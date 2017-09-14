RSS
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 11:32

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:Це ж треба жити в країні рожевих поні, щоб думати що трибунал над нацистами би був так само і у випадку виграшу німців чи нічиї

а що реалісти мені скажуть по факту злочинів проти людства нацистів? а як щодо військових злочинів руських?.. чи нашу псевдореалісти воліють це не обговорювати - бо тоді виникає багато питань...

і "ежу понятно" що злочини є. Але "новий нюрнбергський процес" теоретично можливий тільки у випадку розгрома рф, тобто ніколи. Хто виграв той і правий

от бачите, скільки помилок в одному абзаці. по-перше ніхто не заважає проводити процес щоб засудити винуватих - щоб вони зі своїх болот й носа не витикали. є досвід Ізраіля - що робити з тими, хто уникнув Нюрнбергу.

по-друге, злочини сталіна засудили навіть в срср, хоча він виграв. ви трохи плутаєте державу та владу - путіна можуть визнати аж бігом винним, особливо після смерті.

ну й головна помилка (але надія різних бовдурів) - що Раша ніколи не програє... ми вже зараз спостерігаємо програш Раші. з кожним днем війни країна слабшає на відміну тих, з ким вона намагається конкурувати - а конкуренти всі посилюються.
❗️США пропонують створити демілітаризовану зону в рамках врегулювання в Україні за «корейською моделлю», – WP .

Що обговорюється по поточному «мирному плану»:

▪️Вздовж усієї лінії припинення вогню, від Донецької області до Херсона, пропонується створити демілітаризовану зону, на кшталт корейської. За нею буде глибша зона, куди буде заборонено вводити важке озброєння;
▪️Таким чином американці намагаються переконати Зеленського на виведення військ з Донбасу. Для розуміння: досі і Південна, і Північна Кореї заявляють про своє законне право на весь півострів;
▪️«Обмін територіями» є невід’ємною частиною угоди, але Україна та США досі торгуються щодо того, як будуть проведені межі;
▪️Запорізька АЕС не перебуватиме під російською окупацією. Обговорюється, що США можуть взяти він управління об'єктом. Це подобається деяким українським чиновникам;
▪️Україна приєднається до ЄС вже у 2027 році. Членство сприятиме торгівлі та інвестиціям;
▪️Штати нададуть гарантії безпеки, аналогічні статті 5 НАТО. Україна хоче, щоб США підписали таку угоду та ратифікували її Конгресом;
▪️Європейські країни підпишуть окремі гарантії безпеки. Команда Трампа заявляє про готовність і надалі надавати підтримку у розвідці;
▪️Суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вето. Але переговорники, схоже, все ще мають проблеми з делікатними питаннями щодо обмеження чисельності української армії.

https://www.washingtonpost.com/opinions ... otiations/
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 11:34

  Shaman написав:й так, ти абсолютно правий - Рашу захищає лише спадок ядерної зброї,
тобто якби не ядерна зброя, то ми б вже побачили коврові бомбардування москви чи арешт путіна ?
За відсутності ЯЗ більшість світу тим більше була б зацікавлена щоб москва зберігала стабільність та керованість і єдине управління своїми субєктами федерації. Щоб не ускладнювати логістику купівлі ресурсів
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 11:35

  Shaman написав:а конкуренти всі посилюються.
особливо ЄС :D :D :D
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 11:36

  Letusrock написав:Тобто ви змирились з думкою що Зеленський поб"є рекорд Людовика XIV-го?

Ні. По перше, Зеленський значно старший. По друге, так довго воювати не зможемо ні ми, ні РФ.
  Letusrock написав:тобто якби не ядерна зброя, то ми б вже побачили коврові бомбардування москви чи арешт путіна ?
За відсутності ЯЗ більшість світу тим більше була б зацікавлена щоб москва зберігала стабільність та керованість і єдине управління своїми субєктами федерації. Щоб не ускладнювати логістику купівлі ресурсів

За відсутності ЯЗ я думаю, підтримка була б значно дієвішою. Принаймні про безполітну зону над Україною моджна було б всерйоз говорити.
  alex_dvornichenko написав:
  Xenon написав:Вибори?


