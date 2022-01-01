|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 гру, 2025 10:03
Я смотрю, это политика банка - кидать клиентов по мелочи. Только они не понимают, что теряют больше, чем получают. Выходит, картой есть смысл пользоваться, только если уверен, что в этот месяц насобираешь 100+ грн КБ. В ином случае, уж лучше альянс
Зараз переглядають цей форум: Investor_K і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|