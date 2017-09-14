RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16142161431614416145
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:23

слово о мові і мірє

  Water написав:О, бачите, тобто справа не в мові, москалям потрібен привід. Сьогодні мова, завтра ще шось придумають.

справа не в мові, а в мірє, а там де язик, там "руССкій мір", а далі освобождєніє от "цинічних бандер"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41772
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:26

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав: Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.

А куди ви діли 0-25 та 45+?

Шо ви хочете від них? "0-25" - ще не працюють, бо це "садік, школа, універ". А 45+ вже не беруть на роботу, бо вони програЮть конкуренцію з 25+. Чи ви вважаєте, що вакансії типу "вантажник" чи "прибиральниця" - це те, за що нашим громадянам до 25 і після 45 слід хапатися в ЄС?

тьотю, який ейджизм, це тобі не неньківський бізнес
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41772
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Який % з цих 5 млн - Ви капіталізували і в якій формі?

Як і більшість українців: основний капітал в нерухомості, правда вартість якої невідомо як порахувати (от хата в спадок від бабусі до 2014 року коштувала 25-30k$ а зараз і за 10 не продам, а квартира в Ужгороді після 2022 здорожчала з 20 до 50+, зараз впала десь до 40).
А ще значна частина з початком війни перетворилась в просто в кошти на рахунках / під матрацом які повільно з'їдає інфляція.

  budivelnik написав:тобто пропрацювали 20 років,

я лінивий, тому стаж почався в 24 роки, а по справжньому заробляти почав після 30...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 12 гру, 2025 19:33, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5751
З нами з: 29.07.22
Подякував: 915 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:30

на Філіпінах

  BIGor написав:
  Shaman написав:про що ми сперечаємось? про окремі випадки - є всі варіанти. ІТ поки окрема каста - але навіть тут з зп 5 куо краще живеться, ніж там з зп 5-7 куо...

А можна про "краще живеться"? Де цей парадайз?

може на Філіпінах?
https://fi202x.blogspot.com/2025/12/166-2025.html
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41772
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:36

  fler написав:
  Бетон написав:Никто не вернётся.
Но выедут сотни тысяч.
Я, например, выеду и десятки знакомых.

...... Тоді вони кинуть роботу тут і поїдуть шукати ТАМ? Цікаво, де і ким вони тут працюють, що готові кинути роботу, наприклад, у віці 30-45 років? (зазвичай це пік кар'єри)

А вы не задумывались, что оно как-то "само" может получиться? :roll: -- например, уволят -- или демобилизируют... -- сейчас, вроде, там лям-двести народу? -- а без лимитов 800 планируют.
_hunter
 
Повідомлень: 11096
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:42

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Який % з цих 5 млн - Ви капіталізували і в якій формі?
Як і більшість українців: основний капітал в нерухомості, правда вартість якої невідомо як порахувати (от хата в спадок від бабусі до 2014 року коштувала 25-30k$ а зараз і за 10 не продам).
А ще значна частина з початком війни перетворилась в просто в кошти на рахунках / під матрацом які повільно з'їдає інфляція.
1 Все що в матрасах - це фантики, які мають інфляцію в 1-3-5% в рік....Тобто кожних 10 років їх реальна ціна падає вдвічі
2 По нерухомості
В Україні будувалось 10млн м2 і виводилось з експлуатації 2 млн м2 в рік.....
Нехай цих 10-2=8млн коштували по 500 доларів/м2=4млрд доларів....
А ВВП України було 150+/- млрд доларів....
Отже збільшення капіталу в житлі + 2-3% від створеного і СПОЖИТОГО....

Тепер розумієте що 97% людина витрачає на свою діяльність і 3% кудись вкладає....
А раз різниця в доходах - рази...
То від ЛЮДИНИ залежить вона дасть можливість своїй сімї в НАСТУПНИХ поколіннях стати багатою чи просто проїсть тих 3%.....

ПС
Давайте по м2 на особу у Вашій родині..
Типу
Був дід/баба і їх діти - мали по 10-15м2
Потім Ваші батьки і Ви - мали по 15-17м2
Тепер Ви і Ваші діти - маєте по 20 м2
А тепер врахуйте що Ваш дід/баба мають разом стажу 70 років, Ваші батьки 60 років, Ви з дружиною 40 років=170років... а відклали ???? рахуйте в метрах і все стане зрозуміло...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27501
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:47

феномен Фінляндії

  Banderlog написав:Фінляндія капітулювала двічі, в 1940 та 1944 а в 1947 підтвердило 44 рік і пішли на додаткові поступки з юридичним визнанням втрачених територій, обмеженням армії та виплатою репарацій срср. До історії треба ставитись як до науки а не як до пропаганди.

Фінляндія повоювала і проти СРСР 2 рази, і проти об'єднаної Європи.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41772
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:52

де Успіх?

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Water написав:В той час, коли відсутній господар житла Міндич, чи можливо туди заселить людей з обмеженими можливостями з Херсону? Хоча б на зимній період, бо замерзнуть люди.

Не можно, приватна власність недоторкана. Війська теж не можно заселяти в покинутих будинках без дозволу власників. Навіть в прифронтових територіях.

Й?..

а як же заселявся "Успіх і його друзі"? До речі, що з ним, щось не пише ніц.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41772
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Замість вікон — ОСБ-плити»: як люди відновлюють житло після удару російського безпілотника в центрі Чернігова (Відео)
Такий вигляд зараз має будинок, поруч із яким уночі 8 грудня впав російський шахед. Вибух вибив у ньому вікна та двері, пошкодив припарковані неподалік автомобілі та спричинив займання газопроводу. Тієї ночі було травмовано трьох людей, одну людину госпіталізували.
...
Окрім цього, в квартирі пошкоджені й деякі меблі: частину посікло уламками скла, інші деформувала сила вибухової хвилі. Попри пошкодження квартири, Людмила Мартиненко разом із чоловіком залишаються жити вдома. У будинку, де вони мешкають, вже відновлене газо- та електропостачання, є світло й вода. Подружжя збирає необхідні документи, щоб отримати компенсацію та встановити нові вікна. Частину ремонтних робіт планують виконати власноруч.


UA казав, що для таких будинків держава нічого "не робить" ...

Хіба можно було б уявити, що UA може брехати ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12846
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:20

  Бетон написав:Я, например, выеду и десятки знакомых.
Выедут, потому что стали ясными фундаментальные вещи. Нормальные люди не будут в этом всём находиться


Я отморозок,останусь.
Займу твое место на рынке флиппинга в Киеве.
Уже занимаю маленькие ниши в Днепре, вместо отбывших на запад или восток людей.
Цинично предупреждаю об этом.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1045
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16142161431614416145
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 168244
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 364666
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1058162
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5208)
12.12.2025 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.