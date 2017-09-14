|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 11 гру, 2025 09:21
Letusrock написав: Shaman написав:
путін не помилився, він веде руське суспільство до логічного кінця - якщо вони самі не можуть свій рабський стан подолати, якщо там завжди та чи інакша диктатура - таке суспільство гине
здається ЛАД цілком конкретно написав що йому байдуже що так і коли погане станеться з РФ, його цікавить ситуація в Україні
а мені байдуже що там думає ЛАД
чи Letusrock
. їх цікавить закінчення війни за будь-яку ціну, тобто на поточних умовах Раші, тобто капітуляція. й відповідно, на ситуацію в Україні їм насправді все одно, нехай не брешуть...
Shaman написав:
все буде Україна. й всім все одно доведеться вивчити українську мову
прям зараз завдяки дов..бам-мовнюкам потроху набирає оберти зворотній процес. Це пару років "покращення позицій" і за дой...вання "чому не державною" будуть боляче бити по обличчю
ти будеш бити? зараз, такий сміливець - тому не вигадуй. а зворотній процес набирає обертів через інше, та й не перебільшуйте - зворотній процес гучно сказано. вимоги закону є, треба дотримуватися й буде всім щастя. ще раз, мовне питання дуже перебільшене...
1
4
5
Додано: Чет 11 гру, 2025 09:22
katso написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Мышление прямолинейное как... даже не знаю, с чем сравнииь.
В голову ИРПпИ не укладывается, что німецькі злочини мали місце, но трибунал состоялся только благодаря полному разгрому нацистов.
И толку было бы с визнання Холокосту, если бы нацисты победили. Много "западные демократии" сделали, чтобы избежать Холокоста? Кроме отказа принимать еврейских беженцев аж ничего.
...
й забуваєш головне ЛАД. факт трибуналу й денацифікація дозволили Німеччині подолати цю ганебну сторінку своєї історії
и до сих пор иметь запрет на ЯО
руські скоро довоюються до відміни заборони...
Додано: Чет 11 гру, 2025 10:06
ЛАД написав:
Сегодня мы проигрываем. И не стратегически, когда-то в будущем. К сожалению, проигрываем фактически, уже сегодня.
1 Педерація пила нам кров, пє нам кров... а от чи зможе пити -це ВЖЕ питання дискусійне....
Сама педерація вже не проти отримати паузу бо захлинається.
Отже - це перший аргумент нашого СТРАТЕГІЧНОГО виграшу
2 Ми вже потопили чи то четвертий чи то пятий танкер (за два тижні ) , а ціна нафти йде вниз.... а так як Трамп заявляє що виробникам США не вигідно подальше падіння нафти , звідси висновок що все що зменшує надходження на зовнішній ринок- є плюсом для США ( може тому сьогодні США атакувало і захопило танкер з венесуельською нафтою)
це ДРУГИЙ аргумент нашого стратегічного виграшу
3 Світогляд створює оточення... Чим з більшою кількістю напуджених з смердячим галіфе - спілкується совок- тим сильніше в нього кристалізується враження про всЬо прАпАлА
А от тільки поспілкуєшся з реальними бійцями , які маючи терміни отримання протезу і дати протезування за кордоном , виходять на волонтерів щоб ПРИШВИДШИТИ отримання протезів бо ХЛОПЦЯМ/ДІВЧАТАМ на фронті важко а тому їм пошвидше треба повернутись.......
Чи за чашкою чаю тобі показують як уразили москалів фіговинами (виміняними в сусідньому підрозділі на твої зарядні).. і тонко підмахують ... от би ще пяток зарядних а ми б їх виміняли на.....
Тоді починаєш розуміти наступні речі
1 Пуйло сволота, яка зробила БРУДНУ роботу для нас...
Винищила тих хто складав ОСНОВУ для відродження майбутнього совка.
2 Совок вже не повернеться, може повернутись шведський соціалізм, чи штатівський капіталізм.... але точно не совок
3 Крім ментальних носії совка. пуйло винищило ще й базу для їх можливого подальшого виникнення (низькопродуктивну промисловість шахти/гоки/розрізи) , бо на цих підприємствах НЕМОЖЛИВО створити хороші умови праці, а тому там можуть працювати тільки бідні /обдурені...
Оце і є наш СТРАТЕГІЧНИЙ виграш..
а є СТРАТЕГІЧНИЙ програш Педерації..
це васальні залежності від китаю , втрата високомаржинального ринку Європи, ризик розвалу на кілька шматків..
і чи зможе педерація якось мінімізувати ці ризики -це не наша проблема.
