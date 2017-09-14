Додано: Чет 11 гру, 2025 10:06

ЛАД написав: Сегодня мы проигрываем. И не стратегически, когда-то в будущем. К сожалению, проигрываем фактически, уже сегодня. Сегодня мы проигрываем. И не стратегически, когда-то в будущем. К сожалению, проигрываем фактически, уже сегодня.

1 Педерація пила нам кров, пє нам кров... а от чи зможе пити -це ВЖЕ питання дискусійне....Сама педерація вже не проти отримати паузу бо захлинається.Отже - це перший аргумент нашого СТРАТЕГІЧНОГО виграшу2 Ми вже потопили чи то четвертий чи то пятий танкер (за два тижні ) , а ціна нафти йде вниз.... а так як Трамп заявляє що виробникам США не вигідно подальше падіння нафти , звідси висновок що все що зменшує надходження на зовнішній ринок- є плюсом для США ( може тому сьогодні США атакувало і захопило танкер з венесуельською нафтою)це ДРУГИЙ аргумент нашого стратегічного виграшу3 Світогляд створює оточення... Чим з більшою кількістю напуджених з смердячим галіфе - спілкується совок- тим сильніше в нього кристалізується враження проА от тільки поспілкуєшся з реальними бійцями , які маючи терміни отримання протезу і дати протезування за кордоном , виходять на волонтерів щоб ПРИШВИДШИТИ отримання протезів бо ХЛОПЦЯМ/ДІВЧАТАМ на фронті важко а тому їм пошвидше треба повернутись.......Чи за чашкою чаю тобі показують як уразили москалів фіговинами (виміняними в сусідньому підрозділі на твої зарядні).. і тонко підмахують ... от би ще пяток зарядних а ми б їх виміняли на.....Тоді починаєш розуміти наступні речі1 Пуйло сволота, яка зробила БРУДНУ роботу для нас...Винищила тих хто складав ОСНОВУ для відродження майбутнього совка.2 Совок вже не повернеться, може повернутись шведський соціалізм, чи штатівський капіталізм.... але точно не совок3 Крім ментальних носії совка. пуйло винищило ще й базу для їх можливого подальшого виникнення (низькопродуктивну промисловість шахти/гоки/розрізи) , бо на цих підприємствах НЕМОЖЛИВО створити хороші умови праці, а тому там можуть працювати тільки бідні /обдурені...Оце і є наш СТРАТЕГІЧНИЙ виграш..а є СТРАТЕГІЧНИЙ програш Педерації..це васальні залежності від китаю , втрата високомаржинального ринку Європи, ризик розвалу на кілька шматків..і чи зможе педерація якось мінімізувати ці ризики -це не наша проблема.