❗️Я прошу зараз США, включно з Європою забезпечити безпеку для проведення виборів, — Зеленський

Я прошу, щоб депутати підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ та закону про вибори під час воєнного стану.

Это ход конём, "я согласен на выборы, обеспечьте перемирие для выборов" и теперь снова ход Трампа.

Це не хід конем, це цугцванг.
Трамп пропонував це Зеленському раніше і не раз. Зе відмовлявся, бо були варіанти. Тому відповідь Трампа(непублічна) очевидна - треба було погоджуватись раніше.
  Letusrock написав:
  Shaman написав:й так, ти абсолютно правий - Рашу захищає лише спадок ядерної зброї,
тобто якби не ядерна зброя, то ми б вже побачили коврові бомбардування москви чи арешт путіна ?
За відсутності ЯЗ більшість світу тим більше була б зацікавлена щоб москва зберігала стабільність та керованість і єдине управління своїми субєктами федерації. Щоб не ускладнювати логістику купівлі ресурсів

та всі були зацікавлені в збереженні срср. але настав 1991 рік й сталося що сталося. деякі процеси відбуваються незалежно від тих чи інших бажань.

якби не було ядерної зброї, наша війна була б більше схожа на Ірак-Кувейт.а путін - на медведчука...
демілітиризація

  Xenon написав:
❗️США пропонують створити демілітаризовану зону в рамках врегулювання в Україні за «корейською моделлю», – WP .

Що обговорюється по поточному «мирному плану»:

▪️Вздовж усієї лінії припинення вогню, від Донецької області до Херсона, пропонується створити демілітаризовану зону, на кшталт корейської. За нею буде глибша зона, куди буде заборонено вводити важке озброєння;
▪️Таким чином американці намагаються переконати Зеленського на виведення військ з Донбасу. Для розуміння: досі і Південна, і Північна Кореї заявляють про своє законне право на весь півострів;
▪️«Обмін територіями» є невід’ємною частиною угоди, але Україна та США досі торгуються щодо того, як будуть проведені межі;
▪️Запорізька АЕС не перебуватиме під російською окупацією. Обговорюється, що США можуть взяти він управління об'єктом. Це подобається деяким українським чиновникам;
▪️Україна приєднається до ЄС вже у 2027 році. Членство сприятиме торгівлі та інвестиціям;
▪️Штати нададуть гарантії безпеки, аналогічні статті 5 НАТО. Україна хоче, щоб США підписали таку угоду та ратифікували її Конгресом;
▪️Європейські країни підпишуть окремі гарантії безпеки. Команда Трампа заявляє про готовність і надалі надавати підтримку у розвідці;
▪️Суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вето. Але переговорники, схоже, все ще мають проблеми з делікатними питаннями щодо обмеження чисельності української армії.

https://www.washingtonpost.com/opinions ... otiations/


Вздовж усієї лінії припинення вогню, від Донецької області до Херсона, пропонується створити демілітаризовану зону, на кшталт корейської. За нею буде глибша зона, куди буде заборонено вводити важке озброєння;

виходячи з контексту, це стосується тільки української сторони
  Letusrock написав:
  Shaman написав:а конкуренти всі посилюються.
особливо ЄС :D :D :D

так звісно. ЄС дуже забюрократизований - й зараз буде це вирішувати. особливо що робити з тими, хто постійно проти, як та Баба Яга. у військовому сенсі - однозначно сильніше.
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 11:56

Капець як потужно. Президент бігає по всьому світу та випрашує хоч щось у "партнерів", щоб прикрасити потужню перемогу та покращення позицій, на які вийшли завдяки тим самим партнерам.