Додано: Чет 11 гру, 2025 10:11
А Деркач тем веременм получил героя рф. Совсем не стесняются, пока боты и ими покусанные клавиатуры ломают "рф не имела влияния на старую украинскую власть, то они всё сами".
Додано: Чет 11 гру, 2025 10:17
Дюрі-бачі написав:
наймасштабніша демографічна катастрофа в Європі з часів Голодомору.
Бельгія послала ЄС з їх 210 млрд. Є гарантій і не хоче нам давати гроші москалів.
1 Про демографічну катастрофу-вже ж обговорили разівв пять тільки за останній квартал
а - ми не втратимо більше 10 млн осіб (25-30% населення)
б - ці втрати не будуть виключно в межах ОДНІЄЇ демографічної групи (наприклад молодь).. виїзжати будуть сімями , гинули сімями
в - втрати чоловіків на фронті у віці 25-45 становлять станом на вже десь коло 100 000 осіб , тобто 2-5% від загальної кількості чоловіків у цій групі(віковій категорії) населення
г - навантаження на пенсійний фонд буде збалансованим бо помирає в рік 600 000+/- , а народжується 150 000+/- , але помирають ті хто народився в 1960+ ( бебі-бум в совку) , а через 20 років буде помирати 300 000... стільки скільки народжувалось в совку в 1980+
2 Тепер по грошам
Ми маємо ЗВР 54 млрд доларів....
Тобто це річна норма надходжень з ЄС
На 2026 рік бюджети затверджені і ЄС виділить 40+ млрд доларів
Тому чого-чого , а грошей вистарчить... на ту кількість населення яке буде ці гроші ОСВОЮВАТИ.
Додано: Чет 11 гру, 2025 10:21
Letusrock написав:
здається ЛАД цілком конкретно написав що йому байдуже що там і коли погане станеться з РФ, його цікавить ситуація в Україні
Йде боксерський бій між ладом і летсуорком.....
лад заявляє що йому пофіг що станеться з летсуорком
Шаман заявляє що у випадку коли летсуорк впаде-лад виграє....
То чи звязані стратегічно ситуації між Україною і педерацією і успіх одної залежить від реального становища в іншої?
Додано: Чет 11 гру, 2025 10:39
Shaman budivelnik
Я пишу не про 1-2 роки, а хоча б про 5-10.
В 2008 грузини теж ненавиділи москалів і не вірили в перемогу проросійських сил.
Додано: Чет 11 гру, 2025 10:44
Shaman написав:
але мені прийшла в голову інша думка - а чому ми вирішили, що Раша збирається домовлятися?
Зараз не збирається, але гроші вже закінчуються. І якщо їм не допоможе Китай, Трамп, перемога фашистів в Європі, а нам дадуть репарації, то гроші в них закінчиться раніше, ніж ми потратимо 200 млрд.
ИМХО вони бачать шанс на перемогу, переважно через Трампа, який так і не карає їх за відмову домовлятись, тому і не домовляються, поки є резерв.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 11 гру, 2025 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 10:44
Дюрі-бачі написав:
Я пишу не про 1-2 роки, а хоча б про 5-10.
Різницю між
(2008)Педерація має накоплені на протязі 20 років запаси з допомогою яких купує направо й наліво прихильність політиків у сусідніх державахЗ
(сьогодні)педерація, з плановим дефіцитом в 8 трлн рублів, нульовими запасами , втраченими високомаржинальними ринками, нелояльністю власних національних еліт які хочуть переметнутись під крило саудитів( та сама Чечня) чи китайців (та сама Сибір) чи японців (той самий Далекий Схід)...
Самі зрозумієте-чи треба пояснити?
Додано: Чет 11 гру, 2025 10:56
alex_dvornichenko написав:
А Деркач тем веременм получил героя рф. Совсем не стесняются, пока боты и ими покусанные клавиатуры ломают "рф не имела влияния на старую украинскую власть, то они всё сами".
влияние рф на любую украинскую власть это константа
почему вы решили что нынешние не вскроются через 10 лет также как и этот герой майдана
вся эта помаранчевая поповщина самая благотворная среда для паразитов общества
Во время Оранжевой революции подконтрольный Андрею Деркачу медиахолдинг, куда входила в том числе и телерадиокомпания «Эра», поддержал оппозицию[5]. Юрий Луценко вспоминал, что Деркач «тогда поддерживал [Виктора] Ющенко и попросил меня установить часовню Московского патриархата на Майдане, чтобы и эта мощная сила была представлена как одна из составляющих борьбы за Ющенко... Андрей тогда был очень активным. И хочу напомнить, что вообще Оранжевая революция во многом произошла из-за маленьких эфиров ТРК «Эра», [которую контролировал Деркач]»[6].?
Полюбуйтесь-ка на эту гоп-компанию
