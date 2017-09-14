RSS
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 19:18

  alex_dvornichenko написав:
Да, политическая наивность и недооценка людоедства, братья же. Я вот точно до последнего не мог поверить. При том что на россии у меня родни хватает и я там был не раз - люди как люди, на нас похожи, правда я был в европейской части, с нравами зауралья не знаком.

Це не наївність, це свідомий курс на конфлікт як з політичними конкурентами так і маячившою в них за спиною рф.
Про що ви пишете ? Що мала кров пролитою в громадському конфлікті з ригами була для вас прийнятною не думали що вони стануть сєпарами?
Кого кого а турчинова в політичній наївності упрєкнути... чи тягнибока, чи шоколадного, чи даж яценюка...
це вони були наївними целочками? всі вони люди з громадним досвідом політичної боротьби. Те що загальне стадо, що скакало на майдані, наївним було, то хто їм дохтор?
Ваш майдан нова демократична влада розігнала за пару місяців :lol: підозр не виникло що шось тут не так?)
І то ладно б ви наївний були і за цінності європейські, мож пора брати автомат і ті цінності захищати? Чи тут наївність закінчується, коли до власної шкіри дійшло?
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 19:21

  alex_dvornichenko написав:
  prodigy написав:і як би не попалили русьню в домі Профспілок,

Попалили - слишком громко сказано. На документальной хронике четко видно: кидали друг в друга коктейли, но так как антимайдан был в здании, а майдан на улице, то ясен перец что здание загорелось, а улица нет. Потом их спасали, а не закидывали обратно, но спасли не всех. Ужасная трагедия в результате уличных безпорядков, а не акт сожжения.
Насколько я помню эта трагедия всех отрезвила, больше таких открытых противостояний с жертвами не было...


це не трагедія, все почалося як напад на фанатів банди Долженкова (капітан Какао)з вбивством про-українських активістів (перший Андрій Бірюков на розі Дерибасовський і Преображеньский) -це було за 5-6 годин до пожару у Домі Профспілок

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 0%B8%D1%87

кого там спасали , це не принципово, ті люди у ДП стали "сакральною жертвою" для рос.медіа, може ви не в курсі, але десь більше 200 мешканців Одеси і області поїхали на Донбас "мстить за убиених" в ДП, і воювали і загинули в 2014-15
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 11 гру, 2025 19:26, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 19:25

  Banderlog написав: Кого кого а турчинова в політичній наївності упрєкнути... чи тягнибока, чи шоколадного, чи даж яценюка...
ваш майдан нова демократична влада розігнала за пару місяців

Я за людей, а не за политическое руководство на тот момент опозиционными силами. Что было у них в головах не берусь судить. Майдан сам разошёлся, после мая-апреля, что значит новая власть его разогнала ? тех немногих маргиналов что остались жить на майдане в палатках ? Майдан это когда выходили тысячи.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 11 гру, 2025 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 19:29

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:..............
Давайте я вам приведу пример на свежей новости из Днепра.
........
Я могу привести и более красноречивые примеры.
Но то, о чём я написал, началось ещё до войны.
Сейчас, понятно, во время войны стало хуже. Но и после войны, боюсь, лучше не будет. После всех разрушений.

А я не боюсь, я наоборот верю что всё будет пучком. Самое лучше время для ведения бизнеса, по моим ощущениям было при ПОрошенко 15-19 год, открылись почти все направления которые были под смотрящими, у нас экспорт попёр, валюта, обороты все дела. Потом немного по инерции пробежало и война.
Главное когда и чем эта бойня закончится, вот тут я теряюсь.

Может, вы не застали, но лучший период, наверно, был при Ющенко и при позднем Кучме.
А "вера" это, конечно, сильный аргумент, но можете привести хоть какие-то основания для веры?
Вы настолько уверены, что у нас будут многосотмиллиардные инвестиции с Запада?
Или вы считаете, что мы сможем сами, за счёт "внутренних ресурсов" восстановить энергетику, создать новые современные промпредприятия?
Раз уж вы заговорили о фармацевтике, то мы сами сможем создать базу и проводить самостоятельные исследования и производить новые современные лекарства?
Или опять: "Промышленность нам не нужна. Наука тоже. Соответственно, и вузы тоже (кроме с/х). Наш путь - пшеница и кукуруза + возможно, остатки металлургии"?
Ах да, ещё торговля.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 19:31

  ЛАД написав:Может, вы не застали, но лучший период, наверно, был при Ющенко и при позднем Кучме.
А "вера" это, конечно, сильный аргумент, но можете привести хоть какие-то основания для веры?

