Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:08
Сибарит написав:
Примерно с такими же шансами трудоустроиться
_hunter написав: fler написав:
...... працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.
А если любимая бабушка где-то в селе за Черниговом жила - ТАМ точно працювати выйдет? -- или, всетаки, лучше куда-то под Геную мотнуться - там ровно такую же хату за 1 евро отдают
и с обязательством поддерживать состояние (восстановить).
Все сильно зависит от специальности: забавный факт - чем дальше (глубже) от границы заевропья забираться - тем больше платят за "обычную" работу руками.
При этом: что в любимой бабушки хате, что в той итальянской фазенде "поддерживать состояние" - оно по трудозатратам примерно одинаково выходит. Возможно даже чуть проще - из-за климата.
_hunter
-
Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:13
_hunter написав: Сибарит написав:
Примерно с такими же шансами трудоустроиться
_hunter написав:
А если любимая бабушка где-то в селе за Черниговом жила - ТАМ точно працювати выйдет? -- или, всетаки, лучше куда-то под Геную мотнуться - там ровно такую же хату за 1 евро отдают
и с обязательством поддерживать состояние (восстановить).
Все сильно зависит от специальности: забавный факт - чем дальше (глубже) от границы заевропья забираться - тем больше платят за "обычную" работу руками.
При этом: что в любимой бабушки хате, что в той итальянской фазенде "поддерживать состояние" - оно по трудозатратам примерно одинаково выходит. Возможно даже чуть проще - из-за климата.
плюс менше шансів що з фазенди можуть витягнути за ноги браві тітушки на польському бусі, під час чергової серії безкінечного серіалу "Потужність.Незламність.Конституція на паузі"
Letusrock
Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:29
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Тому найбільші проблеми будуть через 20-40 років( в 2045-2065)- період коли ці діти+ діти наступних років - зайдуть в категорію 25-50 років
А Ви оптиміст. ИМХО значно більші проблеми будуть коли нам обріжуть допомогу. А це десь 2027-2030 рік...
ИМХО зараз влада би мала показово розстрілювати десятки "друзів" за корупцію, але в нас навіть Резнікова не хочуть посадити
Якось коли буду в Закарпатті - спробуємо пересіктись і я з допомогою
екселя, доступу до гугля. логіки і пальців на руках - покажу вплив корупції і допомоги.
Повірте, якщо зрозумієте логічний ланцюжок -будете здивовані неймовірно..
А поки спробуйте на прикладі своєї родини в трьох поколіннях(дідусь/бабуся, батьки і Ви) порівняти між собою наступні величини
а - що отримали (з чого стартували Ваш дідусь/бабуся) і як фінішують
б- фініш дідуся/бабусі=старт Ваших батьків
в - скільки заробили за своє життя
г - як змінились
ті умови з яких стартували Ви (фінішували батькь) мінус те що стартували дідусь/бабуся
д - порівняйте суми доходів двох/трьох поколінь і величину змін старт/фініш...
Будете ДИКО здивовані...
Виявиться що витрати на проживання на два порядки перевищують суми які пішли в накопичення... ( при чому реалії типу професор чи митець - зникли разом з їх носіями і залишились тільки книги/картини... )
Коли зрозумієте що особисто ВИ пропускаєте через себе в сотню разів більше ніж залишається - тоді й зрозумієте що різна там допомога(яку треба повертати) чи корупція(розмір впливу якої на ваше життя сильно гіпертрофований) і близько не стояли з тими ресурсами які Ви могли змобілізувати на своє покращення...
budivelnik
Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:35
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
----------------------------ЛАД
...........
Я, вообще-то, говорил не о проблеме мов, а об экономике, о высокопроизводительных производствах. И вы писали, что: "Нічого не буде".
-----------------------------
Ми вже це обговорювали: енергоносії, робоча сила, податки, корупція.
Какие были выводы, не напомните?
Звісно- дешеві енергоносії, кваліфікована робоча сила, прозоре законодавство та податки, відсутність корупції.
дешеві енергоносії, точнее, дешёвая ээ, похоже, закончилась и закончился избыток
ээ. Газ из Европы и США, т.е. такой же, как на Западе. Самая мощная в Евроре ЗАЭС уже не наша, по нынешним предложениям - под управлением США и они будут давать нам половину мощности, и не уверен, что цена будет низкая. О разрушения не буду повторяться.
кваліфікована робоча сила - когда-то была. Сегодня, скорее, образованная, а не квалифицированная. Это, конечно, тоже важно. Но это преимущество перед кем - перед Бангладеш и Конго?
А если действительно не затримаються і дременуть, то кто будет работать у нас?
Интересный у нас форум.
Академик Либанова говорит о демографическом кризисе в Украине и необходимости привлечения мигрантов в страну. И не через 20-30 лет, а уже сейчас. Западные издания пишут о том же.
А у нас на форуме - никакой проблемы не существует.
А "защіта русскоговорящіх" вызывает смешки и утверждения, что никакой проблемы не существует.
Хто будєт работать у нас, скоріш за все той, кого повинні депортувати з ЄС, але не змогли, бо це шось тіпа Афганістану.
Если "повинні
депортувати з ЄС, але не змогли
", то с какой радости они поедут к нам? В ЕС условия получше.
Так я сам русскоговорящій, дякую москалям, захистили.
