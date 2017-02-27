Ой+ написав:... Ну якщо це дійсно така потреба і такий геніальний задум, то чом би і ні? Дати по валютним аж 5% на ОВДП і може із підматрасних 100 млрд нанесуть, що гривневих не треба буде?..
НЕ понесут: банки могут и не вернуть, так как старыми бумагами о доходах - не доказать законность накоплений/сбережений в кубышке! Налицо раздвоение денежного оборота на наличный и безналичный с маловероятным перетоком первых во второй.
Що й казати — рік для долара був невдалим, і жодному Миколаю Чудотворцю вже не під силу виправити ситуацію. З початку року Індекс долара (DXY), що відображає його вартість відносно кошика основних світових валют — євро, єни, фунта, канадського долара, шведської крони та швейцарського франку — втратив 10% і продовжує падати. Не знаю, наскільки українцям важливо те, як змінюються співвідношення вартості долара до єни або канадського долара, а ось його курс щодо євро — питання завжди актуальне.
Що б там не казали про інвестиційну привабливість землі, нерухомості чи ОВДП, а звичка українців конвертувати вільні гривні у більш надійні світові валюти нікуди не поділася. Ось тільки питання — долар чи євро?! І якщо протягом десятиліть в Україні долар впевнено тримав першість серед засобів збереження вартості, то останнім часом все більше співвітчизників починають віддавати перевагу євро, і на питання — яка з двох валют надійніше зберігається під матрацом? — не завжди вдається знайти однозначну відповідь.
Цього року, за даними українських банків, частка євро в загальному попиті на іноземну валюту в Україні зростала. Якщо в 2024 року вона становила 26%, то в 2025-му зросла до 33−35%. І цьому факту є чимало пояснень: (1) торгівля з ЄС — це половина всього зовнішньоторгового обороту України; (2) при визначенні курсу гривні НБУ поступово переорієнтовується з долара на євро; (3) велика частина допомоги союзників надходить в євро; (4) мільйони українців, які перебувають у країнах ЄС, отримують доходи та здійснюють розрахунки в євро; (5) населення намагається диверсифікувати заощадження між двома основними світовими валютами і до раніше куплених та надійно захованих доларів додає євро; (6) очікування подальшої девальвації долара відносно основних світових валют міцнішають, що також йому не на користь.
Чи варто бігти міняти долари на євро?
А ось щодо подальшого поповнення ваших «матрацних» інвестицій, то дуже ймовірно, що попереду на нас чекає ера євро. Близькість до Європи, перспективи членства України в ЄС, збільшення кількості контактів та обсягів торгівлі саме з країнами Єврозони роблять євро набагато практичнішою валютою для пересічного українця. Навіть, якщо ви плануєте переказувати валюту на свій інвестиційний брокерський рахунок в США, все одно доведеться робити це в євро, а вже потім конвертувати в долари. Так, що, відповідаючи на питання «Долар чи Євро?» європейська валюта видається більш привабливою!