Не вижу смысла об этом говорить сейчас, я даже не могу представить чем и когда закочится это война. Дорогу осилит идущий. Будет диспозиция итоговая буду готов делать прогнозы.
А деньги есть, вот Ахметов - группа «Метинвест» Рината Ахметова строит крупный завод по производству «зеленой» стали в итальянском городе Пьомбино, в регионе Тоскана; проект стоимостью €2,5 млрд начался в 2025 году и будет использовать украинское сырье.
Думаю что он бы и тут построил бы это, но тут его предприятия тупо бомбят, ясен перец что он строить ничего нового не будет. Вопрос безопасности инвестиций, собственно итогов конца войны - ключевой фактор в вопросе инвестиций.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 11 гру, 2025 19:36, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 19:31

  prodigy написав:
  pesikot написав:Так, а кто же раздолбал Волчанск ? Украина ?
Или это сделала Россия ...


не має сенсу питати цього ватника, він досі не розуміє, що зупинивши п*дарів у Вовчанську не дали можливості окупувати більш великі міста, як то Харків

він бачить що кернес багато зробив для Харкова , а те що такі як кернес, коломойський і ярославський роками використовували України як дойну корову, до нього ніколи не дійде

він радів би окупації Харкова? :roll:
Давно не могли высраться?
Прорвало?
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 19:37

  alex_dvornichenko написав:
  Banderlog написав: Кого кого а турчинова в політичній наївності упрєкнути... чи тягнибока, чи шоколадного, чи даж яценюка...
ваш майдан нова демократична влада розігнала за пару місяців

Я за людей, а не за политическое руководство на тот момент опозиционными силами. Что было у них в головах не берусь судить. Майдан сам разошёлся, после мая-апреля, что значит новая власть его разогнала ? тех немногих маргиналов что остались жить на майдане в палатках ? Майдан это когда выходили тысячи.
не розійшовся. От в цій мєлочі і ховається диявол. Ви думаєте що порушувати закон можно тільки вам.
Якого ви рахуєте студентів за побиту еліту а тих хто зостався за маргіналів? :lol: хто вам дав право? А депутатів ригів кидати в мусорки це була демократична процедура? Мож зара теж так можно облити депутата зєльонкою і в мусорник кинути? От когось з корупціонерів кинули?
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 19:44

  Banderlog написав: не розійшовся. От в цій мєлочі і ховається диявол. Ви думаєте що порушувати закон можно тільки вам.
Якого ви рахуєте студентів за побиту еліту а тих хто зостався за маргіналів? :lol: хто вам дав право? А депутатів ригів кидати в мусорки це була демократична процедура? Мож зара теж так можно облити депутата зєльонкою і в мусорник кинути? От когось з корупціонерів кинули?

в феврале были десятки тысяч людей, в мае сотни людей, в августе когда начали демонтаж десятки людей откровенной маргинальной внешности. Не разошёлся ? Ваше право так считать, я уважаю вашу позицию, но с ней не согласен.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 19:54

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:б - ці втрати не будуть виключно в межах ОДНІЄЇ демографічної групи (наприклад молодь).. виїзжати будуть сімями , гинули сімями
Ці втрати вже є досить нерівномірними. А після війни, коли пенсіонери повернуться, а працездатні додатково поїдуть, то ми отримаємо не демографічний ромб, а перевернуту піраміду. Я працюю з молоддю і бачу їх настрої - жоден із здібних студентів не пов'язує своє майбутнє з Україною.
1 А що таке здібні?
5-10% з групи ?
І то ПОЛОВИНА з цих здібних так і не зможе реалізувати те що зараз фантазує..
типу
поїду в ЄС/США і ЗАЖИВУ....
2 Становим хребтом економіки є вікова група 25-50...
вже щось вміють , ще щось можуть...
3 Український пенсіонер живе на пенсії десь 8 років...
того лякалка -пенсіонери повернуться, молоді виїдуть ...
при сьогоднішніх правилах виходу на пенсію
2025 - вихід на пенсію в 60 - тільки тим в кого 32 роки стажу
2026 - вихід на пенсію в 60 - тим в кого 33 роки стажу
....
2029 - вихід на пенсію в 60 - тільки тим в кого 35 років стажу
залишить частину 60-літніх ще на пару років в ЄС , поки вони досягнуть 65...
4 Набільше в категорії загинувших на окупованих територіях, або територіях активних боїв - це старші люди і інваліди..
Як би це не жорстко звучало - але це ПОКРАЩУЄ демографічний зріз

Висновок
Дітей мало особливо віком до 6 років (ковід+війна=0,5 млн дітей народилось з 2020 року)
Тому найбільші проблеми будуть через 20-40 років( в 2045-2065)- період коли ці діти+ діти наступних років - зайдуть в категорію 25-50 років
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Или будем радоваться, что "ми не втратимо більше 10 млн осіб (25-30% населення)"?
Радіти не будемо
А от те що ми втратимо 25% населення і 20% територій - це наслідки психічного захворювання в педерації... і кардинально поганих наслідків для нашого майбутнього не несуть... (для сьогоднішнього -так , наші втрати це за межею реальності), але
все що нас не вбиває - робить нас сильнішими..
А психи в першу чергу знущаються над собі подібними і тільки потім пристають до нормальних..
Те що лади виправдовують дії психів - напевно тому що психіка ладів вже давно спотворена совковим минулим.
