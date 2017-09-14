RSS
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 23:38

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Бетон шукає роботу. АААА!!!
Після початкового етапу першого замовлення його порвуть на сотню бетончиків.
Буде орати на інглише - В чергу сучи діти....Вас багато а я один.

......
У меня товарищ пытается пробиться в Польше,рукастый. Автодиагност, электронщик, Теслы влегкую. У нас поднимал 5, там тоже 5, правда через год, на пана было 2, но штукарь за хату и три за помещение. А тут помещение было халявное, и свое жилье.
Жить на штуку? Лучше повесится сразу.

Вооот: если "в этой стране" Тесла (говорить с легким предыханием) - это символ Статуса, то в Европе - они нафиг никому не нужны :lol: (говорю по проценту авто на дорогах).
+ опять же - если "в этой стране" взять штатовский биток той же Ауди - это круто-уважуха, то в Европе - авто - в лизинг. И чинить его - если что - будет диллер.
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 23:41

  Shaman написав:
  katso написав:
  fler написав:Як ви собі уявляєте виїзд сотен тисяч інших людей? По-вашому, вони всі так само матеріально забезпечені? Чи вони поїдуть шукати долю за кордон з голою дупою? Інше питання - якого віку ці сотні тисяч? Працездатні?

Именно. Молодежи - которая и тут с голою дупою - по расходам все равно где снимать койко место, в Киеве или Берлине, а по доходам и возможности найти работу думаю разница есть. Ну те кому батьки наколядували маєток, понятно не поедут.

а чому раніше не їхали? що заважало?

Почему не ехали? -- ехали: я же даже графики выезда показывал. С каждым годом - все больше и больше ехали.
Только с 13го года - число удвоилось
https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... 021_(1_000)_MIGR2022.png
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 23:50

  _hunter написав:Вооот: если "в этой стране" Тесла (говорить с легким предыханием) - это символ Статуса, то в Европе - они нафиг никому не нужны :lol: (говорю по проценту авто на дорогах).
+ опять же - если "в этой стране" взять штатовский биток той же Ауди - это круто-уважуха, то в Европе - авто - в лизинг. И чинить его - если что - будет диллер.

Есть нюансы.
Уже в Польше украинский мастер по ремонту стиральных машин чувствует себя необычно. Пилить баки чтобы поменять подшипники или паять чип в плате управления там не принято.
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 00:03

вывез из страны все (ну почти) активы -


У бігунця на 500 евро в місяць починаються глюки.
В Україні активів більше ніж внеукраіні. Включно з роботою.
Але ж бігунцю мріється, щоб всі виїхали якнайшвидше, так би він собі пояснював що він як всі, тільки перший :lol:
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 00:09

  Hotab написав:
вывез из страны все (ну почти) активы -


В Україні активів більше ніж внеукраіні. Включно з роботою.

51/49? ;) - если именно _активы_ считать - без работы.
2
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 00:16

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Hotab
Забыл. Немного допишу.
Донаты нужны. Особенно это было важно в начале войны.
Но эти средства не сравнимы с затратами государства на войну.
Как пишет будивельник, очень маленький %.
Три найбільших фонди
2022 рік: За перший рік війни найбільші фонди зібрали близько 34 млрд грн (включно з пожертвами на спецрахунок НБУ до травня).
2023 рік: За цей рік три найбільші фонди зібрали 18,7 млрд грн.
2024 рік: Фонди зібрали 24,1 млрд грн (United24 - 17,5 млрд, «Повернись живим» - 4,4 млрд, Притули - 2,1 млрд).
Перші місяці 2025 року: Фонди зібрали 15,7 млрд грн
є ще Банки (маленькі на конкретні потреби) їх розмір ПЕРЕВИЩУЄ суми трьох великих фондів
Рекордні показники: У 2025 році українці пожертвували більше на індивідуальні збори, ніж за весь попередній рік (32,47 млрд грн проти ~19 млрд грн фондами)

ПС
Є ще ГО Справа громад+ Фонд Порошенко -вони суми не публікують а перераховувати сотні одиниць техніки мені влом... але в рік думаю що 2 млрд ГО Справа Громад і 2 млрд Фонд Порошенко...
Ще є допомога своєю працею яка ніде не враховується , бо на цю допомогу НІХТО не збирає....
Якщо великі фонди =1 , маленькі банки=2 , то приватні роботи=3
Таким чином
2022 рік 34+68+102=200млрд грн
2023 рік 19+38+57=114 млрд грн
2024 рік 24+48+72=144млрд грн
проекція через три місяці 2025 на 2025
16*4+32*4+48*4=380млрд грн

Расчёт непонятный.
С первой частью ясно. Цифры не проверял, но допустим, что всё верно.
А вот откуда цифры во второй части?
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 00:20

  BIGor написав:
  ЛАД написав:Цитировать не буду, рекомендую почитать сегодняшнего Павлюченко https://t.me/s/Mccartneyser68/1784
Там и о нападении через 3-5 лет, и о вступлении в ЕС.
Не знаю, насколько всё это верно, но интересно.

Глянув, це все цікаво звичайно, ура-патріотично, але що заважає робити ракетні програми чи підземні заводи вже зараз? І хто буде розробляти ракетні програми, якщо основа суспільства - баристи, адвокати, тарологи, СММ, USG, офісники і манікюрщиці? Де ті інженери хоча б авіаційного напрямку?
На первый вопрос он как раз отвечает - сейчас не рискуют строить из-за регулярных обстрелов, а в мирных условиях это можно будет сделать.
Вот будут ли и кто будет, это другой вопрос.
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 00:28

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:-----------------------------------------
Banderlog
Фінляндія капітулювала двічі, в 1940 та 1944 а в 1947 підтвердило 44 рік і пішли на додаткові поступки з юридичним визнанням втрачених територій, обмеженням армії та виплатою репарацій срср. До історії треба ставитись як до науки а не як до пропаганди.------------------------------
Фінляндія повоювала і проти СРСР 2 рази, і проти об'єднаної Європи.

Коли це проти обєднаної європи? :lol:

Лапландська війна 1944-1945
В Финляндии не было никаких войск "об'єднаної Європи".
Были только германские. С ними и воевали.
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 00:29

наша постійна рубрика «мокрі штани івакуіровавшогося»))

«всє ілі почті всє ..»
Зображення
«51/49»


Бігунці, яких ми заслужили :lol:
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 00:51

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:andrijk777
Московский договор был вполне достаточным основанием.
Договор 1990 нужен был в связи со слиянием ФРГ и ГДР и, соответственно, изменением границ ФРГ. Для фиксации новых границ государства.

Вибачте, але в таких питаннях я довіряю ЧатуЖПТ значно більше ніж вам.
Да ради бога!
Хотя не стоит считать чатжпт источником абсолютной истины.
Но ваше право.
