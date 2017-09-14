fler написав: Отже, "молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті 25-45" матимуть вибір - вджобувати ТАМ і віддавати всі гроші за орендне житло чи працювати ТУТ і жити у власній хаті, не обтяжуючи себе проблемами адаптації в чужій країні.
А куди ви діли 0-25 та 45+?
Шо ви хочете від них? "0-25" - ще не працюють, бо це "садік, школа, універ". А 45+ вже не беруть на роботу, бо вони програЮть конкуренцію з 25+. Чи ви вважаєте, що вакансії типу "вантажник" чи "прибиральниця" - це те, за що нашим громадянам до 25 і після 45 слід хапатися в ЄС?
тьотю, який ейджизм, це тобі не неньківський бізнес
budivelnik написав:Який % з цих 5 млн - Ви капіталізували і в якій формі?
Як і більшість українців: основний капітал в нерухомості, правда вартість якої невідомо як порахувати (от хата в спадок від бабусі до 2014 року коштувала 25-30k$ а зараз і за 10 не продам, а квартира в Ужгороді після 2022 здорожчала з 20 до 50+, зараз впала десь до 40). А ще значна частина з початком війни перетворилась в просто в кошти на рахунках / під матрацом які повільно з'їдає інфляція.
budivelnik написав:тобто пропрацювали 20 років,
я лінивий, тому стаж почався в 24 роки, а по справжньому заробляти почав після 30...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 12 гру, 2025 19:33, всього редагувалось 3 разів.
budivelnik написав:Який % з цих 5 млн - Ви капіталізували і в якій формі?
Як і більшість українців: основний капітал в нерухомості, правда вартість якої невідомо як порахувати (от хата в спадок від бабусі до 2014 року коштувала 25-30k$ а зараз і за 10 не продам). А ще значна частина з початком війни перетворилась в просто в кошти на рахунках / під матрацом які повільно з'їдає інфляція.
1 Все що в матрасах - це фантики, які мають інфляцію в 1-3-5% в рік....Тобто кожних 10 років їх реальна ціна падає вдвічі 2 По нерухомості В Україні будувалось 10млн м2 і виводилось з експлуатації 2 млн м2 в рік..... Нехай цих 10-2=8млн коштували по 500 доларів/м2=4млрд доларів.... А ВВП України було 150+/- млрд доларів.... Отже збільшення капіталу в житлі + 2-3% від створеного і СПОЖИТОГО....
Тепер розумієте що 97% людина витрачає на свою діяльність і 3% кудись вкладає.... А раз різниця в доходах - рази... То від ЛЮДИНИ залежить вона дасть можливість своїй сімї в НАСТУПНИХ поколіннях стати багатою чи просто проїсть тих 3%.....
ПС Давайте по м2 на особу у Вашій родині.. Типу Був дід/баба і їх діти - мали по 10-15м2 Потім Ваші батьки і Ви - мали по 15-17м2 Тепер Ви і Ваші діти - маєте по 20 м2 А тепер врахуйте що Ваш дід/баба мають разом стажу 70 років, Ваші батьки 60 років, Ви з дружиною 40 років=170років... а відклали ???? рахуйте в метрах і все стане зрозуміло...
Banderlog написав:Фінляндія капітулювала двічі, в 1940 та 1944 а в 1947 підтвердило 44 рік і пішли на додаткові поступки з юридичним визнанням втрачених територій, обмеженням армії та виплатою репарацій срср. До історії треба ставитись як до науки а не як до пропаганди.
Фінляндія повоювала і проти СРСР 2 рази, і проти об'єднаної Європи.
Такий вигляд зараз має будинок, поруч із яким уночі 8 грудня впав російський шахед. Вибух вибив у ньому вікна та двері, пошкодив припарковані неподалік автомобілі та спричинив займання газопроводу. Тієї ночі було травмовано трьох людей, одну людину госпіталізували. ... Окрім цього, в квартирі пошкоджені й деякі меблі: частину посікло уламками скла, інші деформувала сила вибухової хвилі. Попри пошкодження квартири, Людмила Мартиненко разом із чоловіком залишаються жити вдома. У будинку, де вони мешкають, вже відновлене газо- та електропостачання, є світло й вода. Подружжя збирає необхідні документи, щоб отримати компенсацію та встановити нові вікна. Частину ремонтних робіт планують виконати власноруч.
UA казав, що для таких будинків держава нічого "не робить" ...