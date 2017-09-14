Додано: Суб 13 гру, 2025 15:40

Banderlog написав: Shaman написав: я ж кажу, теж почав хайп розганяти? про Одесу ти сам написав, як когось вбили за долги.



збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують як можуть саме для хайпа - хайпанути на трагедії - чув про таке? звісно знаєш... тепер, у нас всіх, хто збив насмерть саджають? чому всіх так зачепило, що дали можливість вийти під заставу? он все кодло міндіча вийшло під заставу - ти щось так не репетував.



з приводу корупції - централізованої звісно стало менше. побутової - зараз під час війни корупція в ТЦК звісно розквітла - але ж населення наче не дуже проти, особливо ті, що порішали... а побутової корупції до речі, теж менше стало. твій основний вереск почнеться, коли на митниці лад почнуть наводити - як же ти тоді харчуватися будеш? палене вино заборонили - теж галасуєш. я ж кажу, теж почав хайп розганяти? про Одесу ти сам написав, як когось вбили за долги.збили на смерть дитину - це велика трагедія. але цю ситуацію викручують як можуть саме для хайпа - хайпанути на трагедії - чув про таке? звісно знаєш... тепер, у нас всіх, хто збив насмерть саджають? чому всіх так зачепило, що дали можливість вийти під заставу? он все кодло міндіча вийшло під заставу - ти щось так не репетував.з приводу корупції - централізованої звісно стало менше. побутової - зараз під час війни корупція в ТЦК звісно розквітла - але ж населення наче не дуже проти, особливо ті, що порішали... а побутової корупції до речі, теж менше стало. твій основний вереск почнеться, коли на митниці лад почнуть наводити - як же ти тоді харчуватися будеш? палене вино заборонили - теж галасуєш.

велика трагедія тіки заткайтесь? Бо поліцаї недоторканні?



Палене вино заборонили?)

Ти цю лапшу, парторг, вішай на вуха пійонерам та шпані з патрульної поліції.

Я писав про те що виробництво вина заборонили і офіційні виробники та держава терпить збитки, на догоду євросоюзу.

А на рахунок "пальоного" то в свисточок ви нам свиснете

Тобі скинути телеграм канал де можно спирт купити?

Кислотою так само торгують, но то вже шукай сам...

Чи мож розкажеш, що спирт в телеграмі гірший ніж те чим з дозволу держави торгують в магазинах?

Газди на буковині для себе вже давно для самогонні апарати купили... і вертіли

що ти маєш на увазі під побутовою корупцією ? Учителів з лікарями? ну це да їх надо жучити, це вони в нас державу розікрали.

Тцк тр... ухилянтів, шо аж шуба завертається ) це корупція ? Чи куда?

почнуть вони на митниці

передасте митницю під іноземне управління з наглядовою радою з братів наємів та міндічів? Не здивуюсь.

Тільки будете сидіти в своїм вільнім Арканарі самі.

Нормальні люди звідси виїдуть.

ти так пишеш, що половина не зрозуміло, що хотів сказати. перевтомлення?..як я зрозумів з ваших дописів, заборонили виробництво вина не за технологією? й? нехай виробляють винний напій, якщо є попит. тому взагалі не розумію, в чому накид, окрім того, що хтось отримав збитки. гадаю системні виробники й далі виробляють.не подобається акциз - скільки там 75% вартості? зрозуміло, без акцизу цікавіше торгувати. як й контрабанду возити. й податки не платити. але це лише в Україні це дозволяється, навіть в Румунії - вже нівчителі з лікарями - так, це теж корупція, але я її розглядаю останньою - бо інакше без цього залишимося й без вчителів, й без лікарів. а загалом побутова корупція, це коли людина вирішує ті чи інші питання за гроші. ТЦК - це теж з цієї опери, але так вона розквітла - воєнкоми до війни таких грошей й близько не бачили.я так й знав - митниця святе.корупція є там? є. змінювати треба? треба. пропонуй як. не можеш пропонувати, будуть робити інші, як вони це бачать. й не треба мені розповідати, що красти будуть ВСІ. я неодноразово казав - не ВСІ, тут кожен по собі рівняє. в багатьох країнах це подолали, й ми можемо - питання не в людях, а в усталених процедурах.ти взагалі читав ТББ? бо схоже теж не розумієш значення цього вислову. в "освобожденном Арканаре" в першу чергу не буду жити я - а тобі можливо сподобається, ні точно сподобається