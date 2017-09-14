|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 10 гру, 2025 17:15
"как вольно дышится в возрожденном Арканаре" (с)
Shaman
Повідомлень: 10939
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 17:21
ЛАД написав: alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
Российское ипсо тут не при чём, а у вас плохо с памятью.
Всё у меня хорошо с памятью, изначально я отвечал на пост "громили всей коалицией" это делали в первый раз, в 2003 всей коалции там не было.
Да, коалиция была поменьше - США, Великобритания, Австралия, Польша.
+ предоставили территорию Кувейт, Иордания, Германия.
+ оказывали другую помощь Италия, Нидерланды, Дания, Азербайджан.
+ поддержка курдской милиции.
Правда, в этот раз СБ ООН не поддержал ни одну резолюцию, разрешающую или хотя бы поддерживающую вторжение. Обошлись без решения ООН.
Но разгромлен Саддам Хусейн был именно в этот раз, в 2003 году.
Вы Украину из осторожности не упомянули ?
зачем-то полезла туда своим полторатысячным контингентом таскать каштаны из огня вместо традиционного НАТО. Разрушили основательно жизнь в совсем чужой стране, никаких плюшек не заработали(в НАТО не взяли, принудительное разоружение продолжили), только презрение как со стороны Глобального Юга, так видимо и со стороны Старой Европы, которая побрезговала мараться в этой авантюре. Еще и нефть резко вверх тогда пошла. Что усилило авторитарные режимы, не с мнимым, а с реальным ЯО. Гениальное было решение.
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 10 гру, 2025 17:22, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлень: 4892
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 17:22
якщо Ізраіль буде з НР розброювати Хамас то тут німецьких Патріотів не бачити
flyman
Повідомлень: 41745
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1621 раз.
Подякували: 2870 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 17:25
Banderlog написав: Shaman написав:
щось активно почали розганяти - треба погоджуватися. але є й такий погляд
тобто якщо Трамп буде надто сильно тиснути на нас, то це створить йому внутрішньополітичні проблеми. не знаю, що там думає Трамп, але те, як його грає путін, не додає йому поваги. й це розуміють багато людей.
Та головне щоб додавив мирну угоду, припинились вбивства і люди нарешті повернулись додому до своїх сімей.
А те що корупціонерів та соросят відлучать від корита... то тільки накраще
не забувай додавати - ти повернувся. а сотні тисяч мають навпаки поїхати з дому... й тут вже пишуть зараз вбивства припиняться, а через рік - з подвійною силою. тебе звісно вже не буде.
ми обираємо менше зло. нормальних варіантів немає, тому не треба так пафосно розповідати про мир.
краще скажи, коли ви відмовитесь від досягнень Філарета та повернете собі канонічну назву - Український екзархат Російської православної церкви?
й якщо корупціонерів відлучать - а на що ти будеш жити?
Shaman
Повідомлень: 10939
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 17:38
Shaman написав:
не забувай додавати - ти повернувся. а сотні тисяч мають навпаки поїхати з дому... й тут вже пишуть зараз вбивства припиняться, а через рік - з подвійною силою. тебе звісно вже не буде.
Сотні тисяч повернуться додому.
Кого ти маєш на увазі коли кажеш, що підуть з дому?
тих кого мобілізують замість нас ? Наврятчи . Не розумію що тебе муляє "через рік"? Рік миру це рік миру. Вічного миру бути не може, як і вічної війни.
Мене не буде? Ну ти підеш
з песікотом
Banderlog
Повідомлень: 4167
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 17:49
ЛАД написав:
А Зеленского с возможностями США (как и любого другого президента Украины) относительно легко заставить принять практически любые условия.
Я вже писав і не раз - не можуть.
Так само як не можуть Кіма, Іранського лідера, Мадуро і т.д. і т.п. І путін фактично також в цьому списку.
andrijk777
Повідомлень: 7091
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 17:51
ЛАД написав: andrijk777 написав:
........
Та до чого тут Трамп?
Дивіться, глобально є всього 2 варіанти:
а) Погоджуватись на пропозицію США(РФ);
б) Воювати далі;
Інших варіантів - немає. Якщо є - озвучте.
Тому вибирайте - а) чи б).
*І очевидно що б) не може тривати вічно, а а) може. Дуже часто(історично) такі зупинки закінчувались вічним миром.
В принципе, есть и третий вариант - откорректировать "28 пунктов", чтобы они всё же учитывали и наши интересы. Хоть в какой-то мере.
Этим сейчас наши и занимаются на переговорах с американцами.
3 варіант = варіанту б) Воювати далі
Вже в десятий раз на ті самі граблі. Не надоїло?
andrijk777
Повідомлень: 7091
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 18:07
Banderlog написав: Shaman написав:
не забувай додавати - ти повернувся. а сотні тисяч мають навпаки поїхати з дому... й тут вже пишуть зараз вбивства припиняться, а через рік - з подвійною силою. тебе звісно вже не буде.
Сотні тисяч повернуться додому.
Кого ти маєш на увазі коли кажеш, що підуть з дому?
тих кого мобілізують замість нас ? Наврятчи . Не розумію що тебе муляє "через рік"? Рік миру це рік миру. Вічного миру бути не може, як і вічної війни.
Мене не буде? Ну ти підеш
з песікотом
якщо віддати Краматорськ - скільки людей має виїхати? а забув, тобі ж пофіг на інших...
всі варіанти погані - обираємо менше зло. пафосу не треба.
що там з приводу Екзархату?
Shaman
Повідомлень: 10939
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1687 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 18:19
andrijk777 написав: ЛАД написав:
А Зеленского с возможностями США (как и любого другого президента Украины) относительно легко заставить принять практически любые условия.
Я вже писав і не раз - не можуть.
Так само як не можуть Кіма, Іранського лідера, Мадуро і т.д. і т.п. І путін фактично також в цьому списку.
Щодо Мадуро, таки щось буде
flyman
Повідомлень: 41745
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1621 раз.
Подякували: 2870 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 гру, 2025 18:23
Banderlog написав: Shaman написав:
не забувай додавати - ти повернувся. а сотні тисяч мають навпаки поїхати з дому... й тут вже пишуть зараз вбивства припиняться, а через рік - з подвійною силою. тебе звісно вже не буде.
Сотні тисяч повернуться додому.
Кого ти маєш на увазі коли кажеш, що підуть з дому?
тих кого мобілізують замість нас ? Наврятчи . Не розумію що тебе муляє "через рік"? Рік миру це рік миру. Вічного миру бути не може, як і вічної війни.
Мене не буде? Ну ти підеш
з песікотом
Так он этого и боится.
ЛАД
Повідомлень: 37927
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
Профіль
