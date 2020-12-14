RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12624126251262612627
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 11:41

А які можуть бути проекти як війна?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22941
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 11:42

Дюрі-бачі а решта банків?
Hotab
 
Повідомлень: 17319
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 11:58

  Hotab написав:Дюрі-бачі а решта банків?

В Приват принципово не хочу, бо там % не фіксовані, а решта відмовила взагалі... 1.5 роки тому ситуація була точно така.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5754
З нами з: 29.07.22
Подякував: 915 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 12:28

  Дюрі-бачі написав:Ще раз звернувся за єОселею і мені запропонували 70+% першого внеску. Остаточно розчарувався в державі після того, як співробітник банку сказав: "На що Ви розраховували? У Вас дохід значно менше 200 тис. грн. в місяць, а це програма не для бідних..."

200 тис, це всього лиш 4,7 кує. Невже не можна трохи постаратись і вийти на цю суму? Тут вже писали що 5-10 кує це норма в Києві.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10399
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1900 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 12:46

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:Ще раз звернувся за єОселею і мені запропонували 70+% першого внеску. Остаточно розчарувався в державі після того, як співробітник банку сказав: "На що Ви розраховували? У Вас дохід значно менше 200 тис. грн. в місяць, а це програма не для бідних..."

200 тис, це всього лиш 4,7 кує. Невже не можна трохи постаратись і вийти на цю суму? Тут вже писали що 5-10 кує це норма в Києві.

40 тисяч гривен это з.п. инженера. И знать нужно дофига.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5797
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
  #<1 ... 12624126251262612627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ltava і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17355420
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6814053
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 83922
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.