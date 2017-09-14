Додано: Сер 10 гру, 2025 21:45

ЛАД написав: Shaman написав: ..............

так за такою логікою й нацисти воювали як всі в 2СВ. але це ж не так. й ви це розумієте. якщо прибрати ваше кепкування, то так, на рівні керівництва у військах Раші заохочують (чи як мінімум не чинять перепон) для всіх цих звірств. й ви самі пишете, у вермахті такого не було. в ЗСУ немає ж такого відношення? ..............так за такою логікою й нацисти воювали як всі в 2СВ. але це ж не так. й ви це розумієте. якщо прибрати ваше кепкування, то так, на рівні керівництва у військах Раші заохочують (чи як мінімум не чинять перепон) для всіх цих звірств. й ви самі пишете,. в ЗСУ немає ж такого відношення? А вот такого я не писал.

Наоборот сослался на выставку, организованную в 1995 году, которая оспорили утверждения о "чистом вермахте" именно на основании того, что на Востоке он вёл войну иначе, чем на Западе. Найдите и почитайте, там приводятся приказы немецкиз военачальников по поводу войны на Востоке и славянских народов.

Но ИРПпИ не до чтения, он и так всё знает. А вот такого я не писал.Наоборот сослался на выставку, организованную в 1995 году, которая оспорили утверждения о "чистом вермахте" именно на основании того, что на Востоке он вёл войну иначе, чем на Западе. Найдите и почитайте, там приводятся приказы немецкиз военачальников по поводу войны на Востоке и славянских народов.Но ИРПпИ не до чтения, он и так всё знает.

ким ти був 50 років тому - тобі краще знати. а ще дідусю Фройду...

Опять детсадовские методы спора. Но вы - типичный сексот по зову души. А вот на вертухая не тянете. Слабоваты. Опять детсадовские методы спора. Но вы - типичный сексот по зову души. А вот на вертухая не тянете. Слабоваты.

Нікарагуа, Венесуела - яка різниця...

про яке вторгнення йде мова? хтось буде референдум про при'єднання проводити? зараз завдання - знищити керівництво наркокартелей. а якщо виявиться, що це одночасно є влада у Венесуелі - то їм доведеться обрати іншу. точніше, вже двічі обрали - але черговий диктатор вчепився в крісло... "керівництво наркокартелей" не присутствует на судах. Даже на тех, которые перевозят наркотики. И которые добивают вторым выстрелом.

Так что об их уничтожении речь не идёт. Так же, как Саддама не уничтожали в 1991 за Кувейт, а уничтожили только в 2003 без всяких оснований.

А повод можно придумать всегда. Было бы желание. "керівництво наркокартелей" не присутствует на судах. Даже на тех, которые перевозят наркотики. И которые добивают вторым выстрелом.Так что об их уничтожении речь не идёт. Так же, как Саддама не уничтожали в 1991 за Кувейт, а уничтожили только в 2003 без всяких оснований.А повод можно придумать всегда. Было бы желание.

Shaman написав: .............

ну й головна помилка (але надія різних бовдурів) - що Раша ніколи не програє... ми вже зараз спостерігаємо програш Раші. з кожним днем війни країна слабшає на відміну тих, з ким вона намагається конкурувати - а конкуренти всі посилюються. .............ну й головна помилка (але надія різних бовдурів) - що Раша ніколи не програє.... з кожним днем війни країна слабшає на відміну тих, з ким вона намагається конкурувати - а конкуренти всі посилюються. Надія різних бовдурів.

Если мы уже "зараз спостерігаємо програш Раші", то зачем идти на переговоры на явно тяжёлых условиях?

Надо продолжать войну, победа уже вот-вот в наших руках!

Так, шаман? Ещё один шаманский танец и мы победим!

Или я опять приписываю вам свои мысли? Надія різних бовдурів.Если мы уже "зараз спостерігаємо програш Раші", то зачем идти на переговоры на явно тяжёлых условиях?Надо продолжать войну, победа уже вот-вот в наших руках!Так, шаман? Ещё один шаманский танец и мы победим!Или я опять приписываю вам свои мысли?

вермахт не був визнаний злочинною організацією. як власне й ОУН-УПА. я не буду заперечувати, але те, що зараз пише Раша про історію - я б дуже обережно читав - я не вірю російським джерелам - бо стосовно України йде суцільна брехня. й нема підстав вважати, що в інших питаннях по-іншому.й ще питання - а де може подивитися виставку, як радянська армія "звільняла" Європу - в першу чергу від майна? чи нам така виставка не потрібна, бо ми це наочно побачили на окупованих територіях.ви ж знаєте що це брехня - а от Фройд вас видаєможете брехати далі - як та МоськаПрошу прощения - описка. Но по сути разницы нет.а оце ключова слабкість цих антизахідних накидів. це кому треба придумати привід? німцям перед 2СВ? руським перед в 1939 чи зараз? а Хусейна вигадувати не треба нічого було - диктатор чистої проби. й його не знищили, а судили та стратили. з Мадуро теж все зрозуміло. але диктаторам та їх посіпакам так хочеться це виправдатичитаємо уважно ЛАД, у вас з цим біда. про програш Раші я казав порівняно з її конкурентами. Китай - той взагалі отримує одні бенефіти, хоча на користь йому це не йде. Європа постраждала від припинення поставок енергоносіїв - але злізла з руської голки, й налагодила заміну. про посилення військового потенціалу не кажемо. коли вони зупиняться посилюватися руські дуже здивуються. й чекаємо, коли Японія та Німеччина поставлять питання про ЯЗ.США страждає, але більше не від дій Раші, а від дій власного клоуна - але поки більше іміджево. виробництво зброї зростає, військовий потенціал Раші знищують - й зараз це взагалі не коштує США не копійки.а що Раша - армія суцільні втрати, населення втрачає, економіка в дупі, всі накопичення уряду за 20 років - йок, дефіцит бюджету закриваємо емісією. тотальна залежність від Китаю. вже Азербайджан розмовляє на рівних. Центральна Азія скоро теж взагалі не буде озиратися. чим їх Раша може налякати? тим, що ВСЯ її армія в Україні - й за рік може захоплять Покровськ? о, скоро будуть, як й казав Рогозін, розробляти космічний батуттому ще раз - стратегічно Раші програє. але якщо навіть хтось у владі це й розуміє, то царьку ніхто не наважиться це сказати - збудували так збудували "ефективну" державу...