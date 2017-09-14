RSS
Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 13:40

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:................
але мені прийшла в голову інша думка - а чому ми вирішили, що Раша збирається домовлятися? вони можуть просто тягнути час й постійно висувати нові умови...

Вы же чуть выше писали:
вірогідність, що скоро закінчаться бойові дії - доволі велика. як саме - є різні варіанти, жодного критичного для України я поки не бачу.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5914639&sid=e83799b13620c7a705d154a6ad4246eb#p5914639 Так "доволі велика вірогідність" или Раша не "збирається домовлятися"?
Вы уж как-то определитесь.

так невизначеність - США налаштовані дотиснути саме нас. й можливо дотиснуть. але де гарантія, що погодиться Раша? ви ж самі пишете - додаткові умови. а може путін скаже - підпишу перемир'я лише з кумом - призначайте.
И вы уверены, что Трамп не поддержит такое требование? :)

Раша водить Трампа за ніс - й чим це закінчиться, подивимось. от що в Трампі є - це неочікуваність. він наче слухає руських, слухає - а потім раз - й санкції. або бомби на Іран.
Бомбы на Иран никак не связаны с РФ.
Или вы ожидаете "бомбы на Кремль"?

тому ще раз - ми погодимось на якийсь варіант перемир'я - чого не можна сказати про Рашу...
На "якийсь" погодиться и РФ.
Проблема в том, что "якийсь" наш и "якийсь" российский сильно различаются.

Но ответа на вопрос: "Так "доволі велика вірогідність" или Раша не "збирається домовлятися"?", - вы так и не дали.
Впрочем, как обычно. Лозунги при полном отсутствии логики.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 13:47

  Xenon написав:
Новая версия мирного плана Трампа для Украины:

▪️Украина фактически выводит войска из Донбасса - 30% его территории становятся демилитаризованной зоной для ВС РФ и ВСУ;

▪️Признается контроль РФ над над Крымом, Луганской и Донецкой областями (ЛНР и ДНР), статус территорий нельзя изменить силой

▪️Линия соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях замораживается;

▪️Россия должна вывести войска из других украинских областей (Харьковской, Сумской, Днепропетровской и т.д.);

▪️ЗАЭС управляется США и распределяет энергию 50/50 между Россией и Украиной

▪️От Украины больше не требуют закрепить обязательство невступления в НАТО, но США подпишут отдельный документ, где заверят, что Альянс не будет расширяться, а Украина никогда не станет его членом.

▪️Послевоенный состав ВСУ ограничивается 800 тысячами человек

▪️США, Европа и НАТО дают Украине гарантии безопасности, аналогичные 5 статье НАТО, предусматривающие "сильный военный ответ" в случае "значительного умышленного и длительного нападения" со стороны России;

▪️Если Россия нападет на Украину, то получит возобновление санкций и тот самый "сильный военный ответ". Если Украина на Россию, то лишится всех гарантий.

▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;

▪️В Украине "как можно скорее" должны пройти выборы;

▪️США и ЕС создают "фонд акций" на 200 млрд долл для послевоенного восстановления Украины, а часть размороженных активов также пойдет на восстановление Украины;

▪️России вновь обещается "реинтегрировать" ее в глобальную экономику и вернуть в G7 "при соблюдении условий", а также "сопротивляться" размещению войск НАТО в Украине;

https://zn.ua/ukr/WORLD/novij-mirnij-pl ... entiv.html

Скажу так - ми все ближче і ближче до миру.
Якщо путін дійсно хоче миру(насправді ніхто точно не знає що хоче путін) то напевно в найближчі місяці буде досягнуто угоди.
Турбопатріотам напевно потрібно підготуватись, запастись слюною, плакатики намалювати типу "Зе злив Україну" і т.д. :D
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 13:49

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:й доповнити другим варіантом - а хто хоче Біларусь - чемодан, вокзал, Раша. відразу побачимо кількість п'ятої колони...

це нацизм

*я не хочу Білорусь 2.0, але і не хочу жити в нацистській державі.

