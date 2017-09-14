Shaman написав:.............. що саме ми програємо? що такий надрив, прям руський? вірогідність, що скоро закінчаться бойові дії - доволі велика. як саме - є різні варіанти, жодного критичного для України я поки не бачу. а далі, як скористаємось тими можливостями, що будуть. дивлячись на всю цю товпу на форумі, яка лише скиглить, й навіть не намагається щось пропонувати або робити - ці можуть обрати чергового популіста. ви теж ЛАД, лише критикуєте, пропозицій, що робити, немає. ...........
Поразительно. Вы неисправимы. При чём тут "такий надрив, прям руський"? Где вы вообще увидели "надрыв"? Не знаю, что вы называете "критичним для України", полную потерю независимости? Да, этого нет. И это можно считать нашей победой. Но добились этого не благодаря вам и вашей пропаганде. Но не видеть "що саме ми програємо", это надо суметь. Или вы слепой? 20% потерянной территории, десятки тысяч убитых (скромно), не знаю, сколько инвалидов, сотни тысяч раненых, миллионы беженцев, которые не вернутся (причём, в основном работоспособного возраста или детей и молодёжи), разрушения, заминированные территории (возможно, не столько специально, сколько от неразорвавшихся боеприпасов), разрушенные семьи, психологические травмы. Это я ещё не знаю, чем закончатся "мирні перемовини" и какие будут условия. И при всём этом хватает ума на "що саме ми програємо"?!
тому видихайте, все буде Україна. й всім все одно доведеться вивчити українську мову. хоча трохи дивно, що хтось її досі не знає...
"все буде Україна". Що "все"? Вся Европа? Весь мир? Дурацкий лозунг, который уже давно не используется. Вы отстаёте от жизни. А против вивчення української мови никто и не возражал. И её всегда и практически все в Украине учили. Видихайте.
Единственный вопрос, с которым не могу определиться: кто вы тролль, работаете за зарплату или просто ИРПпИ по духу.
Пропаганда немецкой армии изображала советского врага в самых дегуманизированных терминах, представляя Красную Армию как силу славянских недолюдей и «азиатских» дикарей, использующих «варварские азиатские методы ведения боя» под командованием злых еврейских комиссаров, которым немецкие войска не должны были оказывать пощады.
Shaman написав:......... тому ми зараз легко повернемося до питання, яке обговорюємо всі ці роки - що робити, якщо агресор НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ домовлятися. зараз такий хор почуєте - ЗДАВАТИСЯ в тій чи іншій формі. а так згоден - Рашу поки задовольнить лише проросійський уряд - що в умовах виборах в Україні просто НЕМОЖЛИВО - тільки призначити... та й навіть якщо призначать - все одно не визнають...
спостерігаємо.
Тут уже не раз предлагалось и сейчас как раз будет удобный момент. Вместе с выборами провести референдум и кто не хочет "Біларусь 2.0" - автомат в руки и на фронт. Сразу решится ряд проблем - станет понятен мобресурс и под Покровском не будет подавляющего превосходства у врага в живой силе.
чомусь вся Східна Європа й Прибалтика не хочуть бути Біларуссю, й все ок. так що цей дешевий закид залиш собі. не буде в Україні Біларусі. окупація може бути, а Біларусь - ні. хоча судячи з допису, ти б перший голосував за.
й доповнити другим варіантом - а хто хоче Біларусь - чемодан, вокзал, Раша. відразу побачимо кількість п'ятої колони...
ЛАД написав:Это я ещё не знаю, чем закончатся "мирні перемовини" и какие будут условия.
Порсєдінє хужє нє будєт.
А против вивчення української мови никто и не возражал. И её всегда и практически все в Украине учили. Видихайте.
Хто нє возражал? Моїм батькам викладали українською, через 20 років мені в Україні викладали російською. Причому русяз 3 рази на тиждень, літра 2 рази на тиждень, українська мова- 1 раз, література- 1 раз, англійська мова- 1 раз. Українську я знаю тому-що у сім`ї десь 50% розмовляли українською, з правописом у мене складніше, на відміну від русяза. Питання- нахалєри той русяз? На окупованих вивчення української мови заборонено, книжки спалюють. Ви вже спалили російські книжки?
це треба окремо відповісти. а що ми власне побачили в Бучі? "славянских недолюдей и «азиатских» дикарей, использующих «варварские азиатские методы ведения боя» под командованием злых руських/чеченских комиссаров" - хіба ні?
мене цікавлять злочини, які руські скоюють тут й зараз. а ви як страус ховаєте голову, щоб не визнавати, що у нас це не історія, це поточний стан справ - звірства руських в Україні. й не треба їх виправдовувати через звірства німців - ті за це відповіли. як бачите ви відповідальність руських? чи як ви оцінюєте те, що руські можуть уникнути покарання за свої злочини?..
так невизначеність - США налаштовані дотиснути саме нас. й можливо дотиснуть. але де гарантія, що погодиться Раша? ви ж самі пишете - додаткові умови. а може путін скаже - підпишу перемир'я лише з кумом - призначайте.
Раша водить Трампа за ніс - й чим це закінчиться, подивимось. от що в Трампі є - це неочікуваність. він наче слухає руських, слухає - а потім раз - й санкції. або бомби на Іран.
тому ще раз - ми погодимось на якийсь варіант перемир'я - чого не можна сказати про Рашу...
▪️Украина фактически выводит войска из Донбасса - 30% его территории становятся демилитаризованной зоной для ВС РФ и ВСУ;
▪️Признается контроль РФ над над Крымом, Луганской и Донецкой областями (ЛНР и ДНР), статус территорий нельзя изменить силой
▪️Линия соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях замораживается;
▪️Россия должна вывести войска из других украинских областей (Харьковской, Сумской, Днепропетровской и т.д.);
▪️ЗАЭС управляется США и распределяет энергию 50/50 между Россией и Украиной
▪️От Украины больше не требуют закрепить обязательство невступления в НАТО, но США подпишут отдельный документ, где заверят, что Альянс не будет расширяться, а Украина никогда не станет его членом.
▪️Послевоенный состав ВСУ ограничивается 800 тысячами человек
▪️США, Европа и НАТО дают Украине гарантии безопасности, аналогичные 5 статье НАТО, предусматривающие "сильный военный ответ" в случае "значительного умышленного и длительного нападения" со стороны России;
▪️Если Россия нападет на Украину, то получит возобновление санкций и тот самый "сильный военный ответ". Если Украина на Россию, то лишится всех гарантий.
▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;
▪️В Украине "как можно скорее" должны пройти выборы;
▪️США и ЕС создают "фонд акций" на 200 млрд долл для послевоенного восстановления Украины, а часть размороженных активов также пойдет на восстановление Украины;
▪️России вновь обещается "реинтегрировать" ее в глобальную экономику и вернуть в G7 "при соблюдении условий", а также "сопротивляться" размещению войск НАТО в Украине;