Додано: Сер 10 гру, 2025 01:08

alex_dvornichenko написав: katso написав: Ну как было в Ираке Ну как было в Ираке

ну почему за Ирак так российскои ипсо цепляется ? В составе коалиции их пинали не за кошечек и собачек, а за тупейшую анексию Кувейта и не выполнение резолюций ООН. ну почему за Ирак так российскои ипсо цепляется ? В составе коалиции их пинали не за кошечек и собачек, а за тупейшую анексию Кувейта и не выполнение резолюций ООН.

Да это понятно. Ирак пинали за анексию Кувейта (который кстати не был членом НАТО), Ливию за то что Каддафи взрывал самолеты (ну правда это было на 20 лет раньше но все равно ж негодяй), Югославию за религиозные войны (а Англию-Ирландию как-то эта участь минула), вот Венесуелу скоро за курение марихуаны разопнут, это все прекрасно - так почему же точно также Россию не пинают, вот что интересует "российское ипсо", неужто там недостаточно анексий и нарушений прав котиков-собачек?Вы и правда непонимаете что всех тех бомбили только по одной реальной причине - потому что они стали слабыми? Заметьте наркотики Афганистана или нарушение прав женщин в Иране как-то ушли с заголовков газет, почему же так?