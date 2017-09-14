|
Додано: П'ят 12 гру, 2025 08:40
Water написав: Shaman написав: Water написав:
Мамам з дітьми для чого повертатись? Дитина вже давно вчиться, буде відповідна професія з дипломом ЄС.
Пенсіонери будуть до останнього там триматись. Чи куди ви переселете пенсіонерів з Мелітополя, Рубіжного, Лисичанська, Бахмута?
диплом ЄС гарна штука - але теж питання, скільки людей його отримає... триматися будуть доки, поки отримують пільги як громадяни. як тільки переведуть в статус біжінців, як сирійців - картина сильно зміниться...
Які пільги? Ніхто ніяких пільг не отримує, диплом бакалавра вже дуже багато наших дітей отримали, у т.ч. з окупованих територій. Тих, кого знаю, ніхто не планує повертатись в Україну, деякі планують отримати ВНЖ, змінить ПІБ, шоб за них Батьківщина забула.
такі пільги - допомогу наші співгромадяни отримують, як громадяни Німеччини. чого вже з очевидним сперечатися. про багато отримали бакалавра - це вони коли встигли? якась частина звісно отримала. але давайте відрізняти успішні приклади від загальної ситуації...
Додано: П'ят 12 гру, 2025 08:48
ЛАД написав: Shaman написав:
..............
що саме ми програємо? що такий надрив, прям руський? вірогідність, що скоро закінчаться бойові дії - доволі велика. як саме - є різні варіанти, жодного критичного для України я поки не бачу. а далі, як скористаємось тими можливостями, що будуть. дивлячись на всю цю товпу на форумі, яка лише скиглить, й навіть не намагається щось пропонувати або робити - ці можуть обрати чергового популіста. ви теж ЛАД, лише критикуєте, пропозицій, що робити, немає.
...........
Поразительно.
Вы неисправимы.
При чём тут "такий надрив, прям руський"? Где вы вообще увидели "надрыв"?
Не знаю, что вы называете "критичним для України", полную потерю независимости?
Да, этого нет. И это можно считать нашей победой. Но добились этого не благодаря вам и вашей пропаганде.
Но не видеть "що саме ми програємо", это надо суметь.
Или вы слепой?
20% потерянной территории, десятки тысяч убитых (скромно), не знаю, сколько инвалидов, сотни тысяч раненых, миллионы беженцев, которые не вернутся (причём, в основном работоспособного возраста или детей и молодёжи), разрушения, заминированные территории (возможно, не столько специально, сколько от неразорвавшихся боеприпасов), разрушенные семьи, психологические травмы.
Это я ещё не знаю, чем закончатся "мирні перемовини" и какие будут условия.
И при всём этом хватает ума на "що саме ми програємо"?!
бо щось у вас "всьо пропало" пішло з новою силою. вчить російську мову. ми втратили дуже багато внаслідок війни - як ви кажете, так завжди буваєте, коли на тебе нападає сильний агресор. але ми не програли - програли на окупованих територіях - коли все знищено, й люди все одно потрапили в окупацію.
ще раз кажу, ви дуже добре знаєте, як воював вермахт, як воювали американці у В'єтнамі. дивно, що Ірак не згадуєте. але як тільки мова про те, як воюють руські - а це всі зараз бачать, чують - то відразу белькотіння - всі так воюють. ні ЛАД, не всі. німці, як ви кажете воювали так під час 2СВ. а тепер так по-звірячому воюють руські - бо там це система, а не поодинокі випадки, як у американців.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 08:50
Hotab написав:Water
деякі планують отримати ВНЖ, змінить ПІБ, шоб за них Батьківщина забула.
Хіба це допоможе? З 14 років біо-паспорт. Прізвище не врятує.
Мабуть паспорт іншої країни.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 08:54
Shaman написав:
вже яке повідомлення на цю тему. й далі що? так частина людей не повернеться, залишиться в Європі - так, залишиться більш активно. дале що? життя спинилось?..
Нічого. Он в Придністров'ї теж життя не спинилось і в ОРДЛО в 2015-2021 не зупинялось, тільки перспектив ніяких..
Додано: П'ят 12 гру, 2025 08:54
Shaman написав: Water написав: Shaman написав:
диплом ЄС гарна штука - але теж питання, скільки людей його отримає... триматися будуть доки, поки отримують пільги як громадяни. як тільки переведуть в статус біжінців, як сирійців - картина сильно зміниться...
Які пільги? Ніхто ніяких пільг не отримує, диплом бакалавра вже дуже багато наших дітей отримали, у т.ч. з окупованих територій. Тих, кого знаю, ніхто не планує повертатись в Україну, деякі планують отримати ВНЖ, змінить ПІБ, шоб за них Батьківщина забула.
такі пільги - допомогу наші співгромадяни отримують, як громадяни Німеччини. чого вже з очевидним сперечатися. про багато отримали бакалавра - це вони коли встигли? якась частина звісно отримала. але давайте відрізняти успішні приклади від загальної ситуації...
З моїх знайомих соціальну допомогу отримує тільки тітка дружини, всі інші працюють.
