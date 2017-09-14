Новая версия мирного плана Трампа для Украины:

▪️Украина фактически выводит войска из Донбасса - 30% его территории становятся демилитаризованной зоной для ВС РФ и ВСУ;▪️Признается контроль РФ над над Крымом, Луганской и Донецкой областями (ЛНР и ДНР), статус территорий нельзя изменить силой▪️Линия соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях замораживается;▪️Россия должна вывести войска из других украинских областей (Харьковской, Сумской, Днепропетровской и т.д.);▪️ЗАЭС управляется США и распределяет энергию 50/50 между Россией и Украиной▪️От Украины больше не требуют закрепить обязательство невступления в НАТО, но США подпишут отдельный документ, где заверят, что Альянс не будет расширяться, а Украина никогда не станет его членом.▪️Послевоенный состав ВСУ ограничивается 800 тысячами человек▪️США, Европа и НАТО дают Украине гарантии безопасности, аналогичные 5 статье НАТО, предусматривающие "сильный военный ответ" в случае "значительного умышленного и длительного нападения" со стороны России;▪️Если Россия нападет на Украину, то получит возобновление санкций и тот самый "сильный военный ответ". Если Украина на Россию, то лишится всех гарантий.▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;▪️В Украине "как можно скорее" должны пройти выборы;▪️США и ЕС создают "фонд акций" на 200 млрд долл для послевоенного восстановления Украины, а часть размороженных активов также пойдет на восстановление Украины;▪️России вновь обещается "реинтегрировать" ее в глобальную экономику и вернуть в G7 "при соблюдении условий", а также "сопротивляться" размещению войск НАТО в Украине;