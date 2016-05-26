Для клиентов РВС особой разницы нет...
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 11 гру, 2025 02:50
Додано: Чет 11 гру, 2025 12:31
Re: РВС Банк - неплатоспроможний
ОЙ - как еще есть! Не хотелось бы, чтоб во главе твоих денег стоял псевдо вор, который воровать не научился, а руки к чужим деньгам тянет
Додано: Чет 11 гру, 2025 13:15
Re: РВС Банк - неплатоспроможний
Я написал много всего разного. Не каждый заходящий сюда способен понять о чем я писал, но если написанное мной хоть одному единому принесет пользу - значит писал я это не зря. И особенно насчет копий ,,договоров,,
Додано: Чет 11 гру, 2025 13:18
Додано: Чет 11 гру, 2025 13:24
nord
И правильно, что не зависит. Но клиент может диождаться окончания действия договора и убраться или может переписать договор пон мере его окончания и остаться уже у нового заправилы.