Бакалавра отримали ті, хто навчався з 2022-23 року. Вже деякі діти працюють за спеціальністю, деякі пішли у магістратуру, але теж десь працюють.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 08:55
ЛАД написав: Shaman написав:
так невизначеність - США налаштовані дотиснути саме нас. й можливо дотиснуть. але де гарантія, що погодиться Раша? ви ж самі пишете - додаткові умови. а може путін скаже - підпишу перемир'я лише з кумом - призначайте.
И вы уверены, что Трамп не поддержит такое требование?
це - не підтримає - бо вільні вибори - це базис, призначення влади, тим паче проросійської - не буде цього ЛАДЮ не надійтесь. але спроби Раші будуть, це так...
Раша водить Трампа за ніс - й чим це закінчиться, подивимось. от що в Трампі є - це неочікуваність. він наче слухає руських, слухає - а потім раз - й санкції. або бомби на Іран.
Бомбы на Иран никак не связаны с РФ.
Или вы ожидаете "бомбы на Кремль"?
іранські бомби - це як приклад, що Трамп може зробити такі речі, які ніхто не очікує - як санкції на нафтовиків Раші...
тому ще раз - ми погодимось на якийсь варіант перемир'я - чого не можна сказати про Рашу...
На "якийсь" погодиться и РФ.
Проблема в том, что "якийсь" наш и "якийсь" российский сильно различаются.
Но ответа на вопрос: "Так "доволі велика вірогідність" или Раша не "збирається домовлятися"?", - вы так и не дали.
Впрочем, как обычно. Лозунги при полном отсутствии логики.
так російський варіант - це проросійська влада тут. це й ваш варіант, чого ви його не можете озвучити. а я кажу про будь-який американський варіант.
я дав відповідь - я не знаю, що вірогідніше. чи ви завжди все знаєте?
й дідусь ти втомив. те, що ти як дурник повторюєш немає логіки не означає, що її немає, просто ти дурень та папуга, який може повторювати лише одну фразу - бо власних аргументів немає...
Додано: П'ят 12 гру, 2025 08:57
Water написав: Shaman написав: Water написав:
Які пільги? Ніхто ніяких пільг не отримує, диплом бакалавра вже дуже багато наших дітей отримали, у т.ч. з окупованих територій. Тих, кого знаю, ніхто не планує повертатись в Україну, деякі планують отримати ВНЖ, змінить ПІБ, шоб за них Батьківщина забула.
такі пільги - допомогу наші співгромадяни отримують, як громадяни Німеччини. чого вже з очевидним сперечатися. про багато отримали бакалавра - це вони коли встигли? якась частина звісно отримала. але давайте відрізняти успішні приклади від загальної ситуації...
З моїх знайомих соціальну допомогу отримує тільки тітка дружини, всі інші працюють.
Бакалавра отримали ті, хто навчався з 2022-23 року. Вже деякі діти працюють за спеціальністю, деякі пішли у магістратуру, але теж десь працюють.
я радий за ваших знайомих. але якщо розмова, як добре влаштувалися ваші знайомі - то я кажу про інше. тому теми для дискусії немає.
й ще таке питання - а вони як, вже знали німецьку мову в 2022. бо зазвичай люди вчать мову мінімум один рік. мінімум. а на В2 - два роки. й то далеко не всім це пропонували...
Додано: П'ят 12 гру, 2025 09:05
а звернули увагу - зараз складається враження, що до умови дотиснуть. й або ми її заключимо, або руські відкинуть.
й що бачимо? наші зрадофіли-русофіли забігали по-перше, як все погано в Україні, які втрати (але хто винен, мовчать - само так сталося, самі українці все знищили). й друге - те не так в умовах, й те погано, й в ЄС нас не візьмуть.
а знаєте чому? бо немає головне в жодних умовах немає, що ми маємо оглядатися на Рашу. а для наших зрадофілів-русофілів це головне. як це так, не враховувати думку Раші, ні нам потрібна умови, щоб руські й надалі диктували тут свої правила. а будь-який варіант умов передбачаєте, шо на вільній території України ми не зважаємо на Рашу, ба більше, й далі рухаємося в Європу.
а що буде в окупованому Донбасі - а нічого не буде. й через десять років будуть ті самі руїни й якесь життя, тих хто там залишиться. але ось там буде тотальна депопуляція - дикий степ в чистому вигляді, жодних перспектив для регіону...
Додано: П'ят 12 гру, 2025 09:19
ЛАД написав: prodigy написав: pesikot написав:
Так, а кто же раздолбал Волчанск ? Украина ?
Или это сделала Россия ...
не має сенсу питати цього ватника, він досі не розуміє, що зупинивши п*дарів у Вовчанську не дали можливості окупувати більш великі міста, як то Харків
він бачить що кернес багато зробив для Харкова , а те що такі як кернес, коломойський і ярославський роками використовували України як дойну корову, до нього ніколи не дійде
він радів би окупації Харкова?
Давно не могли высраться?
Прорвало?
п*дар сепарський
