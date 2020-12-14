Додано: П'ят 12 гру, 2025 00:04

Польша и самостийная Украина.

Путь за 34 года.

Перспективы сами подумайте





🇵🇱🇺🇸 Номинальный ВВП Польши, по данным Международного валютного фонда, в сентябре 2025 года пересек символическую отметку в 1 трлн долларов (860 млрд евро), закрепив место страны среди 20 крупнейших экономик мира.



За последние два десятилетия страна превратилась из среднеразвитого посткоммунистического государства в одну из самых быстрорастущих экономик Европы.



Этому способствовали как внутренние причины — процветающие производственный сектор и сектор обслуживания, большой внутренний спрос, так и внешние, выражавшиеся в инвестиционной поддержке Европейского Союза.



Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил поддержку Вашингтона в том, чтобы Польша "заняла свое законное место в G20" как символ восстановления и устойчивости после холодной войны.



Это первый случай с момента создания "большой двадцатки" в 1999 году, когда страна Центральной или Восточной Европы приглашается на саммит лидеров крупнейших мировых экономик — пусть даже в качестве гостя.



G20 на самом деле объединяет 19 крупнейших экономик мира — ее членами является также Евросоюз и Африканский союз.



Именно через ЕС в организации коллективно представлены страны Восточной и Центральной Европы, но это лишало таких крупных игроков, как Польша, прямого голоса, несмотря на их растущий экономический вес.