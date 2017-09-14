RSS
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 10:42

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:
  Shaman написав:а все, що зв'язано з контентом для дорослих так, потрібно взагалі декриміналізувати...

Та казали, це майже половина справ - те, що в цивілізованих країнах давно декриміналізовано - порнографія, проституція, звідництво, куріння травки, конопля на городі, часто, взагалі, дикоросла, як і мак для булочок, і т.д. Зрозуміло, що це мільярди в кишенях і кришування, але під час війни це ще й десятки тисяч (якщо не сотні) зайвих "правоохоронців", які були б незамінними на фронті. Особливо, коли відбувається отаке.
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/

дурне ти пишеш.
По тих статтях вони не боряться. З них вони стрижуть бабло собі на прокорм :lol:
Основна задача поліцаїв -охороняти властьімущих + багатих за гроші.
решта то вже декорації.
А так як недовольства в народі все більше
То поліцаїв будуть тільки добирати.

ти щось перевзуваєшся в польоті :lol:

віряни РПЦ завжди були опорою влади. й про "власть имущих" а особливо про багатих - а інакше на чиї пожертви жити? :D

а тут прям лівацькі ідеї - ти давай визначайся - або труси, або хрестик... ;)
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 10:46

Одеса і область зазнали найпотужнішого удару з лютого 2022, повний блекаут

Всього в області пошкоджено 20 підстанцій


https://t.me/odesa_tuteshni/2118

вчора 15 годин без ее, позавчора і решта 13-14годин

всю ніч атаки, зранку теж, зараз теж під атакою...щось гупнуло (вибух)
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 10:49

  prodigy написав:Одеса і область зазнали найпотужнішого удару з лютого 2022, повний блекаут
Всього в області пошкоджено 20 підстанцій

https://t.me/odesa_tuteshni/2118

вчора 15 годин без ее, позавчора і решта 13-14годин

всю ніч атаки, зранку теж, зараз теж під атакою...щось гупнуло (вибух)

й що це, як не тероризм?..
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 10:51

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:
  Shaman написав:а все, що зв'язано з контентом для дорослих так, потрібно взагалі декриміналізувати...

Та казали, це майже половина справ - те, що в цивілізованих країнах давно декриміналізовано - порнографія, проституція, звідництво, куріння травки, конопля на городі, часто, взагалі, дикоросла, як і мак для булочок, і т.д. Зрозуміло, що це мільярди в кишенях і кришування, але під час війни це ще й десятки тисяч (якщо не сотні) зайвих "правоохоронців", які були б незамінними на фронті. Особливо, коли відбувається отаке.
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/

дурне ти пишеш.
По тих статтях вони не боряться. З них вони стрижуть бабло собі на прокорм :lol:
Основна задача поліцаїв -охороняти властьімущих + багатих за гроші.
решта то вже декорації.
А так як недовольства в народі все більше
То поліцаїв будуть тільки добирати.

І це теж. З кого можна, стрижуть, а як хтось своє фото відправив чи наркоман якийсь, то можна і посадити. Чи не поділився. Нещодавно по Суспільному радіо казали, тюрми переповнені наркоманами! Знаходять 15 грамів якоїсь речовини - і тюрма, при тому на великі строки. Який сенс їх там тримати?
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 10:53

Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 10:59

  Shaman написав:
твоя негативна суб'єктивна думка зарахована. пропозиції є? в тебе немає...

а оце про відстрілюють - й вбивство Парубія, й вбивство Ганула - це все російський слід, чого ти дурню верзеш? та й з Фаріон не зрозуміло, з чого це звичайний хлоп поїхав й просто вбив Фаріон...

а кримінальні вбивства є в будь-якій країни - цим ти що хотів сказати?..
кримінальні?))) Це політичні вбивства і російський слід там притянутий за вуха.
Кримінальних теж явно побільшало, поки вони захистом прав жінок та дітей займаються.
Пропозиції є.
Цю барбершопну шпану разом з тьолочками на фронт. в патрульні відбирати серед пенсіонерів мвс, з татухами кульчиками в носі бровях та без пуза не брати :lol:
як в Європі

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
твоя негативна суб'єктивна думка зарахована. пропозиції є? в тебе немає...

а оце про відстрілюють - й вбивство Парубія, й вбивство Ганула - це все російський слід, чого ти дурню верзеш? та й з Фаріон не зрозуміло, з чого це звичайний хлоп поїхав й просто вбив Фаріон...

а кримінальні вбивства є в будь-якій країни - цим ти що хотів сказати?..
кримінальні?))) Це політичні вбивства і російський слід там притянутий за вуха.
Кримінальних теж явно побільшало, поки вони захистом прав жінок та дітей займаються.
Пропозиції є.
Цю барбершопну шпану разом з тьолочками на фронт. в патрульні відбирати серед пенсіонерів мвс, з татухами кульчиками в носі бровях та без пуза не брати :lol:

як в Європі
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 11:12

  Shaman написав:


віряни РПЦ завжди були опорою влади. й про "власть имущих" а особливо про багатих - а інакше на чиї пожертви жити? :D

а тут прям лівацькі ідеї - ти давай визначайся - або труси, або хрестик... ;)

ага мєчтай дальше щоб віруючі безбожників підтримували?
Це після того як поліцаї прикривали рейдерські захвати храмів?
І розкажи мені як твої міндічі на церкву жертвують :lol:
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 11:15

  Shaman написав:
  BIGor написав:Дуже дивно, до кінця 1945 року німці перевели більшість своїх виробництв в підземні заводи. Росіянам також розвивають свої ракетні програми, незважаючи на обстріли. І виходить тільки наші потужники - не розвивають бо "не хочуть ризикувати"? Може хтось їм підскаже?

це загальні фрази - "більшість", "підземні заводи". тоді не було високоточних далекобійних ракет. це відповідь, чому руські можуть, а ми ні - територія в них значно більша, а в нас немає власних далекобійних ракет. тому тут більше актуальна тиша та менше патякати, а виробничих приміщень в нас вистачає...

а про інженерів - ви ж не пішли в інженери? й інші так. от й відповідь, чому їх немає. авіація дуже складна штука, її можна розвивати лише в кооперації...

"Бла-бла-бла, тиша, менше патякати, дуже складно, після війни, більша територія". Німці вже розробили і виготовляли ФАУ-2 80 років тому, невже стало складніше? :D І за територію, он у Ізраіля в 100 раз менше територія ніж в Україні - і мають все що хочуть втч ядерну зброю. Було б бажання, але у нашої "еліти" бажання нема.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 11:19

Знущаються зі старих людей як хочуть. Дали пенсіонерам ту 1000, так не дали субсидію. Люди одразу ту 1000 платять за комуналку, так їм на пошті рахують комісію 15 гривен за кожен копійчаний платіж у кілька гривень! Люди не знають, платять частину кожного платежу і за кожен нараховують і з кожного гривень 200 йде комісія на рівному місці, щоб смілянський отримував зарплатню мільйон на місяць! Отака влада..
