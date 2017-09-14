RSS
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:06

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Hotab
Вы на другой ветке написали обращение к модераторам.
Но интересно, что вы скажете о постах бигора, шамана и ещё "ряда товарищей"?

...... Це працює саме так. ......

Странно, что такого в ответе было, что аж удалили? -- ну да ладно.
Другой вопрос: а вот та "барсетка" с наличкой - да через кордон -- это тоже "меня начитавшись" было? :roll:
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:10

  Water написав:
  fler написав:Не забувайте, що Європа не гумова і "солодкі" робочі місця там не зростають пропорційно кількості бажаючих з України.
Після підписання мирної угоди в Україну хлине потікінвестицій за програмами відбудови, що відкриє гарні можливості для працездатних. Натомість в ЄС закінчиться "шара" для наших громадян і за все доведеться платити з власної кишені. Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.


Жити у власній хаті це шо, ще раз питаю, куди їхать Вовчанськ, Рубіжне, Макіївка, Лисичанськ?
Житло діло наживне, хочете діскутувать- є відповідна гілка Еміграція та заробітчанство.

Ви читаєте вибірково? Тут бачу - тут не бачу? Тоді виділю жирним для вас.
  fler написав:▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;
Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:17

  Letusrock написав:
  Shaman написав:давайте розділимо. якщо брати по моїх знайомих, то більшість влаштується - бо рівень вище середнього, вони й в Україні непогано себе почували. але розмова зараз йде за загал. просте питання - яка кількість людей вивчила мову на А2, яка на В1, яка на В2? ця статистика про все скаже. до того ж у вашому прикладі люди працюють руками - звісно їм набагато простіше адоптуватися...

так і кажіть що ми боремся за повернення офісного планктону та гуманітаріїв (політологів, психологів та знавців китайської літератури 5 століття до нашої ери). Саме вони відновлять Україну, а інженери, електрики, зварювальники, медсестри хай лишаються (бо роблять руками) :D

ти можеш накидати скільки завгодно, але реалі є такі як є. до чого ми боремося? хто працює руками - тих н Заході чекають, працювати в офісі завжди є місцеві. хочеш з цим посперечатися. а боремося - це тупий накид. бо зараз війна, й тому багато в евакуації - добре, що для українців зробили пільгові умови порівняно з іншими біженцями.

краще українці будуть працювати в Європі, аніж поїдуть в Сибір...

якщо інженери в тебе роблять руками, то ок.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:17

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:Не забувайте, що Європа не гумова і "солодкі" робочі місця там не зростають пропорційно кількості бажаючих з України.
Після підписання мирної угоди в Україну хлине потікінвестицій за програмами відбудови, що відкриє гарні можливості для працездатних. Натомість в ЄС закінчиться "шара" для наших громадян і за все доведеться платити з власної кишені. Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.


Жити у власній хаті це шо, ще раз питаю, куди їхать Вовчанськ, Рубіжне, Макіївка, Лисичанськ?
Житло діло наживне, хочете діскутувать- є відповідна гілка Еміграція та заробітчанство.

Ви читаєте вибірково? Тут бачу - тут не бачу? Тоді виділю жирним для вас.
  fler написав:▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;
Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.

А, пробачте, тоді вичьоркуєм.
Так і запішіть- не повернувся ніхто.
Нікому не цікава доля людей, а ще є ті, хто до москалів чкурнув, де вже деяким надали житло.
Шо робить- ду_май_те.
