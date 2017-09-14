|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:31
fler написав: Water написав: fler написав:
Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.
А куди ви діли 0-25 та 45+?
...... А 45+ вже не беруть на роботу, бо вони програЮть конкуренцію з 25+. ......
Странно: а во всех новостях что Штатов что Европы пишут, что рекордная безработица среди выпускников
Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:33
_hunter написав: fler написав: Water написав:
А куди ви діли 0-25 та 45+?
...... А 45+ вже не беруть на роботу, бо вони програЮть конкуренцію з 25+. ......
Странно: а во всех новостях что Штатов что Европы пишут, что рекордная безработица среди выпускников
я ж кажу
Китай ще почитай - отам цікаво...
Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:33
Ой+ написав:
Ви вірите в Україну в ЄС в наступному році?
Ні. Мої колеги працюють у переговорних групах. У січні будуть новини. Все може змінитися.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:36
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Тому найбільші проблеми будуть через 20-40 років( в 2045-2065)- період коли ці діти+ діти наступних років - зайдуть в категорію 25-50 років
А Ви оптиміст. ИМХО значно більші проблеми будуть коли нам обріжуть допомогу. А це десь 2027-2030 рік...
ИМХО зараз влада би мала показово розстрілювати десятки "друзів" за корупцію, але в нас навіть Резнікова не хочуть посадити
й що дадуть розстріли - моральне задоволення це так.а якщо за компанію розстріляють й якогось викладача за Закарпаття за розпил грантів - оцим такі масові розстріли й погані...
треба далі вибудовувати країни. а в межах створеного шукати рішення. рішення ЗАВЖДИ можна знайти, якщо цим займатися, а не розповідати, як все пропало.
звісно, якби не було б війни - було б краще. але маємо що маємо...
Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:40
Banderlog написав:
От з чого ви взяли ті казочки про потік інвестицій? Поки що інвестиції з України ідуть в європу.
все буде погано, тому так готуйтесь до Румунії - які там вакансії для понаїхів
Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:42
fler написав: Water написав: fler написав:
Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.
А куди ви діли 0-25 та 45+?
Шо ви хочете від них? "0-25" - ще не працюють, бо це "садік, школа, універ". А 45+ вже не беруть на роботу, бо вони програЮть конкуренцію з 25+. Чи ви вважаєте, що вакансії типу "вантажник" чи "прибиральниця" - це те, за що нашим громадянам до 25 і після 45 слід хапатися в ЄС?
Кого не беруть?
18-25 вже працюють та отримують кошти.
Я не знаю саме за прибиральниць та вантажників, всі інші працюють де завгодно, у т.ч. на заводах.
Після 45 люди теж працюють, з робочим контрактом без питань візьмуть в кредит житло.
Чи ви хотіли повернуть 45+ до України, де у людей нема нічого?
Чи вже 45+ випускають з тюрми? Якщо такі люди в тюрмі не потрібні, випустіть їх, хай помирають десь на березі океану.
Я вас питав за людей з Херсону, їх вже кудись евакуювали, чи на півдні тепло, чи нуїхнафіг, чи спасеніє утопающіх дєло рук саміх утопающіх?
Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:48
Shaman написав: Water написав: Shaman написав:
хто працює руками - тих н Заході чекають, працювати в офісі завжди є місцеві.
Дівчина з Миколаєва працює юристом.
Айті багато хто, але я мало таких знаю.
про що ми сперечаємось? про окремі випадки - є всі варіанти. ІТ поки окрема каста - але навіть тут з зп 5 куо краще живеться, ніж там з зп 5-7 куо...
А можна про "краще живеться"? Де цей парадайз?
Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:51
чого всімткапітулювати? ) но франція капітулювала? Польща? Чехія?
Католицька церква радо співпрацювала з нацистами як більшість протестантських церков. Проблеми були тільки в комуністів, свідків єгови і гомосексуалістів. А я не є ні комуністом ні свідком єгови ні гомосексуалістом. Вважаю румунія була права підтримавши дранг на хостен якби не американці то Романія Маре стала б реальною.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 15:01
ПоліцейськА їхала оформлювати ДТП
При обранні заможного заходу в суді заявила, що посигналила в бібікалку та вважає що цього достатньо було щоб вбити людей на пішоходному переході.
Ціна життя 6 річної дитини в україні 240 000 грн
Це розмір застави яку призначив суд.
Оборзелі.
