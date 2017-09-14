RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 10:18

Schmit
 
Повідомлень: 5301
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 11:05

  katso написав:
  Shaman написав:розкажи нам, що відбувається у Венесуелі?


Ну вот. Люди живут. Что тут не так?

якось живуть
Переховується тривалий час. Нобелівський інститут не знає, чи вдасться лауреатці премії миру відвідати церемонію в Осло
Уряд Венесуели заявив, що якщо вона покине країну, влада вважатиме Мачадо «втікачкою».

Напередодні виборів 2024 року Мачадо була кандидаткою в президенти Венесуели від опозиції, але режим Мадуро заблокував її кандидатуру. Тому вона підтримала на виборах іншого опозиціонера.

1 серпня 2024 року Мачадо опублікувала у The Wall Street Journal відкрите звернення, в якому заявила, що їй доводиться переховуватися «від диктатури Ніколаса Мадуро» через страх «за своє життя, свою свободу та свободу своїх співвітчизників».

так а що там з бензином? як взагалі економічна ситуація? чи хлопові на відео не той вік, щоб цим цікавитися...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10925
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 11:08

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  pesikot написав:А цей факт якось може виправдовувати злочини німців ?

друга людина каже цю маячню - що трибунал лише тому, що програли. а власне німецьки злочини мали місце? чи зараз почуємо цікаві історії, що й Холокост визнали лише тому, що німці програли...

Це ж треба жити в країні рожевих поні, щоб думати що трибунал над нацистами би був так само і у випадку виграшу німців чи нічиї

а що реалісти мені скажуть по факту злочинів проти людства нацистів? а як щодо військових злочинів руських?.. чи нашу псевдореалісти воліють це не обговорювати - бо тоді виникає багато питань...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10925
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 11:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Режимы Асада в Сирии и Саддама Хусейна в Ираке были авторитарными диктатурами.
Диктаторы никогда не отдадут власть добровольно, через какие-то там выборы. их не будет

Я не прихильник Зеленського. Але цікаво, чи бетон готовий приїхати хоча б до нас в Констаху членом виборчої комісії або спостерігачем? А на похиції урни носити готовий?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2429
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 11:20

  sashaqbl написав:
  Бетон написав:Режимы Асада в Сирии и Саддама Хусейна в Ираке были авторитарными диктатурами.
Диктаторы никогда не отдадут власть добровольно, через какие-то там выборы. их не будет

Я не прихильник Зеленського. Але цікаво, чи бетон готовий приїхати хоча б до нас в Констаху членом виборчої комісії або спостерігачем? А на похиції урни носити готовий?

Я так понимаю он Зеленского и Украину в этот ряд ставит... гений политической мысли.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 11:21

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:друга людина каже цю маячню - що трибунал лише тому, що програли. а власне німецьки злочини мали місце? чи зараз почуємо цікаві історії, що й Холокост визнали лише тому, що німці програли...

Це ж треба жити в країні рожевих поні, щоб думати що трибунал над нацистами би був так само і у випадку виграшу німців чи нічиї

а що реалісти мені скажуть по факту злочинів проти людства нацистів? а як щодо військових злочинів руських?.. чи нашу псевдореалісти воліють це не обговорювати - бо тоді виникає багато питань...

і "ежу понятно" що злочини є. Але "новий нюрнбергський процес" теоретично можливий тільки у випадку розгрома рф, тобто ніколи. Хто виграв той і правий
Letusrock
 
Повідомлень: 2892
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 11:25

  katso написав:
  alex_dvornichenko написав:
  katso написав:Ну как было в Ираке

ну почему за Ирак так российскои ипсо цепляется ? В составе коалиции их пинали не за кошечек и собачек, а за тупейшую анексию Кувейта и не выполнение резолюций ООН.


Да это понятно. Ирак пинали за анексию Кувейта (который кстати не был членом НАТО), Ливию за то что Каддафи взрывал самолеты (ну правда это было на 20 лет раньше но все равно ж негодяй), Югославию за религиозные войны (а Англию-Ирландию как-то эта участь минула), вот Венесуелу скоро за курение марихуаны разопнут, это все прекрасно - так почему же точно также Россию не пинают, вот что интересует "российское ипсо", неужто там недостаточно анексий и нарушений прав котиков-собачек?

Вы и правда непонимаете что всех тех бомбили только по одной реальной причине - потому что они стали слабыми? Заметьте наркотики Афганистана или нарушение прав женщин в Иране как-то ушли с заголовков газет, почему же так?

в першу їх пинали за ті та інші злочини. порівняв Югославія з їх різаниною з Ірландією. й ці люди намагаються претендувати на об'єктивність. Венесуела займається поставки наркоти в промислових масштабах.

й так, ти абсолютно правий - Рашу захищає лише спадок ядерної зброї, якою вона час від часу погрожує. ЖОДНА інша країна в світі цього не робить, хіба КНДР...

тому головна причина - в країні схиблена влада, яка втратила свою легітимність. головна проблема Афганістану не наркота зараз... а забивати на смерть дівчат, бо неправильно хіджаб носять - це лише порушення прав жінок. хлопчики, треба вам на екскурсію в ці країни - щоб очі відкрилися...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10925
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 11:25

  sashaqbl написав:
  Бетон написав:Режимы Асада в Сирии и Саддама Хусейна в Ираке были авторитарными диктатурами.
Диктаторы никогда не отдадут власть добровольно, через какие-то там выборы. их не будет

Я не прихильник Зеленського. Але цікаво, чи бетон готовий приїхати хоча б до нас в Констаху членом виборчої комісії або спостерігачем? А на похиції урни носити готовий?

Тобто ви змирились з думкою що Зеленський поб"є рекорд Людовика XIV-го?
Letusrock
 
Повідомлень: 2892
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 11:26

кореєць про фокус Трампа/США

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41739
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 11:27

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:
  Бетон написав:Режимы Асада в Сирии и Саддама Хусейна в Ираке были авторитарными диктатурами.
Диктаторы никогда не отдадут власть добровольно, через какие-то там выборы. их не будет

Я не прихильник Зеленського. Але цікаво, чи бетон готовий приїхати хоча б до нас в Констаху членом виборчої комісії або спостерігачем? А на похиції урни носити готовий?

Тобто ви змирились з думкою що Зеленський поб"є рекорд Людовика XIV-го?

а чому не рекорд путіна? які хворі люди...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10925
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
