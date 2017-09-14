RSS
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:24

  flyman написав:
  Banderlog написав:Фінляндія капітулювала двічі, в 1940 та 1944 а в 1947 підтвердило 44 рік і пішли на додаткові поступки з юридичним визнанням втрачених територій, обмеженням армії та виплатою репарацій срср. До історії треба ставитись як до науки а не як до пропаганди.

Фінляндія повоювала і проти СРСР 2 рази, і проти об'єднаної Європи.

Коли це проти обєднаної європи? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4186
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:То від ЛЮДИНИ залежить вона дасть можливість своїй сімї в НАСТУПНИХ поколіннях стати багатою чи просто проїсть тих 3%.....

Ну звісно від людини залежить, а не від влади. І майно мого покійного прадіда (гектари землі, худобу) москалі не відібрали в 1945 і заощадження на "книгах" не девальвувала влада вже незалежної України в 1990-х...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5752
З нами з: 29.07.22
Подякував: 915 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:40

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:То від ЛЮДИНИ залежить вона дасть можливість своїй сімї в НАСТУПНИХ поколіннях стати багатою чи просто проїсть тих 3%.....
Ну звісно від людини залежить, а не від влади. І майно мого покійного прадіда (гектари землі, худобу) москалі не відібрали в 45 і заощадження на "книгах" не девальвувала влада вже незалежної України...
Давай претензії до совка-хай твій дід предявляє совку....
Совка вже 30 років не має..
Що в тебе ЗАБРАЛА Україна?
Нічого
А на скільки твої заощадження зросли?
І який відсоток цих заощаджень ти отримав не внаслідок власних рішень а на халяву?

Тому
Може маючи досвід що від тебе залежить все що ти будеш мати
То не варто очікувати поки хтось принесе?
Бо як правило обіцянки щось дати - закінчуються реаліями -відібрали...

ПС
як ще тобі пояснити
1 В тебе НЕ БУЛО заощаджень в 90-тих.....
2 Заощадження 90-тих твоїх батьків були проідженими твоїми ж батьками (вони працювали гірше ніж жили) не конкретно ТВОЇ, а середній працівник совка жив краще ніж мав на це право, і жив він за рахунок того , що вкрав в себе свою пенсію ще до того як на неї вийшов.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27502
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 20:59

  pesikot написав:
  UA написав:ПоліцейськА їхала оформлювати ДТП
При обранні заможного заходу в суді заявила, що посигналила в бібікалку та вважає що цього достатньо було щоб вбити людей на пішоходному переході.
Ціна життя 6 річної дитини в україні 240 000 грн
Це розмір застави яку призначив суд.


Не тринди.
Ти знаешь, що таке застава - це не звільнення від відповідальності

Прокуратура оскаржуватиме запобіжний захід поліцейській, яка на службовому авто у Прилуках на смерть збила дівчинку
Чернігівська обласна прокуратура оскаржуватиме ухвалу суду щодо запобіжного заходу поліцейській, яка у Прилуках 10 грудня службовим автомобілем на смерть збила 6-річну дівчинку. Керівник прокуратури звертався до Деснянського районного суду міста Чернігова з клопотанням про взяття працівниці поліції під варту без права внесення застави

Чернігівська обласна прокуратура прислухається до мене.
А ти?
UA
 
Повідомлень: 9950
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2370 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 21:07

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:То від ЛЮДИНИ залежить вона дасть можливість своїй сімї в НАСТУПНИХ поколіннях стати багатою чи просто проїсть тих 3%.....
Ну звісно від людини залежить, а не від влади. І майно мого покійного прадіда (гектари землі, худобу) москалі не відібрали в 45 і заощадження на "книгах" не девальвувала влада вже незалежної України...
Давай претензії до совка-хай твій дід предявляє совку....
Совка вже 30 років не має..
Що в тебе ЗАБРАЛА Україна?
Нічого
......

Точно-точно? :lol: -- а недополученную прибыль от неинвестирования в Штатовский фондовый рынок - не считаем? Запреты "бабы леры"? -- теперешние запреты на закордонные переводы...
_hunter
 
Повідомлень: 11097
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 21:08

  UA написав:

Чернігівська обласна прокуратура прислухається до мене.
А ти?
років 5 тюрми водію треба дати, а напарнику зо 2.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4186
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 21:09

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  Shaman написав:ніхто не повернеться - це фантазії чистої води. що після війни будеш розповідати? чи всі забудуть? от й інші твої оцінки нічого не варті...

Но выедут сотни тысяч.
Я, например, выеду и десятки знакомых.

На моей памяти, ты всё выезжаешь ... выезжаешь ... выезжаешь ... но никак не выедешь

И не выедешь, потому что, кроме как тут - твоя бизнес-модель не работает

Таки да.
В каким ни будь Остеррайхе , Бетону с его колективом будет тяжело перестроится на откровенно паршивое качество работ принятое там.
Прийдетеся сильно бухать перед работой чтобы сильно не выделяться.
UA
 
Повідомлень: 9950
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2370 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 21:14

  Banderlog написав:
  UA написав:

Чернігівська обласна прокуратура прислухається до мене.
А ти?
років 5 тюрми водію треба дати, а напарнику зо 2.

То зрозуміло.
Питання у відповідності займаній посаді командирів відділу, підрозділу та далі...
На оформлення ДТП так не їздять.
Взагалі, так не їздять навіть за грабіжниками банку.
Понабирали... типа навчили ... типа контролюють службу....
UA
 
Повідомлень: 9950
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2370 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 21:18

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:Фінляндія капітулювала двічі, в 1940 та 1944 а в 1947 підтвердило 44 рік і пішли на додаткові поступки з юридичним визнанням втрачених територій, обмеженням армії та виплатою репарацій срср. До історії треба ставитись як до науки а не як до пропаганди.

Фінляндія повоювала і проти СРСР 2 рази, і проти об'єднаної Європи.

Коли це проти обєднаної європи? :lol:


Лапландська війна 1944-1945
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41774
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 21:22

  fler написав:
  Бетон написав:Никто не вернётся.
Но выедут сотни тысяч.
Я, например, выеду и десятки знакомых.

:D
Бетон, ви маєте житло за кордоном і достатньо грошей, щоб забезпечити собі існування на той час, поки не знайдете роботу. Як ви собі уявляєте виїзд сотен тисяч інших людей? По-вашому, вони всі так само матеріально забезпечені? Чи вони поїдуть шукати долю за кордон з голою дупою? Інше питання - якого віку ці сотні тисяч? Працездатні? Тоді вони кинуть роботу тут і поїдуть шукати ТАМ? Цікаво, де і ким вони тут працюють, що готові кинути роботу, наприклад, у віці 30-45 років? (зазвичай це пік кар'єри)

Бетон шукає роботу. АААА!!!
Після початкового етапу першого замовлення його порвуть на сотню бетончиків.
Буде орати на інглише - В чергу сучи діти....Вас багато а я один.
UA
 
Повідомлень: 9950
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2370 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
