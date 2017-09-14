Water написав:ЛАД написав:Можно уточнить, какая "локальна генерація в нас валяється під ногами"?
Вместе с электрикой и теплом.
Вы уже об этом когда-то писали.
Можно ещё сделать тепловой насос на каждый дом.
Вот только. простите, не верю, что у нас хватило бы денег на все эти радости.
АЭС не нужны?
Только не надо рассказывать о мини-АЭС, которых в реальной жизни пока не существует нигде.
А "локальну знищити дуже складно", если она на каждый дом. Если она хотя бы одна на городской район, то ничего складного не будет. И расскажите, на чём она будет работать.
Только не надо о СЭС.
Так вже цю тєму піднімали, вроді це все модератори в якусь іншу гілку перенесли.
Я там все розписував, повторювати не буду.
Це не СЕС з міні АЕС.
Тепловий насос не генерує електрику.
Не генерує. Но позволяет сильно экономить.
Поднимали. Там вы говорили об энергоэффективности зданий. И о солнечных панелях тоже. О локальной генерации кроме СЭС, насколько помню, речи не было.
Сейчас меня заинтересовала именно эта ваша фраза:
Что "в нас валяється під ногами"?Основне це- локальна генерація, яка в нас валяється під ногами, це електрика та тепло.