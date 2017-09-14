UA написав:Бетон шукає роботу. АААА!!! Після початкового етапу першого замовлення його порвуть на сотню бетончиків. Буде орати на інглише - В чергу сучи діти....Вас багато а я один.
...... У меня товарищ пытается пробиться в Польше,рукастый. Автодиагност, электронщик, Теслы влегкую. У нас поднимал 5, там тоже 5, правда через год, на пана было 2, но штукарь за хату и три за помещение. А тут помещение было халявное, и свое жилье. Жить на штуку? Лучше повесится сразу.
Вооот: если "в этой стране" Тесла (говорить с легким предыханием) - это символ Статуса, то в Европе - они нафиг никому не нужны (говорю по проценту авто на дорогах). + опять же - если "в этой стране" взять штатовский биток той же Ауди - это круто-уважуха, то в Европе - авто - в лизинг. И чинить его - если что - будет диллер.
fler написав:Як ви собі уявляєте виїзд сотен тисяч інших людей? По-вашому, вони всі так само матеріально забезпечені? Чи вони поїдуть шукати долю за кордон з голою дупою? Інше питання - якого віку ці сотні тисяч? Працездатні?
Именно. Молодежи - которая и тут с голою дупою - по расходам все равно где снимать койко место, в Киеве или Берлине, а по доходам и возможности найти работу думаю разница есть. Ну те кому батьки наколядували маєток, понятно не поедут.
_hunter написав:Вооот: если "в этой стране" Тесла (говорить с легким предыханием) - это символ Статуса, то в Европе - они нафиг никому не нужны (говорю по проценту авто на дорогах). + опять же - если "в этой стране" взять штатовский биток той же Ауди - это круто-уважуха, то в Европе - авто - в лизинг. И чинить его - если что - будет диллер.
Есть нюансы. Уже в Польше украинский мастер по ремонту стиральных машин чувствует себя необычно. Пилить баки чтобы поменять подшипники или паять чип в плате управления там не принято.
У бігунця на 500 евро в місяць починаються глюки. В Україні активів більше ніж внеукраіні. Включно з роботою. Але ж бігунцю мріється, щоб всі виїхали якнайшвидше, так би він собі пояснював що він як всі, тільки перший
ЛАД написав:Hotab Забыл. Немного допишу. Донаты нужны. Особенно это было важно в начале войны. Но эти средства не сравнимы с затратами государства на войну. Как пишет будивельник, очень маленький %.
Три найбільших фонди 2022 рік: За перший рік війни найбільші фонди зібрали близько 34 млрд грн (включно з пожертвами на спецрахунок НБУ до травня). 2023 рік: За цей рік три найбільші фонди зібрали 18,7 млрд грн. 2024 рік: Фонди зібрали 24,1 млрд грн (United24 - 17,5 млрд, «Повернись живим» - 4,4 млрд, Притули - 2,1 млрд). Перші місяці 2025 року: Фонди зібрали 15,7 млрд грн є ще Банки (маленькі на конкретні потреби) їх розмір ПЕРЕВИЩУЄ суми трьох великих фондів Рекордні показники: У 2025 році українці пожертвували більше на індивідуальні збори, ніж за весь попередній рік (32,47 млрд грн проти ~19 млрд грн фондами)
ПС Є ще ГО Справа громад+ Фонд Порошенко -вони суми не публікують а перераховувати сотні одиниць техніки мені влом... але в рік думаю що 2 млрд ГО Справа Громад і 2 млрд Фонд Порошенко... Ще є допомога своєю працею яка ніде не враховується , бо на цю допомогу НІХТО не збирає.... Якщо великі фонди =1 , маленькі банки=2 , то приватні роботи=3 Таким чином 2022 рік 34+68+102=200млрд грн 2023 рік 19+38+57=114 млрд грн 2024 рік 24+48+72=144млрд грн проекція через три місяці 2025 на 2025 16*4+32*4+48*4=380млрд грн
Расчёт непонятный. С первой частью ясно. Цифры не проверял, но допустим, что всё верно. А вот откуда цифры во второй части?
ЛАД написав:Цитировать не буду, рекомендую почитать сегодняшнего Павлюченко https://t.me/s/Mccartneyser68/1784 Там и о нападении через 3-5 лет, и о вступлении в ЕС. Не знаю, насколько всё это верно, но интересно.
Глянув, це все цікаво звичайно, ура-патріотично, але що заважає робити ракетні програми чи підземні заводи вже зараз? І хто буде розробляти ракетні програми, якщо основа суспільства - баристи, адвокати, тарологи, СММ, USG, офісники і манікюрщиці? Де ті інженери хоча б авіаційного напрямку?
На первый вопрос он как раз отвечает - сейчас не рискуют строить из-за регулярных обстрелов, а в мирных условиях это можно будет сделать. Вот будут ли и кто будет, это другой вопрос.
flyman написав:----------------------------------------- Banderlog Фінляндія капітулювала двічі, в 1940 та 1944 а в 1947 підтвердило 44 рік і пішли на додаткові поступки з юридичним визнанням втрачених територій, обмеженням армії та виплатою репарацій срср. До історії треба ставитись як до науки а не як до пропаганди.------------------------------ Фінляндія повоювала і проти СРСР 2 рази, і проти об'єднаної Європи.
Коли це проти обєднаної європи?
Лапландська війна 1944-1945
В Финляндии не было никаких войск "об'єднаної Європи". Были только германские. С ними и воевали.
ЛАД написав:andrijk777 Московский договор был вполне достаточным основанием. Договор 1990 нужен был в связи со слиянием ФРГ и ГДР и, соответственно, изменением границ ФРГ. Для фиксации новых границ государства.
Вибачте, але в таких питаннях я довіряю ЧатуЖПТ значно більше ніж вам.
Да ради бога! Хотя не стоит считать чатжпт источником абсолютной истины. Но ваше право.