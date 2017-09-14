RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 01:25

Росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об’єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року.

https://today.ua/484938-kreml-ne-zalish ... e_vignette
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?

"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW
Навіть не соромляться!
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 02:50

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  UA написав:На оформлення ДТП так не їздять.
Взагалі, так не їздять навіть за грабіжниками банку.
Понабирали... типа навчили ... типа контролюють службу....
та це безумовно, особливо патрульна поліція, набрали взагалі лівих людей.
Це не старі пузаті гаїшники а шпана татуйована. Щоб хто там не говорив міліція була з народом, а поліцаї це поліцаї. З ними й говорити полюдськи не можливо, постоянно з кимсь з центру консультуються.) І ці жінки в патрулі...

це вже цілий стендап

звісно була з народом - за деяку кількість купюр. перша людина, яка хвалить ДАЇ. самі даїшники визнавали, що серед ментів були перші г*ндони :lol:

Я тебе сучёныш-соросёныш-ухылёныш за "гондоны" колени прострелю
И накормлю своего питбуля тем шо у тебя между простреленных коленей болтается чуть выше
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 07:55

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  UA написав:На оформлення ДТП так не їздять.
Взагалі, так не їздять навіть за грабіжниками банку.
Понабирали... типа навчили ... типа контролюють службу....
та це безумовно, особливо патрульна поліція, набрали взагалі лівих людей.
Це не старі пузаті гаїшники а шпана татуйована. Щоб хто там не говорив міліція була з народом, а поліцаї це поліцаї. З ними й говорити полюдськи не можливо, постоянно з кимсь з центру консультуються.) І ці жінки в патрулі...

це вже цілий стендап

звісно була з народом - за деяку кількість купюр. перша людина, яка хвалить ДАЇ. самі даїшники визнавали, що серед ментів були перші г*ндони :lol:
говори що хочеш, але в техаських рейджерів вони не грались і дітей на пішохідному переході не збивали.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 08:04

Схоже, що сьогодні Одеса і Мико - цаби-відбувайли(((
З півдругої ночі і досі нема спокою.
На днях у новинах проскакувало, що хло висувало якусь вимогу на кшалт "я не чіпатиму Одесу та Мико, а ви мені ось це (список)". Ну, бачимо..
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 08:34

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:та це безумовно, особливо патрульна поліція, набрали взагалі лівих людей.
Це не старі пузаті гаїшники а шпана татуйована. Щоб хто там не говорив міліція була з народом, а поліцаї це поліцаї. З ними й говорити полюдськи не можливо, постоянно з кимсь з центру консультуються.) І ці жінки в патрулі...

це вже цілий стендап

звісно була з народом - за деяку кількість купюр. перша людина, яка хвалить ДАЇ. самі даїшники визнавали, що серед ментів були перші г*ндони :lol:
говори що хочеш, але в техаських рейджерів вони не грались і дітей на пішохідному переході не збивали.

ти всю статистику знаєш ДТП? тому не треба розповідати. хтось срср згадує, хтось розповідає, що міліція завжди була з народом... Врадіївку вже забули...

а те, що стало складніше вирішити питання, особливо на початку - це факт. до речі, й зрозуміло, хто як вирішує питання, кому міліція ближче. ще й НАБУ заважає...
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 08:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а чого всі мовчать про Куп'янск?
Риторику про «неминучу перемогу» спростовано. Просування в Куп’янську показало, що ЗСУ здатні проводити успішні атаки, незважаючи на заяви Кремля — ISW
Просування Сил оборони України в Куп’янську Харківської області та поблизу нього показують, що українські війська здатні проводити успішні контратаки та досягати тактично значних успіхів, особливо коли російські сили перевантажені.

путін та високопоставлені російські військові чиновники останніми тижнями посилили перебільшені заяви про просування вздовж лінії фронту, а 21 листопада диктатор наголосив, що російські війська «неминуче» повторять свої операції на Куп’янському напрямку на інших ділянках фронту. Попри заяви Кремля про «значні успіхи», інформація про просування російських військ виявилася неправдивою. Навіть відомий проросійський воєнкор визнав, що українська контратака стала можливою, зокрема, через поширення неправдивих повідомлень. Він також фактично підтвердив, що заява путіна від 27 листопада про захоплення Куп’янська не відповідала дійсності.

