тоже хороший, аниморковный пункт я так пониаю Трамп запустил мяч на поле Брюсселя Еще чуть-чуть и русские поставят запрет на членство в ЕС, т.к. он собирается милитаризироваться
Да, это тоже интересный пункт. Трамп расписывается за ЕС, когда примут Украину. Потом всегда можно будет сказать: "Ну, это же не я. Я искренне хотел и хочу, но вы же видите, они не соглашаются".
Так с Трампа взятки гладки Это евровоуки его обвиняют что он хочет запихнуть Украину целиком обратно под Москву. И типа если бы не он, то она была бы с Европой. Ну вот он и ставит четкие дедлайны - покажите-ка братцы брюссельцы мастер-класс по евроинтеграции, вырвитие многостродальную Украину из лап русского орла-мутанта. Интересно что ответит европа - 10% что согласится и сделает, -20% что согласится и продинамит, -70% что начнет песеньку про коррупцию, верховенство права и 135 кластеров
▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;
Будет зависеть от того, пригласят их подписывать мирные соглашения или обойдутся без них.
Звернувся по допомогу колишній колега, після поранення:
[10.12.2025 17:36] @@@ доброго вечора, питання збираю кошти на операцію на спині, треба метало конструкцію в позвоночник вставляти ходжу з трудом,робитимуть в Харкові, зараз в лікарні ,за вчасно дякую.
[10.12.2025 17:40] Місяць стан поганий відмовляють ноги , зараз знімають запалення і больовий синдром,як з позиції ледве виліз.
На питання, чи бере участь держава 404 у лікуванні пораненого, відповів наступне:
Від потужників чекаю варіанти: -брехня/іпсо -воїн сам винуватий, бо не винайняв адвоката -воїн винуватий, бо не читає наказ і настанову про лікування, які в кожній лікарні на дошці об'яв -такого в нашій країні не може бути (див.п.1)
Если говорить в целом, то Волчанск уже давно уничтожен. Его стирали еще с первых дней вторжения, и враг пользуется этим, чтобы влезать по развалинам. Там в основном удается его контролировать с помощью ударно-поисковых работ, дронов», — заявили в DeepState.
Вовча́нськ — місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. ....населення міста становило ... 1991 — 24300, 2001 — 20695 осіб. ...... За даними перепису 2001 року, більша частина населення (83,12 %) — українці, проживають також росіяни (14,43 %). .......... Рідна мова населення за даними перепису 1897 року:[2] Мова Чисельність, осіб Доля Українська 7 823 70,99 % Російська 3 090 28,04 %
Рідна мова населення за даними перепису 2001 року[3]: Мова Чисельність, осіб Доля Українська 16 970 82,85 % Російська 3 222 15,73 %
Станом на червень — липень 2024 року у Вовчанську проживало 50 цивільних мешканців, у серпні-вересні – 20.
Станом на кінець 2024 року місто, найімовірніше, повністю спорожніло.
ваша минулорічна пропозиція до "прохожого" взяти участь у покритті збитків захисника мала якийсь результат ?
Від нього отримав у приватні пропозицію при необхідності "якщо питання складне, то буде можливість напрягти депутата ВР" для вирішення. Це не той рівень був, щоб депутатів тягати, обійшовся своїми силами
Так я теж не збирався нічого палить, але до мене прийшов русскій мір, спершу все вкрав, потім все спалив і розбомбив, разом з книжками. Бачив у Сільпо принімали москальську літературу на переробку, я би мабуть зараз усю русскую літєратуру здав.
Стосовно мов, крім москальської мови я ще володію трьома.
буде 5 варіант -пролетаріат винен, недостаньо свідомий та потужний, народ попався якийсь бракований
[10.12.2025 17:36] @@@ доброго вечора, питання збираю кошти на операцію на спині, треба метало конструкцію в позвоночник вставляти ходжу з трудом,робитимуть в Харкові, зараз в лікарні ,за вчасно дякую.
А що чекати? Мабуть залежить від госпіталю. Лікувався після перелому в двох госпіталях, нічого не платив. Титанова конструкція - за рахунок благодійного фонду, госпіталь сам напряму вирішував, лікування, операція, ліки, зокрема й обезбол - все безкоштовно. Таких, щоб щось платили не зустрічав і не чув, хоча й багато сусідів по палатах бачив, різних звань і частин. Не виключаю, що якихось потрібних ліків в госпіталі може не бути, або ті що є - не підійшли, і доводиться докупати.
Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.