Проблеми мови дійсно більше нема, хай думають як будуть спілкуватись з понаєхами, самі англійську вчить, або понаєхі українську. Звісно російська тут ну ніяк. Кого захищать москалі будуть, бангладешців чи сирійців?
Если вы отказались от русского языка, это не значит, что проблема исчезла. А с укр. языком у "понаєхов" проблем юудет больше, чем с русскоязычными.
А кого захищать всегда найдётся, было бы желание. Хотя бы бездомных собачек. И не обязательно захищати, можно найти и другие поводы. Как Глейвиц в 1939 или Тонкинский залив в 1064.
ЛАД
Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:38
fler написав: Дюрі-бачі написав:
А з України вже їдуть молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті, а поїдуть ще середнього віку (25-45).
Не забувайте, що Європа не гумова і "солодкі" робочі місця там не зростають пропорційно кількості бажаючих з України.
Після підписання мирної угоди в Україну хлине потікінвестицій за програмами відбудови, що відкриє гарні можливості для працездатних. Натомість в ЄС закінчиться "шара" для наших громадян і за все доведеться платити з власної кишені. Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.
Якісь Нью-Васюки намалювали. Але потужно! Надіюсь Ви вернетесь в Україну відбудовувати, вязати арматуру чи класти цеглу за 500 дол/місяць.
BIGor
Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:38
ЛАД написав:
дешеві енергоносії, точнее, дешёвая ээ, похоже, закончилась и закончился избыток
ээ. Газ из Европы и США, т.е. такой же, как на Западе. Самая мощная в Евроре ЗАЭС уже не наша, по нынешним предложениям - под управлением США и они будут давать нам половину мощности, и не уверен, что цена будет низкая. О разрушения не буду повторяться.
кваліфікована робоча сила - когда-то была. Сегодня, скорее, образованная, а не квалифицированная. Это, конечно, тоже важно. Но это преимущество перед кем - перед Бангладеш и Конго?
А если действительно не затримаються і дременуть, то кто будет работать у нас?
Интересный у нас форум.
Академик Либанова говорит о демографическом кризисе в Украине и необходимости привлечения мигрантов в страну. И не через 20-30 лет, а уже сейчас. Западные издания пишут о том же.
А у нас на форуме - никакой проблемы не существует.
А "защіта русскоговорящіх" вызывает смешки и утверждения, что никакой проблемы не существует.
Хто будєт работать у нас, скоріш за все той, кого повинні депортувати з ЄС, але не змогли, бо це шось тіпа Афганістану.
Если "повинні
депортувати з ЄС, але не змогли
", то с какой радости они поедут к нам? В ЕС условия получше.
Так я сам русскоговорящій, дякую москалям, захистили.
Проблеми мови дійсно більше нема, хай думають як будуть спілкуватись з понаєхами, самі англійську вчить, або понаєхі українську. Звісно російська тут ну ніяк. Кого захищать москалі будуть, бангладешців чи сирійців?
Если вы отказались от русского языка, это не значит, что проблема исчезла. А с укр. языком у "понаєхов" проблем юудет больше, чем с русскоязычными.
А кого захищать всегда найдётся, было бы желание. Хотя бы бездомных собачек. И не обязательно захищати, можно найти и другие поводы. Как Глейвиц в 1939 или Тонкинский залив в 1064.
CL.F CRUDE OIL WTI $57.74
flyman
Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:44
BIGor написав: fler написав: Дюрі-бачі написав:
А з України вже їдуть молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті, а поїдуть ще середнього віку (25-45).
Не забувайте, що Європа не гумова і "солодкі" робочі місця там не зростають пропорційно кількості бажаючих з України.
Після підписання мирної угоди в Україну хлине потікінвестицій за програмами відбудови, що відкриє гарні можливості для працездатних. Натомість в ЄС закінчиться "шара" для наших громадян і за все доведеться платити з власної кишені. Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.
Якісь Нью-Васюки намалювали. Але потужно! Надіюсь Ви вернетесь в Україну відбудовувати, вязати арматуру чи класти цеглу за 500 дол/місяць.
Неоткуда возвращаться: местные доктора гум-наук в Европе "почему-то" не сильно нужны
_hunter
Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:52
flyman написав:
........
CL.F CRUDE OIL WTI $57.74
1. Не увидел связи с моим постом.
2. Вы хоть показывайте цены на одно и то же. А то раньше показывали цены на Brent, а теперь на CRUDE. А на Brent сейчас 61,29, опустилась, но не ниже октября или, тем более, мая.
ЛАД
Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:56
_hunter написав:
..........
Неоткуда возвращаться: местные доктора гум-наук в Европе "почему-то" не сильно нужны
Хорошие доктора даже гум-наук востребованы и на Западе. А вот просто дипломы это да.
ЛАД
Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:59
ЛАД написав: flyman написав:
........
CL.F CRUDE OIL WTI $57.74
1. Не увидел связи с моим постом.
2. Вы хоть показывайте цены на одно и то же. А то раньше показывали цены на Brent, а теперь на CRUDE. А на Brent сейчас 61,29, опустилась, но не ниже октября или, тем более, мая.
Коли Бог хоче покарати флаймана - робить його воуком
сривкін так на нафтові цінм надрочував з 2008
надрочився так що з 3го міста доведеться тікати
