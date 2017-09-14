ЛАД написав:

Может, вы не застали, но лучший период, наверно, был при Ющенко и при позднем Кучме.А "вера" это, конечно, сильный аргумент, но можете привести хоть какие-то основания для веры?

Не вижу смысла об этом говорить сейчас, я даже не могу представить чем и когда закочится это война. Дорогу осилит идущий. Будет диспозиция итоговая буду готов делать прогнозы.

А надо бы думать уже сейчас.Тут писали о стратегическом и тактическом мышлении и упрекали наше руководство в отсутствии первого.Так же, как во время Майдана надо было думать не только о сегодняшнем дне. И о том, что действие рождает противодействие. Третий закон Ньютона, бывает, действует не только в физике.Да, с РФ вины никто не снимает, но вы всерьёз считаете, что Стрелков с группой 52 человека сумел поднять на борьбу Донбасс и создать армию, которая относительно успешно оказывала сопротивление украинским войскам?Че Гевара пользовался гораздо большим авторитетом и был несравнимо харизматичнее никому не известного в апреле 2014 Стрелкова. И он дважды пытался с примерно таким же по численности отрядом развернуть борьбу. В Конго в 1965 и в Боливии в 1966-67. Оба раза неудачно. И оба раза ему не удалосьне борьбу. Второй раз закончился его гибелью.А несчастному Стрелкову удалось. Может быть, всё-таки надо анализировать объективные причины?О северодонецких съездах в 2004 и 2008 вы забыли? Но тогда хватило ума найти политические решения в демократических рамках.