Як зазначають аналітики ISW, путін та російська «верхівка» намагалися зобразити лінію фронту в Україні як таку, що знаходиться на межі колапсу, для того, аби Київ та Захід поступилися вимогам Росії. Проте українська контратака в Куп’янську разом зі «стійкою обороною вздовж решти лінії фронту» показує, що цей наратив є хибним, зазначають аналітики ISW.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 08:42

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:Цитировать не буду, рекомендую почитать сегодняшнего Павлюченко https://t.me/s/Mccartneyser68/1784
Там и о нападении через 3-5 лет, и о вступлении в ЕС.
Не знаю, насколько всё это верно, но интересно.

Глянув, це все цікаво звичайно, ура-патріотично, але що заважає робити ракетні програми чи підземні заводи вже зараз? І хто буде розробляти ракетні програми, якщо основа суспільства - баристи, адвокати, тарологи, СММ, USG, офісники і манікюрщиці? Де ті інженери хоча б авіаційного напрямку?
На первый вопрос он как раз отвечает - сейчас не рискуют строить из-за регулярных обстрелов, а в мирных условиях это можно будет сделать.
Вот будут ли и кто будет, это другой вопрос.

Дуже дивно, до кінця 1945 року німці перевели більшість своїх виробництв в підземні заводи. Росіянам також розвивають свої ракетні програми, незважаючи на обстріли. І виходить тільки наші потужники - не розвивають бо "не хочуть ризикувати"? Може хтось їм підскаже?
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 08:43

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: та це безумовно, особливо патрульна поліція, набрали взагалі лівих людей.
Це не старі пузаті гаїшники а шпана татуйована. Щоб хто там не говорив міліція була з народом, а поліцаї це поліцаї. З ними й говорити полюдськи не можливо, постоянно з кимсь з центру консультуються.) І ці жінки в патрулі...

це вже цілий стендап

звісно була з народом - за деяку кількість купюр. перша людина, яка хвалить ДАЇ. самі даїшники визнавали, що серед ментів були перші г*ндони :lol:

Я тебе сучёныш-соросёныш-ухылёныш за "гондоны" колени прострелю
И накормлю своего питбуля тем шо у тебя между простреленных коленей болтается чуть выше

загострення? заспокойся, візьми більший діаметр, Содоміт... :lol:
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 08:49

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:Глянув, це все цікаво звичайно, ура-патріотично, але що заважає робити ракетні програми чи підземні заводи вже зараз? І хто буде розробляти ракетні програми, якщо основа суспільства - баристи, адвокати, тарологи, СММ, USG, офісники і манікюрщиці? Де ті інженери хоча б авіаційного напрямку?
На первый вопрос он как раз отвечает - сейчас не рискуют строить из-за регулярных обстрелов, а в мирных условиях это можно будет сделать.
Вот будут ли и кто будет, это другой вопрос.

Дуже дивно, до кінця 1945 року німці перевели більшість своїх виробництв в підземні заводи. Росіянам також розвивають свої ракетні програми, незважаючи на обстріли. І виходить тільки наші потужники - не розвивають бо "не хочуть ризикувати"? Може хтось їм підскаже?

це загальні фрази - "більшість", "підземні заводи". тоді не було високоточних далекобійних ракет. це відповідь, чому руські можуть, а ми ні - територія в них значно більша, а в нас немає власних далекобійних ракет. тому тут більше актуальна тиша та менше патякати, а виробничих приміщень в нас вистачає...

а про інженерів - ви ж не пішли в інженери? й інші так. от й відповідь, чому їх немає. авіація дуже складна штука, її можна розвивати лише в кооперації...
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 08:55

Shaman
візьми більший діаметр, Содоміт.


У нього туди ГТС України підключається. Діаметр має бути гарний.
