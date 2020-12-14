|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Додано: Суб 13 гру, 2025 11:41
А які можуть бути проекти як війна?
- Повідомлень: 22941
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2376 раз.
Додано: Суб 13 гру, 2025 11:42
Дюрі-бачі а решта банків?
- Повідомлень: 17319
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2551 раз.
Додано: Суб 13 гру, 2025 11:58
Hotab написав:Дюрі-бачі
а решта банків?
В Приват принципово не хочу, бо там % не фіксовані, а решта відмовила взагалі... 1.5 роки тому ситуація була точно така.
- Повідомлень: 5754
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 915 раз.
- Подякували: 641 раз.
Додано: Суб 13 гру, 2025 12:28
Дюрі-бачі написав:
Ще раз звернувся за єОселею і мені запропонували 70+% першого внеску. Остаточно розчарувався в державі після того, як співробітник банку сказав: "На що Ви розраховували? У Вас дохід значно менше 200 тис. грн. в місяць, а це програма не для бідних..."
200 тис, це всього лиш 4,7 кує. Невже не можна трохи постаратись і вийти на цю суму? Тут вже писали що 5-10 кує це норма в Києві.
- Повідомлень: 10399
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1490 раз.
- Подякували: 1900 раз.
Додано: Суб 13 гру, 2025 12:46
BIGor написав: Дюрі-бачі написав:
Ще раз звернувся за єОселею і мені запропонували 70+% першого внеску. Остаточно розчарувався в державі після того, як співробітник банку сказав: "На що Ви розраховували? У Вас дохід значно менше 200 тис. грн. в місяць, а це програма не для бідних..."
200 тис, це всього лиш 4,7 кує. Невже не можна трохи постаратись і вийти на цю суму? Тут вже писали що 5-10 кує це норма в Києві.
40 тисяч гривен это з.п. инженера. И знать нужно дофига.
- Повідомлень: 5797
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 472 раз.
