалі в нашій енергетиці вже давно засіли, чи шось помінялось з лютого 2022? Плюс 40 розбійників викрили, а скільки їх ще? В общім, при всьому цьому 3.14цю особисто я дивуюсь шо воно до сих пір це все якось працює. Бо москалі може й пішли, але клоуни залишились.
alex_dvornichenko написав:для вьетнамцев терористами был США
Не тільки для в'єтнамців.
Українка, яка поїхала на відпочинок у Камбоджу розповіла про ціни в країні, які її приємно здивували. "Це сама бідна і дешева країна, в якій я була. Тут можна поїсти за один долар і жити за 10 на день", — вказує мандрівниця. Однак Ірина зауважує, що за цією "дешевизною" ховається страшна історія Камбоджі, яку мало хто знає. "Всього 50 років тому США скинули на цю країну понад пів мільйона бомб. Більшість з них досі не розірвалися. Ця країна залишається однією з найбільш замінованих у світі. Біди здалось замало, тож влада цієї країни просто знищила четверту частину свого ж населення. А це біля 2 млн людей", — розповіла українка. https://life.comments.ua/ua/news/travel ... 87750.html
І "цивілізованому" світу це було якось малоцікаво.
Всё это (если говорить о США) называлось "Операция «Свобода»".
С начала бомбардировок «Меню» в марте 1969 года общее количество боеприпасов, сброшенных на Камбоджу, достигло 539 129 тонн. 15 августа (1973) был выполнен последний вылет в рамках «Договора о свободе» .
В период с 1964 по 1973 год США сбросили на Лаос два миллиона тонн бомб, что сопоставимо с 2,1 миллиона тонн бомб, сброшенных на Европу и Азию во время Второй мировой войны, что сделало Лаос страной, подвергшейся самым массированным бомбардировкам в истории. ......... Во время войны США сбросили на Индокитай более 7 миллионов тонн бомб, что более чем в три раза превышает 2,1 миллиона тонн, сброшенных на Европу и Азию во время Второй мировой войны, и в десять раз больше, чем во время Корейской войны. 500 тысяч тонн было сброшено на Камбоджу, 1 миллион тонн – на Северный Вьетнам и 4 миллиона тонн – на Южный Вьетнам. В пересчёте на душу населения, 2 миллиона тонн, сброшенных на Лаос, делают его страной, подвергшейся самой интенсивной бомбардировке за всю историю: «почти по тонне на каждого жителя Лаоса». [ 180 ] В связи с особенно тяжёлым воздействием кассетных бомб, Лаос активно выступал за принятие Конвенции по кассетным боеприпасам с целью их запрета и провёл первую встречу по этой теме в 2010 году. ......... В Лаосе осталось 80 миллионов неразорвавшихся бомб. Неразорвавшиеся боеприпасы убили или ранили более 20 000 лаосцев, и около 50 человек ежегодно погибают или получают увечья. По оценкам, взрывчатые вещества не будут полностью удалены в течение столетий.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War Уже приводил эту ссылку сегодня. Там есть и об американской поддержке исключительно "демократического правительства Нго Динь Зьема во Вьетнаме, которого позже свергли с их же молчаливого согласия и одобрения. Была ещё и резня в Сонгми и много чего ещё. Но ИРПпИ шаман относит всё это к частным случаям и эксцессам, да и вообще "это давно было".
ЛАД написав:Там есть и об американской поддержке исключительно "демократического правительства Нго Динь Зьема во Вьетнаме, которого позже свергли с их же молчаливого согласия и одобрения. Была ещё и резня в Сонгми и много чего ещё. Но ИРПпИ шаман относит всё это к частным случаям и эксцессам, да и вообще "это давно было".
Это ты так проецируешь свои мысли на другого ?
Ведь это же ты оправдываешь действия РФ - "ну это же война" и применяешь whataboutism