Вы уже достали с "нацизмом" вы уже настолько расширили границы словарного значения этого слова, что скоро штрафы за ПДР будете нацизмом называть.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 13:53

  Xenon написав:
Новая версия мирного плана Трампа для Украины:
.............
▪️От Украины больше не требуют закрепить обязательство невступления в НАТО, но США подпишут отдельный документ, где заверят, что Альянс не будет расширяться, а Украина никогда не станет его членом.
.........
▪️США, Европа и НАТО дают Украине гарантии безопасности, аналогичные 5 статье НАТО, предусматривающие "сильный военный ответ" в случае "значительного умышленного и длительного нападения" со стороны России;
.................
https://zn.ua/ukr/WORLD/novij-mirnij-pl ... entiv.html
Больше всего вдохновляют эти 2 пункта.
Первый - не в лоб, так по лбу. Не хотите сами отказаться, не надо. Можете хотеть, это никому не запрещено, но мы вас не примем.
Второй - каждое прилагательное может трактоваться сильно по-разному.
Особенно "длительное". Т.е. мы полгодика-годик подождём, если вы к тому времени ещё будете живы, то так и быть поможем.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 14:02

  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:й доповнити другим варіантом - а хто хоче Біларусь - чемодан, вокзал, Раша. відразу побачимо кількість п'ятої колони...

це нацизм

*я не хочу Білорусь 2.0, але і не хочу жити в нацистській державі.

Вы уже достали с "нацизмом" вы уже настолько расширили границы словарного значения этого слова, что скоро штрафы за ПДР будете нацизмом называть.
Нацизм, конечно, не нацизм.
Но этот лозунг уже сыграл свою "положительную" роль в 2014.
Может, не стоит повторять?
Или будем радоваться, что "ми не втратимо більше 10 млн осіб (25-30% населення)"?
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Больше всего вдохновляют эти 2 пункта.
Первый - не в лоб, так по лбу. Не хотите сами отказаться, не надо. Можете хотеть, это никому не запрещено, но мы вас не примем.

честный и ответственный ход
предыдущее адмиистрации глумились над Украиной как над осликом идущему за морковкой по минному полю

▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;

тоже хороший, аниморковный пункт
я так пониаю Трамп запустил мяч на поле Брюсселя
Еще чуть-чуть и русские поставят запрет на членство в ЕС, т.к. он собирается милитаризироваться
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 11 гру, 2025 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 14:15

  Water написав:
  ЛАД написав:Это я ещё не знаю, чем закончатся "мирні перемовини" и какие будут условия.
Порсєдінє хужє нє будєт.
Сложный вопрос.
Для этого надо знать, где будет то "посредине".
А против вивчення української мови никто и не возражал. И её всегда и практически все в Украине учили. Видихайте.
Хто нє возражал?
Моїм батькам викладали українською, через 20 років мені в Україні викладали російською. Причому русяз 3 рази на тиждень, літра 2 рази на тиждень, українська мова- 1 раз, література- 1 раз, англійська мова- 1 раз. Українську я знаю тому-що у сім`ї десь 50% розмовляли українською, з правописом у мене складніше, на відміну від русяза. Питання- нахалєри той русяз?
На окупованих вивчення української мови заборонено, книжки спалюють. Ви вже спалили російські книжки?
Не спалил и не собираюсь.
А насчёт мови...
Не знаю, сколько вам лет, вы в личных данных не указали. Но вряд ли вы младше моей дочки.
Она училась в русскоязычной школе и в семье и в окружении в Харькове мову не чула. Сколько уроков укр. языка и литературы было в школе, не помню. Но с общением на укр. мові у неё проблем практически никаких и пишет вполне грамотно. Не хуже, чем на русском. При этом у мужа, который на несколько лет старше, проблем намного больше.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 14:15

  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:й доповнити другим варіантом - а хто хоче Біларусь - чемодан, вокзал, Раша. відразу побачимо кількість п'ятої колони...

це нацизм

*я не хочу Білорусь 2.0, але і не хочу жити в нацистській державі.

Вы уже достали с "нацизмом" вы уже настолько расширили границы словарного значения этого слова, что скоро штрафы за ПДР будете нацизмом называть.

Видворення громадян з країни "без причини" - це нацизм чистої води.
Але цього в реальності не буде, це просто фантазії Шамана.
