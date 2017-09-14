|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 10 гру, 2025 01:08
alex_dvornichenko написав: katso написав:
Ну как было в Ираке
ну почему за Ирак так российскои ипсо цепляется ? В составе коалиции их пинали не за кошечек и собачек, а за тупейшую анексию Кувейта и не выполнение резолюций ООН.
Да это понятно. Ирак пинали за анексию Кувейта (который кстати не был членом НАТО), Ливию за то что Каддафи взрывал самолеты (ну правда это было на 20 лет раньше но все равно ж негодяй), Югославию за религиозные войны (а Англию-Ирландию как-то эта участь минула), вот Венесуелу скоро за курение марихуаны разопнут, это все прекрасно - так почему же точно также Россию не пинают, вот что интересует "российское ипсо", неужто там недостаточно анексий и нарушений прав котиков-собачек?
Вы и правда непонимаете что всех тех бомбили только по одной реальной причине - потому что они стали слабыми? Заметьте наркотики Афганистана или нарушение прав женщин в Иране как-то ушли с заголовков газет, почему же так?
katso
- Повідомлень: 1481
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 246 раз.
Додано: Сер 10 гру, 2025 01:19
katso написав: alex_dvornichenko написав:
Не совсем так.
Скорее, потому что появился интерес к ним. Или их действия стали сильно задевать чьи-то интересы.
ЛАД
2
- Повідомлень: 37907
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4877 раз.
2
2
6
Додано: Сер 10 гру, 2025 01:26
Shaman написав:
розкажи нам, що відбувається у Венесуелі?
Ну вот. Люди живут. Что тут не так?
katso
- Повідомлень: 1481
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 246 раз.
Додано: Сер 10 гру, 2025 07:36
Дуже імовірний сценарій, до якого нас штовхають незламні потужники.
Schmit
- Повідомлень: 5300
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
Додано: Сер 10 гру, 2025 07:54
ЛАД написав: Water написав:
Так вже цю тєму піднімали, вроді це все модератори в якусь іншу гілку перенесли.
Я там все розписував, повторювати не буду.
Це не СЕС з міні АЕС.
Тепловий насос не генерує електрику.
Не генерує. Но позволяет сильно экономить.
Поднимали. Там вы говорили об энергоэффективности зданий. И о солнечных панелях тоже. О локальной генерации кроме СЭС, насколько помню, речи не было.
Сейчас меня заинтересовала именно эта ваша фраза:
Основне це- локальна генерація, яка в нас валяється під ногами, це електрика та тепло.
Что "в нас валяється під ногами"?
Та все ми обговорювали, під ногами валяється сміття.
Розповідать можна багато, але це потрібно раз побачити як це організовано.
Якщо у когось є бажання в нас це втілити в життя.
Бо країна без власних ресурсів спершу переробила та переробляє своє сміття, на додачу ще й переробляє сміття сусідів, отримуючи за це гроші. Шо залишилось від згоряння сміття йде на виготовлення будівельних матеріалів.
Якщо що, я сам свого часу ах...офігів коли це все побачив.budivelnik
теж правильні речі каже.
Water
- Повідомлень: 3651
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 245 раз.
Додано: Сер 10 гру, 2025 08:41
Shaman написав: pesikot написав: andrijk777 написав:
Був трибунал тому що програли - це єдина причина.
А цей факт якось може виправдовувати злочини німців ?
друга людина каже цю маячню - що трибунал лише тому, що програли
. а власне німецьки злочини мали місце? чи зараз почуємо цікаві історії, що й Холокост визнали лише тому, що німці програли...
Це ж треба жити в країні рожевих поні, щоб думати що трибунал над нацистами би був так само і у випадку виграшу німців чи нічиї
Letusrock
- Повідомлень: 2888
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Додано: Сер 10 гру, 2025 09:30
Schmit написав:
Рухаємось до Нагасакі?
Це тому що е.е. в нього нема, а в Соскіна повно тепер оптимізму на репарацію замерзлих коштів в Бруселях.
flyman
- Повідомлень: 41738
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2870 раз.
1
4
Додано: Сер 10 гру, 2025 09:32
ЛАД написав:
Российское ипсо тут не при чём, а у вас плохо с памятью.
Всё у меня хорошо с памятью, изначально я отвечал на пост "громили всей коалицией" это делали в первый раз, в 2003 всей коалции там не было.
alex_dvornichenko
- Повідомлень: 1233
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
