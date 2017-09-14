RSS
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сойдьомся посєрєдінє.
Європейські спецслужби встановили, що російська диверсійна мережа готувала підриви пасажирських літаків, які летіли до Сполучених Штатів. Спецслужбами було вилучено велику кількість вибухівки. Низка диверсій росії у Європі може бути частиною масштабної підготовки до війни.

https://www.slovoidilo.ua/2025/12/09/no ... litakiv-ft
Повідомлень: 3648
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 17:47

  Water написав:Сойдьомся посєрєдінє.
Європейські спецслужби встановили, що російська диверсійна мережа готувала підриви пасажирських літаків, які летіли до Сполучених Штатів. Спецслужбами було вилучено велику кількість вибухівки. Низка диверсій росії у Європі може бути частиною масштабної підготовки до війни.

https://www.slovoidilo.ua/2025/12/09/no ... litakiv-ft

А може бути провокацією наших європейських партнерів щоб не дати сша одноосібно договоритись.
Banderlog
Повідомлень: 4161
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 17:49

  flyman написав:всі потоки я в ординьский сарай. ДТЕК наше все.

ДТЕК то ще квіточки, там москалі в нашій енергетиці вже давно засіли, чи шось помінялось з лютого 2022? Плюс 40 розбійників викрили, а скільки їх ще? В общім, при всьому цьому 3.14цю особисто я дивуюсь шо воно до сих пір це все якось працює. Бо москалі може й пішли, але клоуни залишились.
Повідомлень: 3648
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 17:50

  Banderlog написав:
  Water написав:Сойдьомся посєрєдінє.
Європейські спецслужби встановили, що російська диверсійна мережа готувала підриви пасажирських літаків, які летіли до Сполучених Штатів. Спецслужбами було вилучено велику кількість вибухівки. Низка диверсій росії у Європі може бути частиною масштабної підготовки до війни.

https://www.slovoidilo.ua/2025/12/09/no ... litakiv-ft

А може бути провокацією наших європейських партнерів щоб не дати сша одноосібно договоритись.

Ти плутаєш ойропу з фсбшним цукром.
Повідомлень: 3648
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 17:51

  Shaman написав: німці під час 2СВ поювали по-іншому, наслідком чого був Нюрнберзький трибунал. й руські зараз воюють так, як й німці під час 2СВ.

Був трибунал тому що програли - це єдина причина.
andrijk777
Повідомлень: 7082
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 18:12

  andrijk777 написав:
  Shaman написав: німці під час 2СВ поювали по-іншому, наслідком чого був Нюрнберзький трибунал. й руські зараз воюють так, як й німці під час 2СВ.

Був трибунал тому що програли - це єдина причина.

А цей факт якось може виправдовувати злочини німців ?
pesikot
Повідомлень: 12833
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 18:14

  Ой+ написав:
  alex_dvornichenko написав:для вьетнамцев терористами был США

Не тільки для в'єтнамців.
Українка, яка поїхала на відпочинок у Камбоджу розповіла про ціни в країні, які її приємно здивували. "Це сама бідна і дешева країна, в якій я була. Тут можна поїсти за один долар і жити за 10 на день", — вказує мандрівниця. Однак Ірина зауважує, що за цією "дешевизною" ховається страшна історія Камбоджі, яку мало хто знає. "Всього 50 років тому США скинули на цю країну понад пів мільйона бомб. Більшість з них досі не розірвалися. Ця країна залишається однією з найбільш замінованих у світі. Біди здалось замало, тож влада цієї країни просто знищила четверту частину свого ж населення. А це біля 2 млн людей", — розповіла українка.
https://life.comments.ua/ua/news/travel ... 87750.html

І "цивілізованому" світу це було якось малоцікаво.

Всё это (если говорить о США) называлось "Операция «Свобода»".
С начала бомбардировок «Меню» в марте 1969 года общее количество боеприпасов, сброшенных на Камбоджу, достигло 539 129 тонн. 15 августа (1973) был выполнен последний вылет в рамках «Договора о свободе» .
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Freedom_Deal
Но это не самые тяжёлые бомбардировки.
В период с 1964 по 1973 год США сбросили на Лаос два миллиона тонн бомб, что сопоставимо с 2,1 миллиона тонн бомб, сброшенных на Европу и Азию во время Второй мировой войны, что сделало Лаос страной, подвергшейся самым массированным бомбардировкам в истории. 
.........
Во время войны США сбросили на Индокитай более 7 миллионов тонн бомб, что более чем в три раза превышает 2,1 миллиона тонн, сброшенных на Европу и Азию во время Второй мировой войны, и в десять раз больше, чем во время Корейской войны. 500 тысяч тонн было сброшено на Камбоджу, 1 миллион тонн – на Северный Вьетнам и 4 миллиона тонн – на Южный Вьетнам. В пересчёте на душу населения, 2 миллиона тонн, сброшенных на Лаос, делают его страной, подвергшейся самой интенсивной бомбардировке за всю историю: «почти по тонне на каждого жителя Лаоса». [ 180 ] В связи с особенно тяжёлым воздействием кассетных бомб, Лаос активно выступал за принятие Конвенции по кассетным боеприпасам с целью их запрета и провёл первую встречу по этой теме в 2010 году.
.........
В Лаосе осталось 80 миллионов неразорвавшихся бомб. Неразорвавшиеся боеприпасы убили или ранили более 20 000 лаосцев, и около 50 человек ежегодно погибают или получают увечья. По оценкам, взрывчатые вещества не будут полностью удалены в течение столетий. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War
Уже приводил эту ссылку сегодня.
Там есть и об американской поддержке исключительно "демократического правительства Нго Динь Зьема во Вьетнаме, которого позже свергли с их же молчаливого согласия и одобрения.
Была ещё и резня в Сонгми и много чего ещё.
Но ИРПпИ шаман относит всё это к частным случаям и эксцессам, да и вообще "это давно было".
ЛАД
Повідомлень: 37899
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 18:16

  Water написав:
  Banderlog написав:Хто їм мішає воювати тут добровольцями? Як роіяни з рдк? Де такіж формування з поляків, німців, італійців, бельгійців? Їх нема.

Зовсім нема? :lol:
За даними на серпень 2025 року, до Збройних Сил України долучаються близько 600 іноземних добровольців щомісяця, загальна кількість яких у Сухопутних військах вже перевищує 8 тисяч осіб із 72 країн.

Да, очень много. :)
Не подскажете, сколько из них колумбийцев, а сколько европейцев?
ЛАД
Повідомлень: 37899
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 18:20

  ЛАД написав:Там есть и об американской поддержке исключительно "демократического правительства Нго Динь Зьема во Вьетнаме, которого позже свергли с их же молчаливого согласия и одобрения.
Была ещё и резня в Сонгми и много чего ещё.
Но ИРПпИ шаман относит всё это к частным случаям и эксцессам, да и вообще "это давно было".

Это ты так проецируешь свои мысли на другого ?

Ведь это же ты оправдываешь действия РФ - "ну это же война" и применяешь whataboutism
pesikot
Повідомлень: 12833
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
2
2
  #<1 ... 16100161011610216103
