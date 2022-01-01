RSS
Юнекс Банк

Юнекс Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 2.9 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
9
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 10:03

Я смотрю, это политика банка - кидать клиентов по мелочи. Только они не понимают, что теряют больше, чем получают. Выходит, картой есть смысл пользоваться, только если уверен, что в этот месяц насобираешь 100+ грн КБ. В ином случае, уж лучше альянс
la9
 
Повідомлень: 2779
З нами з: 02.07.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
