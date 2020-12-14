|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 гру, 2025 21:23
Damien написав: UA написав:
Инвестиционные квартиры пойдут на продажу. Деньги от продажи за границу.
Наследные хрущи таки да.
Под выращивание марихуаны и шампиньонов пойдут.
там налог платить не надо.
У меня такое чувство, что Вы вообще все сдавали раньше исключительно в черную и очень далеки от реальности. Сегодняшняя страшилка о 23% преследует единственную цель - чтоб те, кто занимается этим более-менее профессионально (имеет не одну-две квартиры) открыли ФОП и платили хоть что-нибудь.
На цену аренды это вообще никак не повлияет, ну вот вообще никак.
Частники с 1-2 квартирами как не платили налогов, так и не будут платить, будут сдавать исключительно тем, кому надо подешевле и оф. договор не нужен.
Те, у кого, например, 5 квартир - откроют ФОП, эти несчастные 4-5 тыс.грн погоды не сделают для арендодателя с 5 или 10 квартирами, собирающего в месяц 100 или 200тыс грн
Щас оборот 6 млн хотят понизить до 1 млн.
Группа гле до 100 метров это 2 квартиры или 3 гостинки.
Ну и самое главное - У большинства лендлордов 1 квартира.
Им что 23 процента что ФОП убивает всякий стимул покращувать арендую квартиру.
Сейчас в Украине перед жизнью в ЕС есть только одно преимущество - дешевая аренда относительно качественных квартир пригодных для жизни с первого дня заселения арендатора.
Аренда станет дорогой и качество квартир рухнет - дополнительный стимул на выезд.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9940
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2370 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Чет 11 гру, 2025 21:40
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2276
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 339 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 11 гру, 2025 21:58
барабашов написав:
можете мне купить футболку известнейшей австрийской группы "BELPHEGOR" да пострашнее, чтоб гопота в пикселе при моём явлении перед ними в ней со страхом и визгом забивалась под днище бусика?
Группа из Зальцбурга, но давно они живут в Вене.
Конечно в идеале купить её в шопе фанклуба и с личным автографрм Хельмута Ленера, возможно так?
XXXXXL расклєшоні донизу там не продають.
Хельмут Ленер на чохлах для Леопард-2 підписи не ставив
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17311
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2551 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Чет 11 гру, 2025 22:03
Freza написав:https://m.youtube.com/watch?v=HjDGeR9gO7A
Достатньо побачити автора, "урист", щоб навіть не відкривати цю маячню
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37069
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8279 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 11 гру, 2025 23:41
Господар Вельзевула написав: барабашов написав:
Быть крушам и по 25кгрн, но нескоро, писля пэрэмогы.
В Маяке сняли 50м2 за штукарь , при том что отопления, горячей воды и генератора на лифт пока нет.
При вложении 110 итого хата+ремонт.
Нах бы тот Киев впался, с таким же вложением и отдачей 500, если бы не одно но.
Хата знакомого инвестора,если что. Я так,мимо проходил.
Дороговато шото
В гривнах именно 42500?
Офисник снял?
Почём там 1К в Небо или Q2?
Аналогичное
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5515
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 гру, 2025 00:04
Польша и самостийная Украина.
Путь за 34 года.
Перспективы сами подумайте
🇵🇱🇺🇸 Номинальный ВВП Польши, по данным Международного валютного фонда, в сентябре 2025 года пересек символическую отметку в 1 трлн долларов (860 млрд евро), закрепив место страны среди 20 крупнейших экономик мира.
За последние два десятилетия страна превратилась из среднеразвитого посткоммунистического государства в одну из самых быстрорастущих экономик Европы.
Этому способствовали как внутренние причины — процветающие производственный сектор и сектор обслуживания, большой внутренний спрос, так и внешние, выражавшиеся в инвестиционной поддержке Европейского Союза.
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил поддержку Вашингтона в том, чтобы Польша "заняла свое законное место в G20" как символ восстановления и устойчивости после холодной войны.
Это первый случай с момента создания "большой двадцатки" в 1999 году, когда страна Центральной или Восточной Европы приглашается на саммит лидеров крупнейших мировых экономик — пусть даже в качестве гостя.
G20 на самом деле объединяет 19 крупнейших экономик мира — ее членами является также Евросоюз и Африканский союз.
Именно через ЕС в организации коллективно представлены страны Восточной и Центральной Европы, но это лишало таких крупных игроков, как Польша, прямого голоса, несмотря на их растущий экономический вес.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23296
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 гру, 2025 03:16
UA написав: Damien написав:
Сегодняшняя страшилка о 23% преследует единственную цель - чтоб те, кто занимается этим более-менее профессионально (имеет не одну-две квартиры) открыли ФОП и платили хоть что-нибудь.На цену аренды это вообще никак не повлияет, ну вот вообще никак. Частники с 1-2 квартирами как не платили налогов, так и не будут платить
, будут сдавать исключительно тем, кому надо подешевле и оф. договор не нужен.
Те, у кого, например, 5 квартир - откроют ФОП, эти несчастные 4-5 тыс.грн погоды не сделают для арендодателя с 5 или 10 квартирами, собирающего в месяц 100 или 200тыс грн
Щас оборот 6 млн хотят понизить до 1 млн.
Группа гле до 100 метров это 2 квартиры или 3 гостинки. Ну и самое главное - У большинства лендлордов 1 квартира.
Им что 23 процента что ФОП убивает всякий стимул покращувать арендую квартиру
.
Сейчас в Украине перед жизнью в ЕС есть только одно преимущество - дешевая аренда относительно качественных квартир пригодных для жизни с первого дня заселения арендатора.
Аренда станет дорогой и качество квартир рухнет - дополнительный стимул на выезд.
Капец, вроде ж расписал почему именно аренда не поднимется. Но тут безо всяких аргументов "да не согласен я(С)
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 1044
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 794 раз.
- Подякували: 855 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 12 гру, 2025 08:20
Оренда в Києві опуститься, як тільки буде мир чи перемир'я. НароТ поїде у провінцію або втече в ЄС.
Нет людей - нет спроса! Украинская псевдоэлита 34 года выдавливает людей со своей территории. Примитивизм украинского управления, жадность чиновников - выше всякого понимания. Депопуляция 50% с 1991. Ну и российская армия с 2022 подключилась, с украинскими чиновниками делают общее дело. Посему...
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23296
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 гру, 2025 09:16
Мои записи полностью стирают. Подчистую!
Но никто не приводит контраргументов, что самостийные колхозники, клептократы с купленными дипломами третьесортных ВУЗов, хоть что то сделали для своей страны. Страна - как корабль без капитана, без штурмана, без корабельного журнала. Какие то никчемные клоуны 34 года дерибанят территорию.
Подтверждение, что украинские чиновники и российская армия, делают общее дело:
Цензор уа
"Найбільше дивує у Харкові, що місцева влада надає мізерне фінансування силам оборони, хоча ворог наступає у 30 км від міста.
При тому на корупційні закупівлі тротуарної плитки по завищених цінах, гроші знаходяться завжди. Мер Терехов замість забезпечення потреб оборони переймається якимись іншими питаннями, скоріше за все, політичними. Тільки це явно не проукраїнська політика"
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23296
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17353960
|
|
|1380
|6813424
|
|
|3
|83853
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|