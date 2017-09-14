Banderlog написав: не розійшовся. От в цій мєлочі і ховається диявол. Ви думаєте що порушувати закон можно тільки вам. Якого ви рахуєте студентів за побиту еліту а тих хто зостався за маргіналів? хто вам дав право? А депутатів ригів кидати в мусорки це була демократична процедура? Мож зара теж так можно облити депутата зєльонкою і в мусорник кинути? От когось з корупціонерів кинули?
в феврале были десятки тысяч людей, в мае сотни людей, в августе когда начали демонтаж десятки людей откровенной маргинальной внешности. Не разошёлся ? Ваше право так считать, я уважаю вашу позицию, но с ней не согласен.
підождіть, давайте конкретизуєм. Маргінали відвертої внєшності не мали права майданити? Але до того майданили? Но бо тоді вони представляли владу народу, а потом наружность іспортилась? Майдан це- чорна рада, коли ви вулиці даєте, владу ви народжуєте громадянську війну. Я так і не зрозумів. З якої пори ви рішили що самому захищати інтереси революції гідності не треба, і за вас це мають робити бусифіковані люди явно маргінальної зовнішності ?
🖋 Вище військове командування направляє директиви із вказівками про заборону здійснення агітаційних заходів та видачу рекомендаційних листів бригадам для залучення бійців, які повертаються із СЗЧ на службу. Одночасно з цим наявна вказівка враховувати виключно вказані полки/батальйони штурмових військ, при зарахуванні бійців, які повертаються в СЗЧ на службу.
🚫 Таким чином звичайні бригади/підрозділи втрачають можливість здійснювати поповнення особового складу бійцями, які вирішили повернутися із СЗЧ і множиться на нуль вся проведена реформа та медійна кампанія на відповідний процес. Одночасно з цим відповідні вказівки стають перешкодою для переведення бійців через СЗЧ, які хочуть оминути недосконалу систему переведень, яка на сьогоднішній день просто не працює. Про цю проблему ми писали на нашому каналі і пояснювали, чому це є альтернативою на сьогодні.
👤 Вже також відомі нам випадки, коли рекрутерам бригади не видали мобілізованих людей з батальйонів резерву. Як описує боєць: "Коли ми приїхали за людьми на бригаду, щоб взяти їх до себе на службу, то нам їх просто не видали. Для нас їх не було..."
ℹ️ Також є активне обговорення ліквідації Іноземних легіонів в складі Сухопутних військ, де особовий склад планують направляти в штурмові війська, що є причиною розірвання контрактів іноземцями. В спілкуванні з бійцями, вони цю інформацію підтверджують, але це ще необхідно більш детально з'ясувати.
👥 Нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що на Ставці Верховного головнокомандувача було затверджено новий порядок розподілу військовослужбовців, який, за словами президента, допоможе бригадам ефективно організовувати навчання, проводити ротації та здійснювати планування бойових завдань. Однак зараз здається незрозумілим, коли Вище військове командування йде всупереч планам Президента і намагається просто поповнювати штурмові війська, в той час як все більше і більше бригад заявляють про тотальний кадровий голод.
ЛАД написав:Может, вы не застали, но лучший период, наверно, был при Ющенко и при позднем Кучме. А "вера" это, конечно, сильный аргумент, но можете привести хоть какие-то основания для веры?
Не вижу смысла об этом говорить сейчас, я даже не могу представить чем и когда закочится это война. Дорогу осилит идущий. Будет диспозиция итоговая буду готов делать прогнозы.
А надо бы думать уже сейчас. Тут писали о стратегическом и тактическом мышлении и упрекали наше руководство в отсутствии первого. Так же, как во время Майдана надо было думать не только о сегодняшнем дне. И о том, что действие рождает противодействие. Третий закон Ньютона, бывает, действует не только в физике. Да, с РФ вины никто не снимает, но вы всерьёз считаете, что Стрелков с группой 52 человека сумел поднять на борьбу Донбасс и создать армию, которая относительно успешно оказывала сопротивление украинским войскам? Че Гевара пользовался гораздо большим авторитетом и был несравнимо харизматичнее никому не известного в апреле 2014 Стрелкова. И он дважды пытался с примерно таким же по численности отрядом развернуть борьбу. В Конго в 1965 и в Боливии в 1966-67. Оба раза неудачно. И оба раза ему не удалось поднять массы не борьбу. Второй раз закончился его гибелью. А несчастному Стрелкову удалось. Может быть, всё-таки надо анализировать объективные причины? О северодонецких съездах в 2004 и 2008 вы забыли? Но тогда хватило ума найти политические решения в демократических рамках.
У Збройних силах немає жодних розпоряджень, чи директив про те, що військовослужбовці, які повертаються із СЗЧ (самовільне залишення частини), направляються тільки в штурмові полки. Про це сказав начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік в коментарі агентству УНІАН.
Він спростував поширену в ЗМІ інформацію, що Генеральний штаб буцімто змінив механізм повернення із СЗЧ, й тепер можна повернутися тільки в ДШВ або штурмові полки.
За словами Подіка, він читав цю інформацію в ЗМІ з посиланням на начебто військовослужбовців Сухопутних військ. "Ми не отримували підтвердження жодного. І наскільки я розумію, як керівник управління, як людина, яка перебуває на всіх нарадах, жодних змін по СЗЧ не відбулося", - зазначив він.
Banderlog написав:А хто дав почву для російського іпсо? Мож це не державна політика сіяти розбрат в народі? Не з майдану воно почалось? І толку, що ваші знайомі перейшли? Ви думаєте, що якщо російськомовний зеля чи песікіт, чи шоколадниц говорить українською то я їх за своїх сприймаю ?:lol:
Какая державна политика ? Закон о держ. мови ? Или спекуляции опозиции и провокаторов на этом законе ? Или о чём вы ? о какой политике ?
Негласной. Ну, когда законы про терпимость и равенство есть, но наказывают всегда только в одну сторону.
Я например четко понимал что если скинуть Президента за которого голосовало миллион людей - кривых, горбатых, алкашей, наркоманов, за гречку, кто угодно - то этим людям это явно непонравится, а враги этим логично воспользуются, только масштабов не ожидал.
ЛАД написав:Вы на будущем Украины уже окончательно поставили крест? Но тогда вопрос языка вообще волновать не должен. Это будет самая несущественная проблема.
Який хрест? Просто це буде купа нових тимчасових українців, які не чули нічого за слов`янські мови. Тому так, проблеми мов не існує. В принципі, для мене цієї проблеми ніколи не існувало, вона існувала тільки у кацапомовних.
Я, вообще-то, говорил не о проблеме мов, а об экономике, о высокопроизводительных производствах. И вы писали, что: "Нічого не буде".
Ми вже це обговорювали: енергоносії, робоча сила, податки, корупція.
Ну, и если говорить о проблеме мов, то вы думаете, что с "купой нових тимчасових українців, які не чули нічого за слов`янські мови", то с ними проблем будет меньше? Вони будуть розмовляти на чистій українській мові?
Питання защіти русскоговорящіх. Вони розмовляють англійською, це ми вже теж піднімали. Надовго не затримаються, отрмають якійсь статус і дременуть на Захід. Можливо будуть якісь домовленості по депортованим кудись у Афганістан, якщо туди неможна вислать, можливо до нас будуть засилать. Але це все вилами по воді писано, як і вступ до ЄС до 01.01.2027.