Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 11:06

is fine

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:наймасштабніша демографічна катастрофа в Європі з часів Голодомору.

Бельгія послала ЄС з їх 210 млрд. Є гарантій і не хоче нам давати гроші москалів.
1 Про демографічну катастрофу-вже ж обговорили разівв пять тільки за останній квартал
а - ми не втратимо більше 10 млн осіб (25-30% населення)
б - ці втрати не будуть виключно в межах ОДНІЄЇ демографічної групи (наприклад молодь).. виїзжати будуть сімями , гинули сімями
в - втрати чоловіків на фронті у віці 25-45 становлять станом на вже десь коло 100 000 осіб , тобто 2-5% від загальної кількості чоловіків у цій групі(віковій категорії) населення
г - навантаження на пенсійний фонд буде збалансованим бо помирає в рік 600 000+/- , а народжується 150 000+/- , але помирають ті хто народився в 1960+ ( бебі-бум в совку) , а через 20 років буде помирати 300 000... стільки скільки народжувалось в совку в 1980+
2 Тепер по грошам
Ми маємо ЗВР 54 млрд доларів....
Тобто це річна норма надходжень з ЄС
На 2026 рік бюджети затверджені і ЄС виділить 40+ млрд доларів
Тому чого-чого , а грошей вистарчить... на ту кількість населення яке буде ці гроші ОСВОЮВАТИ.

flyman
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 11:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Пишуть, що там зосереджено 150 тис. кацапів. Мясом нас не здивувати.

А ви його бачили те мясо? Може ваш син чи чоловік тут? Чи може ви сама приїдете подивитесь на то мясо?
sashaqbl
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Людству дуже повезло, що під час другої світової війни Трамп не був президентом США.

Інакше Гітлер зберігав би золото партії у Bank of America, США відкрили б ленд-ліз для вермахту, Голлівуд знімав би романтичні комедії про фюрера, бо він же ж - такий милий джентльмен, який справді хотів якнайскоріше закінчити ту криваву війну.

А Трамп би отримав нобелівську премію миру.

Олександр Онищенко
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 11:33

  sashaqbl написав:
  fler написав:Пишуть, що там зосереджено 150 тис. кацапів. Мясом нас не здивувати.

А ви його бачили те мясо? Може ваш син чи чоловік тут? Чи може ви сама приїдете подивитесь на то мясо?

Патріоти не воюють.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 11:34

  Shaman написав:
Людству дуже повезло, що під час другої світової війни Трамп не був президентом США.

Інакше Гітлер зберігав би золото партії у Bank of America, США відкрили б ленд-ліз для вермахту, Голлівуд знімав би романтичні комедії про фюрера, бо він же ж - такий милий джентльмен, який справді хотів якнайскоріше закінчити ту криваву війну.

А Трамп би отримав нобелівську премію миру.

Олександр Онищенко



Lives in Berlin, Germany

думка 500 єврових бігунців, цьмудильників соціального баварського особливо важлива
хай краще відповість чим він так демотував своїх нових співгромадян що вони навіть і на путіна згодні
а то на Трампа замахнувся
каждый сверчок знай свой шесток
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 11:35

  UA написав:
  sashaqbl написав:
  fler написав:Пишуть, що там зосереджено 150 тис. кацапів. Мясом нас не здивувати.

А ви його бачили те мясо? Може ваш син чи чоловік тут? Чи може ви сама приїдете подивитесь на то мясо?

Патріоти не воюють.

"раздался голос с ..Раши" (з-за кордону)...
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 11:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:б - ці втрати не будуть виключно в межах ОДНІЄЇ демографічної групи (наприклад молодь).. виїзжати будуть сімями , гинули сімями

Ці втрати вже є досить нерівномірними. А після війни, коли пенсіонери повернуться, а працездатні додатково поїдуть, то ми отримаємо не демографічний ромб, а перевернуту піраміду. Я працюю з молоддю і бачу їх настрої - жоден із здібних студентів не пов'язує своє майбутнє з Україною.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Я працюю з молоддю і бачу їх настрої - жоден із здібних студентів не пов'язує своє майбутнє з Україною.


І це Ужгород - рай на українській землі зараз
що казати про Харків, Суми чи Запоріжжя
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 11:48

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:...............
Наш паровоз, вперёд лети!
В коммуне остановка.
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка
Коммуна сегодня не предвидится.
У нас нет ни одной левой партии или даже группы.
У нас, правда, вообще нет ни одной идеологической партии. хотя правые группы временами бывают.
Так что разве бунт. Бессмысленный и беспощадный. А, скорее, просто разгул бандитизма почище, чем в 90-х.


иннерцинно мыслите товарищ
будущее стремительно надвигается
а помаранчевое вышло из моды ритейлеры и маркетологи не дадут соврать
партия как дискуссионные площадки не нужны - все материалы 200 летнего развития передовой общественной мысли оцифрованы
нужен лищь импульс привести это все в действие
[youtube]GqWRhrWhol8[/youtube.
Как дискуссионные площадки не нужны.
Но как "вдохновляющая и организующая сила" партия нужна.
Иначе только бунт. Движения к коммуне в обозримом будущем, тем более, в Украине не будет.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 11:50

  fler написав: Однак, є ще деякі речі, крім санкцій і військових дій. "За останні 30 років глибина сезонного протаювання вічної мерзлоти (ВМ) у росії зросла з 45 до 70 см, що призвело до деформації понад 40% забудови та поставило під загрозу критичну інфраструктуру в Арктичних регіонах.Вони генерують 10% ВВП росії та 20% її експорту. У цих регіонах видобувається 90% природного газу, 18% нафти, 90% нікелю та кобальту, 60% міді та 100% алмазів. Російська економіка вже втрачає трильйони рублів через танення вічної мерзлоти та зростання кількості екстремальних природних явищ." https://komersant.ua/u-rosii-krytychni- ... -prychyna/

Xуйло разом з Гретой Тунберг встановлять 1 000 000 кондиционеров для боротьби з потеплінням в вічній мерзлоті.
