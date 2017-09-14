Додано: Чет 11 гру, 2025 19:54

Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: б - ці втрати не будуть виключно в межах ОДНІЄЇ демографічної групи (наприклад молодь).. виїзжати будуть сімями , гинули сімями б - ці втрати не будуть виключно в межах ОДНІЄЇ демографічної групи (наприклад молодь).. виїзжати будуть сімями , гинули сімями Ці втрати вже є досить нерівномірними. А після війни, коли пенсіонери повернуться, а працездатні додатково поїдуть, то ми отримаємо не демографічний ромб, а перевернуту піраміду. Я працюю з молоддю і бачу їх настрої - жоден із здібних студентів не пов'язує своє майбутнє з Україною. Ці втрати вже є досить нерівномірними. А після війни, коли пенсіонери повернуться, а працездатні додатково поїдуть, то ми отримаємо не демографічний ромб, а перевернуту піраміду. Я працюю з молоддю і бачу їх настрої - жоден із здібних студентів не пов'язує своє майбутнє з Україною.

1 А що таке здібні?5-10% з групи ?І то ПОЛОВИНА з цих здібних так і не зможе реалізувати те що зараз фантазує..типупоїду в ЄС/США і ЗАЖИВУ....2 Становим хребтом економіки є вікова група 25-50...3 Український пенсіонер живе на пенсії десь 8 років...того лякалка -пенсіонери повернуться, молоді виїдуть ...при сьогоднішніх правилах виходу на пенсію2025 - вихід на пенсію в 60 - тільки тим в кого 32 роки стажу2026 - вихід на пенсію в 60 - тим в кого 33 роки стажу....2029 - вихід на пенсію в 60 - тільки тим в кого 35 років стажузалишить частину 60-літніх ще на пару років в ЄС , поки вони досягнуть 65...4 Набільше в категорії загинувших на окупованих територіях, або територіях активних боїв - це старші люди і інваліди..Як би це не жорстко звучало - але це ПОКРАЩУЄ демографічний зрізВисновокДітей мало особливо віком до 6 років (ковід+війна=0,5 млн дітей народилось з 2020 року)Тому найбільші проблеми будуть через 20-40 років( в 2045-2065)- період коли ці діти+ діти наступних років - зайдуть в категорію 25-50 років