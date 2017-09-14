|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 10 гру, 2025 21:54
pesikot написав: Banderlog написав:
https://youtu.be/tHXWE7Q5CcI?si=V06eLcDr5r7xLtlO Росіяни взяли ПОЛОВИНУ СІВЕРСЬКА: чи є шанс втримати місто? Під Покровськом втратили П’ЯТЬ СІЛ
Від твого - "Покровськ оточений" і потрібно слухати Путіна, щоб він запросив журналістів.
(Це було на початку листопада)
До ... Покровськ не оточений ...
Пройшло ... півтора місяця ...
але головне, що прогрес є. треба просто йому регулярно розповідати як воно є...
Shaman
Повідомлень: 10945
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
1
4
5
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:03
Shaman написав: pesikot написав: Banderlog написав:
https://youtu.be/tHXWE7Q5CcI?si=V06eLcDr5r7xLtlO Росіяни взяли ПОЛОВИНУ СІВЕРСЬКА: чи є шанс втримати місто? Під Покровськом втратили П’ЯТЬ СІЛ
Від твого - "Покровськ оточений" і потрібно слухати Путіна, щоб він запросив журналістів.
(Це було на початку листопада)
До ... Покровськ не оточений ...
Пройшло ... півтора місяця ...
але головне, що прогрес є. треба просто йому регулярно розповідати як воно є...
Ну розкажи мені як воно є ? В мирнограді і покровську?
Banderlog
Повідомлень: 4170
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 110 раз.
2
1
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:07
Schmit написав:
Зе вже хоче енергетичного перемир'я.
А як же обіцяний блекаут у москві? А де тисячі виготовлених фламінгів?
о, іноземні спеціалісти на заміщення аборигенів
flyman
Повідомлень: 41750
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1621 раз.
- Подякували: 2870 раз.
1
4
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:20
Banderlog написав:
Та головне щоб додавив мирну угоду, припинились вбивства і люди нарешті повернулись додому до своїх сімей.
А те що корупціонерів та соросят відлучать від корита... то тільки накраще
Да.
Но ему надо спешить, он медленно все делает.
Вы читали про "трекинг военнообязаных" ? Лень выкладывать ссылку. Как- то там собираются отслеживать для противостояния СЗЧ.
Думаю, телефон можно просто выкинуть. Как и какой-нибудь браслет или кулон.
Куда трекер крепить к тушке?
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1041
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 45 раз.
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:25
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
Та головне щоб додавив мирну угоду, припинились вбивства і люди нарешті повернулись додому до своїх сімей.
А те що корупціонерів та соросят відлучать від корита... то тільки накраще
Да.
Но ему надо спешить, он медленно все делает.
Вы читали про "трекинг военнообязаных" ? Лень выкладывать ссылку. Как- то там собираются отслеживать для противостояния СЗЧ.
Думаю, телефон можно просто выкинуть. Как и какой-нибудь браслет или кулон.
Куда трекер крепить к тушке?
Наверное уже всё. Они пойдут до конца. К сожалению, до нашего
Бетон
Повідомлень: 5786
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 470 раз.
3
2
2
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:35
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
Та головне щоб додавив мирну угоду, припинились вбивства і люди нарешті повернулись додому до своїх сімей.
А те що корупціонерів та соросят відлучать від корита... то тільки накраще
Да.
Но ему надо спешить, он медленно все делает.
Вы читали про "трекинг военнообязаных" ? Лень выкладывать ссылку. Как- то там собираются отслеживать для противостояния СЗЧ.
Думаю, телефон можно просто выкинуть. Как и какой-нибудь браслет или кулон.
Куда трекер крепить к тушке?
Згадати все.
flyman
Повідомлень: 41750
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1621 раз.
- Подякували: 2870 раз.
1
4
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:40
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав:
Та головне щоб додавив мирну угоду, припинились вбивства і люди нарешті повернулись додому до своїх сімей.
А те що корупціонерів та соросят відлучать від корита... то тільки накраще
Да.
Но ему надо спешить, он медленно все делает.
Трамп посреди нас
А маловерам по вере будет их
не слышат стук железных копыт то и свет мира последними узрят
брали бы пример у секты стерненка, хотя бы и лжепророка
fox767676
Повідомлень: 4897
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 208 раз.
- Попередження: 1
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:47
Господар Вельзевула написав:
Думаю, телефон можно просто выкинуть. Как и какой-нибудь браслет или кулон.
Куда трекер крепить к тушке?
не фантазуйте нема такої задачі ловити , інакше тікатимуть з зброєю. Сзч ловлять лиш випадково.
Banderlog
Повідомлень: 4170
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 110 раз.
2
1
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:48
flyman написав:
Трамп нє нужєн
сосискин - охвостье мелкобуржуазной реакции
верный слуга украинского капитала бросивший свой народ в тяжкую годину испытаний
но продолжающий систематически одурачивать доверчивых политически дезооринтированных обывателей
давно пора ставить вопрос о борьбе с такими господинчиками всеми доступными рабочему классу средствами
fox767676
Повідомлень: 4897
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 208 раз.
- Попередження: 1
Додано: Сер 10 гру, 2025 22:56
Бетон написав:
Наверное уже всё. Они пойдут до конца. К сожалению, до нашего
Наш паровоз, вперёд лети!
В коммуне остановка.
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка
fox767676
Повідомлень: 4897
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 208 раз.
- Попередження: 1
