andrijk777 написав: ЛАД написав: А Зеленского с возможностями США (как и любого другого президента Украины) относительно легко заставить принять практически любые условия. А Зеленского с возможностями США (как и любого другого президента Украины) относительно легко заставить принять практически любые условия.

Я вже писав і не раз - не можуть.

Так само як не можуть Кіма, Іранського лідера, Мадуро і т.д. і т.п. І путін фактично також в цьому списку. Я вже писав і не раз - не можуть.Так само як не можутьі т.д. і т.п. І путін фактично також в цьому списку.

3 варіант = варіанту б) Воювати далі

Вже в десятий раз на ті самі граблі. Не надоїло?

Эти ребята от Трампа не зависят. Ни от финансов, ни от поставок оружия, ни от разведданных.В отличие от нас.Финансы он нам уже обрезал. А если обрежет всё остальное + надавит на наших "партнёров"...Так что не надо сравнивать с теми ребятами.Не обязательно."Трамповские 28 пунктов" только основа для переговоров. И я всё-таки не думаю, что захват всего Донбасса было целью Путина. Почти уверен, что у него есть и другие требования, которые либо всплывут на переговорах с нашим участием, либо тихо будут решены между собой Трампом и Путиным.