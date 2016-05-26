RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
РВС Банк - неплатоспроможний

РВС Банк - неплатоспроможний
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

РВС Банк - неплатоспроможний 3.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 02:50

  sinowi написав:сегодня должны объявить о новом финансовом руководителе из трех возможных. Кто полагает - кого мы все увидим на этом посту?

Для клиентов РВС особой разницы нет...
nord
 
Повідомлень: 626
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 12:31

Re: РВС Банк - неплатоспроможний

ОЙ - как еще есть! Не хотелось бы, чтоб во главе твоих денег стоял псевдо вор, который воровать не научился, а руки к чужим деньгам тянет
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 986
З нами з: 03.06.06
Подякував: 21 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 13:15

Re: РВС Банк - неплатоспроможний

Я написал много всего разного. Не каждый заходящий сюда способен понять о чем я писал, но если написанное мной хоть одному единому принесет пользу - значит писал я это не зря. И особенно насчет копий ,,договоров,,
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 986
З нами з: 03.06.06
Подякував: 21 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 13:18

  sinowi написав:ОЙ - как еще есть! Не хотелось бы, чтоб во главе твоих денег стоял псевдо вор, который воровать не научился, а руки к чужим деньгам тянет

В данном случае от клиентов ничего не зависит...
nord
 
Повідомлень: 626
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 13:24

nord

И правильно, что не зависит. Но клиент может диождаться окончания действия договора и убраться или может переписать договор пон мере его окончания и остаться уже у нового заправилы.
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 986
З нами з: 03.06.06
Подякував: 21 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 26272829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Портал - припиняє діяльність 1, 2
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:15
19 66415
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 кві, 2025 16:36
Investor_K
Форвард Банк Forward Bank - запроваджено тимчасову адміністр 1 ... 345, 346, 347
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
3462 2077922
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2024 15:23
greenozon
Альпарі Банк - припиняє діяльність
sens » П'ят 08 січ, 2021 15:17
5 43027
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2024 11:41
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15280)
11.12.2025 14:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.